Как выбрать надежный сейф для офиса

Офисным сейфам можно смело доверить уставные документы, договора с контрагентами, бланки строгой отчетности, трудовые книжки сотрудников, печати организации и факсимиле, чековые книжки, наличные деньги на текущие хозяйственные расходы, ключи и многое другое. Приобретение сейфа условно можно назвать инвестицией в собственный бизнес — его безопасность, а значит стабильность.

При выборе такого сейфа следует обратить внимание на его вместительность и тип замка. С вместительностью все понятно — чем больше габариты, тем больше полезный объем. Тип замка определяет особенности работы. Например, если сейф часто открывают в течение рабочего дня, кодовый механический замок будет неуместен — для набора кодовой комбинации придется крутить лимб туда-сюда 8-10 раз. Ключевой замок в этом случае будет более оптимальным вариантом, поэтому он является и самым распространенным.

В качестве офисных сейфов обычно используются незасыпные модели — с одностенным корпусом, предусматривающие возможность анкерного крепления к полу и/или стене. Интерьер оборудован съемными переставными полками, у многих моделей внутри также установлено запираемое на ключ кассовое отделение — трейзер. Основное назначение трейзера — скрыть некоторое содержимое от посторонних глаз.

Выбирая сейф для офиса, следует помнить о следующих моментах — он должен быть надёжным, функциональным, удобным в использовании и при этом недорогим. Что касается надёжности — её нужно ровно столько, чтобы обеспечить сохранность содержимого от срабатывания сигнализации до прибытия наряда охраны. Класса взломостойкости S1 для этого вполне достаточно при условии правильной установки сейфа. Размеры таких сейфов, как правило, позволяют хранить внутри папки-регистраторы под документы формата А4 — от пяти до пятидесяти, и больше. Простота конструкции обуславливает невысокую стоимость, что важно при обустройстве офисного пространства.

В качестве примера можно привести офисные сейфы Valberg — самые популярные на территории Российской Федерации. Они обладают всеми необходимыми, вышеперечисленными качествами. Защитные характеристики подтверждены сертификатами испытаний на соответствие ГОСТ Р 55148-2012. Подробнее ознакомиться с модельным рядом можно в каталоге интернет-магазина SteelOff. ru: перейти по ссылке.

Поверхность большинства сейфов имеет износостойкое покрытие порошкового типа, защищающее корпус от царапин. Элитные модели могут быть отделаны массивом ценных пород дерева — дубом, буком и др. Вариантов цветового исполнения много — от серого до белого. Если почувствуете, что сами не справляетесь, обратитесь к помощи дизайнера — он подскажет и поможет принять правильное решение.

Также при выборе сейфа может возникнуть вопрос: «А какой сейф лучше, отечественный или импортный?» Качество исполнения импортных сейфов выше отечественных, но российские производители делают все, чтобы сократить этот разрыв. А вот стоимость уже сейчас существенно отличается, и не в пользу зарубежной продукции. К слову, в большинстве российских офисов установлены отечественные сейфы — какой будет у вас, выбирать вам!