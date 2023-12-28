Как ресторану сэкономить на операционных расходах, не потеряв в качестве обслуживания?

Один из таких сервисов — нетмонет. Он предлагает возможность оплаты счета и оставления чаевых с использованием QR-кода и предоставляет доступ к электронному меню. Так визит в ресторан становится более комфортным для гостя: он может не только оплачивать заказ и оставлять чаевые, но и разделять счет и использовать интуитивно понятный интерфейс прямо со своего телефона.

QR-коды нетмонет можно размещать в различных точках соприкосновения с гостем, включая чеки и уникальные носители, встроенные в дизайн заведения. Это позволяет гостям самим управлять процессом заказа и оплаты и сокращает время ожидания, особенно для тех, кто торопится, забыл свою карту дома или просто не хочет ни с кем разговаривать.

Из приятных бонусов для предпринимателей: внедрение сервиса нетмонет означает возможность существенной экономии на эквайринге. Комиссия всего от 0,9%, что значительно ниже обычных тарифов при использовании терминалов для оплаты, экономия может составить до миллиона рублей в год.

С помощью сервиса также можно принимать предоплаты. Теперь не надо диктовать номер карты гостю по телефону: сервис сам сформирует ссылку на предоплату и отправит её получателю. Статус предоплаты обновится в личном кабинете.

нетмонет также позволяет гостям оставлять отзывы о заведении и дублировать их на внешние площадки (такие как 2ГИС). Благодаря этому рейтинг заведения на таких площадках растёт. Можно также добавить опцию оплаты чаевых команде — например, поварам, которые часто скрыты от гостя на кухне, но в огромной мере влияют на опыт посещения заведения.

Использование сервиса бесплатно для ресторана. Необходимо только оплачивать комиссию за эквайринг (которая, напомним, ниже, чем при оплате через терминал). Комиссию сервис предложит оплатить гостю, но гость всегда может от этого отказаться на экране оплаты. И даже в этом случае сервис не совершит дополнительных списаний ни с официанта, ни с ресторана. А ещё у нетмонет — бесплатное обучение, бесплатная первая партия носителей для ресторана и 24/7 техническая поддержка.

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