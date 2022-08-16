Колеса и ролики: предложения для гидравлических тележек
Гидравлические тележки сегодня широко используются на логистических предприятиях, позволяя существенно облегчить труд человека. Рохли имеют надежную конструкцию, но некоторые их элементы достаточно быстро выходят из строя из-за высоких нагрузок, а потому нуждаются в регулярной замене. В частности, это относится к рулевым колесам и роликам, на которые буквально наваливается вес самого оборудования и перевозимого груза, да еще и прибавляется сила истирания. С приобретением этих составляющих сегодня не возникает сложностей, рынок наполнен разноплановыми предложениями.
ГДЕ КУПИТЬ РОЛИКИ И КОЛЕСА?
Колеса и ролики для тележек сегодня представлены в рамках таких специализированных компаний, как Адванта, где идет сотрудничество с поставщиками различных брендов. Здесь продукция подбирается с охватом солидной части потребительских запросов в части технических характеристик, стоимости. Найти что-то можно в полном ориентире на задачи конкретного предприятия. Каждый товар идет с детальными характеристиками, по которым несложно сделать правильный выбор. При желании всегда можно запросить онлайн-консультацию.
ОСОБЕННОСТИ ДОСТУПНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Продукция выпускается в двух ключевых векторах. Для обеспечения следования определенному направлению рохле необходимы сдвоенные рулевые колеса, которые отличаются большой мощностью. Для маневренности прилагающихся к тележке вил требуются подвильные ролики. Оба типа элементов важны для нормальных логистических процессов, они обеспечивают не только качество работ, но и безопасность груза, оператора.
При выборе изделий важно обращать внимание на несколько моментов. Прежде всего, следует сопоставлять вес стандартных перевозимых на предприятии грузов с допустимой нагрузкой. При превышении рекомендуемой массы возможно не только быстрое истирание верхнего контактного слоя, но и серьезные поломки с соответствующими последствиями для рохли, груза, оператора. Далее важен материал контактного слоя, он должен быть напрямую связан с особенностями напольного покрытия склада или логистического центра. Ролики сегодня изготавливают из полиуретана или нейлона, а колеса — из этих двух основ и литой резины. Внутренний обод может быть нейлоновым, чугунным или алюминиевым. Важен и температурный режим, при котором возможно беспроблемное функционирование элементов. Здесь диапазон может составлять от −20оС до +80оС.