Приурочив свою вылазку к дате вероломного нападения гитлеровцев на СССР, мизантропы, вооруженные стрелковым оружием и гранатомётами, группами по 20-30 человек, ринулись на отделения и министерство внутренних дел. Объектом их пристального внимания, помимо сотрудников правоохранительных органов, которых расстреливали без лишних слов, стали и складские помещения МВД Ингушетии. Предъявление преступникам удостоверений о принадлежности к силовым структурам оборвало жизни многих сотрудников силовых органов, не подозревавших вначале, что происходит.

Одновременному нападению подверглись погранотряд, хозяйственные и оружейные склады МВД, старое здание ФСБ в Назрани, база ОМОНа и мобильного отряда МВД, 503-й полк Минобороны — всего до полутора десятков объектов. Около ста убитых мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, порядка двухсот раненых — таким оказался итог бесчинств ночного рейда варваров.

Никто не спал в эту ночь, которой, казалось, не было конца. Но утро всё же наступило и ужаснуло всех представшей взору жуткой картиной. Тяжело об этом вспоминать. Но и забывать нельзя, ибо это будет плевком в наше будущее и преступлением перед памятью погибших в ту страшную ночь.

Прошло 18 лет. Коллеги погибших сотрудников с гордостью вспоминают времена совместной службы и делятся с подрастающим поколением историями об их подвигах.

Часть подразделений, подвергшихся атаке в тот трагический день, сегодня находится в составе Росгвардии, и восемь героических историй связывают относительно молодую структуру со страшными событиями лета 2004 года.

СОБР Управления Росгвардии по Республике Ингушетия хранит память о двух сотрудниках, мужественно сражавшихся в день крупномасштабной атаки. Оба — старший лейтенант милиции Костоев Алихан и майор милиции Ханиев Абукар — были посмертно награждены орденами Мужества. Алихан погиб, отражая вместе с коллегами нападение на административное здание правоохранительного органа. Майор Ханиев находился дома, у него был выходной. Услышав звуки выстрелов, он незамедлительно принял решение вернуться к месту службы и на пути следования попал в засаду, организованную группой боевиков. Несмотря на очевидную опасность, Абукар сумел обезоружить одного из бандитов и из его оружия открыть огонь по остальным. К сожалению, в этой неравной схватке ему было не суждено выжить.

Два других героя и их не менее трагические истории связаны со вневедомственной охраной Росгвардии по Республике Ингушетия.

— Достоверно известно, что боевики заняли посты и дороги, переодевшись в камуфляжную форму, схожую с той, что носили сотрудники в те времена, — рассказывает «Ингушетии» подполковник полиции Анзор Дарсигов, служивший в те времена во вневедомственной охране. — Одна из целей этого коварства заключалась в том, чтобы заблаговременно, еще на пути к месту боестолкновений, выявлять сотрудников любых силовых органов.

В одну из таких засад попал и сержант милиции Магомед Дзейтов. Он следовал вместе со своим товарищем, который также был сотрудником милиции. По странному стечению обстоятельств удостоверение Магомеда не заинтересовало преступников, однако его товарища они убили на месте. Имея возможность тихо покинуть место происшествия, сержант милиции Дзейтов вступил в неравный бой с боевиками, оказывал сопротивление до последнего и погиб от множественных ранений.

Другой герой — Богатырев Ахмед-Башир, дежурный пульта централизованной охраны. Он получил тяжелейшее ранение в первые минуты нападения, но несмотря на это командовал нарядом пульта, тем самым не позволив преступникам захватить комнату хранения оружия. В определенный момент, уже точно понимая, что прорвать оборону не получится, боевики подожгли здание пульта. К сожалению, Ахмед-Башир потерял слишком много крови и его не удалось спасти. Они оба были посмертно награждены орденами Мужества.

Невозможно не упомянуть в привязке к тем жутким событиям и одно из самых знаменитых подразделений современной Росгвардии в нашем регионе — ОМОН. Ингушский ОМОН в тот день потерял четырех сотрудников, которые также были награждены посмертно государственными наградами.

Подполковник милиции Юсуп Чаниев был заместителем командира ОМОН и даже внешне полностью соответствовал своему статусу. Обладал твердым характером, чувством юмора и главное — был прекрасным и образованным специалистом. И абсолютно все свои знания он использовал во благо отряда, помогал и давал ответы на любые вопросы каждому, даже самому молодому сотруднику.

В тот день, помимо него, погибли еще трое омоновцев — Тамерлан Дотмурзиев, Ибрагим Цечоев (газета «Ингушетия» не раз за эти годы писала про погибших ребят) и буквально накануне вступивший в ряды отряда Багаудин Албаков. Они были образцовыми представителями ОМОНа, спортсменами, храбрыми и мужественными молодыми людьми, которые ни секунды не раздумывая бросились отражать нападение отморозков.

Нынешние офицеры ОМОНа признаются, что для них было честью служить с ними.

Сегодня наши ребята из состава Вооруженных сил России и органов правопорядка по-прежнему защищают нашу общую Родину от посягательств недругов, долгое время изображавших из себя «друзей». Их иезуитские планы по расчленению нашей страны вовремя были выявлены и обнародованы. И реакцией на них стала специальная военная операция, которая наконец-то поставит все точки над i.