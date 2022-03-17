Обнаружить следы жизнедеятельности и обитания на декоративной или садово-ягодной культуре щитовки не всегда могут даже опытные садоводы. Настолько мелкий и незаметный этот вредитель. Зачастую проблема становится явной лишь тогда, когда все побеги будут поражены.

Калифорнийская щитовка справедливо считается одним из опасных вредителей плодовых деревьев и отнесена к объектам внутреннего карантина. Это связано с высокой плодовитостью (до 400 личинок), большим числом поколений, широким кругом повреждаемых растений (в т. ч. основные деревья наших садов: яблоня, абрикос и другие), а также способностью переносить значительные колебания температур от — 40 до +50 градусов, и влажности — от 30 до 90 процентов.

Об этом насекомом газете «Ингушетия» рассказал специалист отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора А. Ажигов.

По его словам, мелкое насекомое поражает черешню, абрикос, грушу, сливу, яблоню. Часто приходится бороться со щитовками на смородине и винограде. Многотысячная колония щитовок наносит вред листьям, стволам, ветвям, плодам.

Отмечается, что калифорнийская щитовка достигает в размере 2,5 мм. Внешность самцов существенно отличается от самок. Самки лишены лапок, крыльев, тело прикрывает плотный, прочный панцирь — щит. Самка ведет неподвижный образ жизни. Основное ее предназначение — отложить яйца, дать жизнь новому поколению. Расцветка самок приближается к грязно-серому оттенку. Выпуклая форма тела напоминает бородавку, чешую, бляшку. Самцы достигают размеров 2 мм. Имеют лапки, крылья, хорошо перемещаются с одного растения на другое. На голове можно заметить большие глаза пурпурного цвета. Размер щитка достигает 1 мм. Во время брачного периода самец сбрасывает щиток. Спустя несколько дней погибает.

Сообщается, что личинки калифорнийской щитовки имеют несколько стадий развития. Появляются на свет маленькими — до 0,3 мм, подвижными жучками. Их еще называют бродяжками. В поисках удобного для себя места расползаются по всему растению, существенно увеличивая степень зараженности.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что калифорнийская щитовка активна в теплое время года. За весь сезон успевает воспроизвести 2 поколения личинок. Одна самка откладывает около 100 яиц. Развиваются они под укрытием прочного панциря. Самка погибает, а из яиц появляются мелкие подвижные жучки. Личинки питаются мякотью и соком листьев растения. Спустя 22 дня нимфы становятся неподвижными, обзаводятся собственными щитками. На этом же этапе развивается способность к спариванию. Самцы сбрасывают щитки, самки после оплодотворения становятся неподвижными, плотно прикрепляются к ветвям, стволам деревьев.

Личинки, которые появились на свет в конце июля-августа, остаются зимовать. Прочный щиток защищает их от негативного внешнего воздействия. Личинка легко переносит температуру ниже 30 градусов Цельсия. С наступлением весны активизируется движение сока у деревьев, личинки просыпаются. Завершают свою стадию развития. Уже в конце марта растения оказываются зараженными опасными жучками.

Для уничтожения вредителей применяют народные средства, профессиональные препараты.

Например, смазывают стволы, ветви деревьев минеральным маслом. Для растения вещество безвредно, безопасно для человека, щитовкам перекрывает кислород.

При поражении саженцев в саду щитовок убирают щетками, опрыскивают листья мыльным раствором. В воду добавляют хозяйственное мыло, дегтярное, зеленое. В воде разводят древесную золу, добавляют мыльное средство, опрыскивают растение, поливают под ним почву.

Чтобы бороться со щитовкой в саду, готовят настойку чеснока. Заливают измельченный чеснок холодной водой, настаивают сутки. Процеживают, добавляют зеленое мыло, проводят опрыскивание.

Самый лучший препарат от калифорнийской щитовки — «Актеллик». Также можно воспользоваться «Актарой». Действие сохраняется в течение месяца. При необходимости повторяют опрыскивание, но не позднее чем за 20 дней до сбора урожая. «Фитоверн» — представитель биологически активных препаратов. Действует не так быстро. Опрыскивать требуется каждую неделю в течение месяца. Но безопасен для пчел.