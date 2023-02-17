Как выбрать диван для ежедневного сна

Выбор дивана оказывает значительное воздействие на уют дома. Это довольно крупный предмет меблировки, который существенно влияет на дизайн помещения. Приобретя диван кровать, можно добиться совмещения эстетичного внешнего вида мебели с богатым функционалом. Кроме того, Divan. ru напоминает, что мебель напрямую влияет на качество сна. А отдых для любого человека крайне важен. Тем более — для делового человека, день которого может быть расписан чуть ли не по минутам.

Каким же должно быть спальное место

Важно, чтобы мягкая мебель была удобной. В противном случае страдает не только качество сна, но и здоровье. Могут затекать шея или конечности от неправильного положения тела при отдыхе или нехватки места.

Для долгого срока службы лучше выбирать мебель с прочным каркасом из натуральной древесины (или МДФ). Внимание нужно уделить профессиональной сборке мебели. Механизм трансформации должен включать в себя прочные детали из металла, отличающиеся износоустойчивостью.

Прочная обивка мебели, выполненная из флока или иной достаточно прочной ткани, улучшит качество отдыха и наружный вид спального места. Для удобного отдыха размеры места для сна должны быть не менее 130 см в ширину (для двуспальных — 170 см) и 210 см в длину. Размещая мебель в комнате, важно заранее учесть её габариты. Если у дивана есть модуль, выкатной вперёд, то под него должно хватать пространства.

Что касается пружинного бока, обеспечивающего мягкость дивана, то бюджетным вариантам может быть зависимый блок, где при надавливании на одну пружину прожимаются сразу несколько. Куда более долгий срок имеет блок независимых пружин, когда каждая из пружин помещена в отдельный тканевый чехол и работает отдельно.

Поскольку мебель предполагает ежедневное использование, диван должен без проблем раскладываться и складываться. Любые заедания или переклинивания говорят об ошибках в конструкции, и брать такой предмет мебели не стоит. Лучше проверить работоспособность механизма заранее, до покупки. Ремонтировать уже купленную мебель куда сложнее, чем выбрать надёжную, своевременно обратившись в Диван. ру.

Также у мебели ценится функциональность. Если предмет меблировки имеет бельевой ящик для хранения постельных принадлежностей в своей структуре, он уже позволяет экономить пространство комнаты. Для малогабаритных квартир это важный момент при поиске мебели.

Обратившись к разнообразию, представленному ооо «диван трейд», покупателю не составит труда найти наиболее оптимальный вариант меблировки. Предложение включает надёжную, качественную мебель за адекватную цену. И это при учёте удобной доставки товара.