Город Сунжа — второй после Назрани по численности населения населенный пункт Ингушетии, здесь проживает больше 60 тысяч человек. Но данная проблема актуальна и для него.

Чем увлечь себя молодежи? «Убивать» время и вместе с тем лучшие годы своей жизни, сидя со смартфонами в руках, или того хуже, пристраститься к вредным привычкам? Давайте признаемся, выбор есть всегда и каждый делает свой.

Рае Гагиевой 69 лет и, несмотря на инвалидность первой группы, она выбрала для себя активный образ жизни. Слабовидящая женщина постоянный член культурно-досугового центра для незрячих «Открытый мир» в Сунже. На занятиях в центре Рая хорошо освоила вышивку, активно проявляет себя при проведении мероприятий, пробует свои силы в настольном теннисе.

Центр для незрячих «Открытый мир» начал свою работу в октябре 2021 года. Досугово-развивающая площадка была запущена при Ингушской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

«Первый центр был открыт в городе Карабулаке в феврале 2021 года. Идея открытие его филиала в Сунже пришла по заявкам наших незрячих, у нас на учете стоят около 500 человек, — рассказывает Лина Чаниева, работник Ингушского общества слепых. — Мы выбрали Сунжу из-за наших подопечных, чтобы им было удобно добираться. Возрастных ограничений нет. К нам ходят и дети, и взрослые».

За короткий срок ребята смогли запустить курсы вышивки, шитья, росписи ткани. В стенах центра также ведется обучение письму по системе Брайля и настольному теннису, который особенно популярен среди слабовидящих. У ребят часто проходят спортивные сборы, приезжают гости из соседних республик.

«Обучение письму по шрифту Брайля ведет Савда Костоева и я, тренер для мужчин по теннису Мовсар Дугиев, группы делятся на мужские и женские. Для женщин занятия я провожу сама. Планируем запустить курсы рисования и вязания», — делится планами на будущее Лина Чаниева, директор «Открытого мира».

Важным моментом в работе центра является тот факт, что все занятия для людей с инвалидностью проводятся бесплатно. Помимо курсов в центре организуют мероприятия, викторины, квесты.

«Чаепитие — важная часть в нашей работе, потому что простое человеческое общение ничто никогда не заменит», — уверена Лина Чаниева.