Долгие годы 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста. История становления органов безопасности как единой системы начинается с 1917 года. В этот день в 1917 году Совет народных комиссаров (СНК) в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем издал декрет о Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая стала прообразом современных органов безопасности. До этого времени в стране были структуры, ведавшие разведкой, контрразведкой, обеспечивающие охрану внешних границ. Инициатором создания единой системы ВЧК был В. И. Ленин, первым председателем ВЧК был назначен Ф. Э. Дзержинский.

Деятельность органов государственной безопасности направлена на пресечение и раскрытие преступлений против государственного строя, внешней и внутренней безопасности государства. В их компетенцию входят функции разведывательно-информационного характера, охрана высших государственных органов, обеспечение правительственной связи и охрана государственных границ.

История России хранит немало страниц, посвященных славным свершениям, героизму и мужеству сотрудников органов безопасности. На протяжении многих лет отечественные спецслужбы продолжают оставаться гарантом обеспечения территориальной целостности и суверенитета нашей страны. В мирное время и в тяжелые годы военных испытаний, в самых трудных условиях, сотрудники органов безопасности демонстрировали высокую компетентность, патриотизм и верность воинскому долгу, беззаветную преданность своей стране и народу. В полной мере эти качества относятся и к сотрудникам Управления ФСБ России по Республике Ингушетия.

Ингушетия — одна из самых молодых республик в составе Российской Федерации. Она создана 4 июня 1992 года на основании закона «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». Формирование нового субъекта в составе Российской Федерации происходило в 90-х годах ХХ века, в период сложных общественно-политических преобразований на постсоветском пространстве, на фоне обострения межнациональных отношений, кризиса экономики и политической власти. В это время приказом и. о. министра безопасности России Николая Голушко от 2 сентября 1992 г. за № 00135 было создано Министерство безопасности Ингушской Республики. Руководству республики приходилось фактически с нуля создавать систему органов государственной власти и управления, которые совместными усилиями с федеральным центром не допустили распространения сепаратизма, религиозного и политического экстремизма, находясь на острие борьбы с международным терроризмом.

Первым начальником территориального органа безопасности стал подполковник Башир Расулович Котиев.

Со дня создания этой службы сотрудники управления мужественно и стойко, с твёрдой верой в правоту избранного им пути, не щадя своих жизней, с честью выполняли и выполняют поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации, делая шаг в бессмертие, когда того требует обстановка, оставаясь верными военной присяге и взятым на себя высоким нравственным обязательствам.

К сожалению, есть в этой непримиримой борьбе и потери. Их память увековечена на Мемориале памяти и славы в г. Назрани, мемориале на территории УФСБ погибшим сотрудникам органов безопасности при исполнении воинского долга, и в сердцах боевых товарищей, родных и близких героев, исполнивших свой служебный долг перед народом и своей Родиной. А руководство службы безопасности на регулярной основе окружает семьи погибших сотрудников, их родных и близких особым вниманием и заботой.

Пройдут годы и десятилетия, на смену одним поколениям придут другие, во многом могут измениться формы и методы деятельности органов безопасности, но неизменным останется одно — служба будет стоять на страже порядка государственного устройства нашей страны.