Родился Магомед в семье Абукара Дзаурбековича Евлоева и Лейлы Мухтаровны Дахкильговой 12 марта 1948 года в с. Алексеевка Акмолинской области Казахстана. В семье было 7 детей, и все они внимали урокам старших. Патриотическому воспитанию в семье уделяли много внимания. Братья отца — Али и Умар Евлоевы — воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Они собой являли пример для подражания. Мать была дочерью офицера Российской императорской армии Мухтара Базиевича Дахкильгова.

Родители воспитывали в детях достоинство и тягу к знаниям. В школу Магомед пошёл в селе Алексеевка в 1956 году, однако в 1961 году семья переехала на Кавказ. В родительском доме в с. Базоркино им не дали возможности поселиться. Пришлось ехать в г. Грозный. В 1964 году умер отец. Старшему из детей Магомеду было всего 16 лет. Он окончил с отличием 10 классов в школе № 9 в г. Грозном и устроился на работу в транспортное управление. Нужно было помочь семье.

В 1967 году Магомед был призван в армию. Военком освобождал его от призыва, так как он являлся единственным кормильцем в семье, но они были воспитаны так, что службу в армии считали долгом. Служили в армии и Магомед, и позже его двое братьев.

Первые азы летного дела Магомед получил на службе, в школе младших авиаспециалистов в городе Ломоносове Ленинградской области. По окончании школы он был направлен для прохождения службы механиком вертолетов МИ-1 и МИ-4 в Всеволожский район Ленинградской области.

С легкостью переносил он физические нагрузки, быстро освоил парашютное дело и очень скоро он уже имел в копилке 174 прыжка. Магомед был талантливым юношей и вместе с тем хорошим организатором, являлся секретарем комсомольской организации войсковой части, умел собирать вокруг себя друзей и всегда был готов помочь, поддержать других. В декабре 1969 года Магомед Евлоев был демобилизован.

По возвращении домой его приняли на работу в Грозненский авиаотряд механиком вертолетов МИ-1 и КА-18. Однако в 1970 году он вновь был призван в армию на курсы офицеров запаса в Ростове-на-Дону. Летное дело он осваивал быстро и потому уже в следующем году по разнарядке обкома комсомола был направлен на учебу в Киевский институт инженеров гражданской авиации (КИИГА). В институте он учился успешно. Круг его друзей стал ещё шире. Институт он окончил в 1977 году по специальности «эксплуатация самолетов и двигателей» и с квалификацией «инженер-механик» вернулся в аэропорт города Грозного, где был принят на должность ведущего инженера.

Здесь он знакомится со многими летчиками, о которых вспоминает тепло: «Узнал летчиков, своих соотечественников — Хамита Яндиева, который был прирожденным пилотом, Дарсигова Аслана, которого очень уважали, Хашагульгова Магомеда — одного из лучших летчиков, Оздоева Дауда, который знал все об истории развития авиации, интеллигентного Умарбека Дзаурова и многих других. В Грозненском аэропорту в летном составе было 28 человек — ингушей и чеченцев. Многие имели высшее образование. Моим самым лучшим другом был и остаётся Салгириев Хасан Билалович, заслуженный пилот России, выпускник Ленинградской академии гражданской авиации. В данное время проживает в с. Шатой. Прекрасный человек, хороший друг, семьянин и любитель театра».

В 1979 году Магомед Евлоев был направлен в Высшую лётную школу г. Ульяновска, по окончании которой был принят в лётный отряд аэропорта на должность бортинженера самолёта ТУ-134 в экипаж Хашагульгова Магомеда Эльмурзаевича. Лайнер Ту-134 остался в истории отечественной гражданской авиации самым массовым пассажирским воздушным судном, выпускавшимся на территории бывшего Советского Союза.

Имея высокую профессиональную подготовку, тем не менее, Магомед все время повышал свою квалификацию. В 1985 году он был направлен в Высшую лётную школу г. Ульяновска по подготовке инструкторов. Занимался подготовкой и проверкой лётного состава.

Гражданская авиация — очень ответственная и непростая служба. Здесь летчик в ответе и за судьбы пассажиров самолета. В его практике произошло три серьёзных происшествия, это две вынужденные посадки в связи с отказом одного из двигателей и одна вынужденная посадка по причине лопнувшего лобового стекла пилотской кабины в г. Свердловске. Он не вдается в детали, но помнит каждое мгновение сложных ситуаций.

Тепло вспоминает он коллег, работавших с ним рядом в аэропорту Грозного. В наземных службах обеспечивали безопасность полетов многие земляки: Хутиев Мухарбек — начальник смены отдела перевозок, он же — всеобщий любимец, готовый всегда прийти на помощь; Костоев Бекхан — техник по обслуживанию самолетов; Евлоев Ахмет — техник самолетов АН-2, известный тем, что в полевых условиях, в отрыве от базы, сумел произвести замену крыла повреждённого самолёта; Цуров Магомед — начальник наземной службы аэропорта г. Грозного, имевший два высших образования, в данное время — начальник аэропорта в Ингушетии; Цокиев Руслан — инженер по эксплуатации самолетов АН-2 и ТУ-134 в г. Грозном, грамотный инженер и хороший организатор.

В авиации Магомед Евлоев работал 23 года. Из них последние 10 лет на самолетах ТУ-134 в г. Грозном. Имеет общий безаварийный налёт 7700 часов. Как офицер запаса имел допуск к самолётам МИГ-21, ТУ-92, ТУ-16, ТУ-95.

В 1990 году вынужденно уволился Магомед на пенсию. Так сложились обстоятельства в лихие годы. 90-е годы ХХ века пошатнули устои огромного государства. Магомед — человек необъятной энергии и позитива, многогранный в знаниях, очень быстро нашел применение своим силам. Работал директором швейной фабрики, затем птицефабрики (Казахстан). Но это всё была просто работа.

В эти годы Магомед стал одним из участников национального движения за возрождение ингушской государственности, принимал участие в организации 2-го съезда ингушского народа. Кооператив «Гефест», которым он руководил, взял на себя все финансовые расходы по проведению и изданию отдельной книгой материалов 2-го съезда. Для него на первом месте оказывалось то, что служит его народу. Он берёт на себя финансирование расходов по приглашению в республику дочери Виссан-Гирея Джабагиева — Дженнет, и мн. др.

Вскоре произошли события и в Пригородном районе, в результате которых многие оказались беженцами, потеряли родных, остались без крова. Помощь соотечественникам вместе со всеми стал оказывать и Магомед Евлоев. В Москве, в штабе, который возглавлял Хашагульгов Магомед Даудович, Евлоев Магомед был ответственным за работу авиации. Арендованным самолетом доставляли они гуманитарный груз в аэропорт Чечни.

«Учитывая возникшие проблемы между Москвой и Грозным, приходилось решать сложные задачи по приему самолёта со службой безопасности Чеченской Республики. После второго полёта из аэропорта Шереметьево в Грозный было ясно, что нужен свой аэродром», — вспоминает Магомед.

Тогдашний глава Сунженского района Руслан Татиев предложил использовать для этих целей военный аэродром в Слепцовске. В сложившейся ситуации это было единственное, хотя и опасное решение. Для решения вопроса о передаче военного аэродрома в Слепцовске на баланс Ингушетии вместе с Бембулатом Богатырёвым они добились встречи с министром обороны РФ П. С. Грачёвым. Бембулат Богатырев был в то время членом комитета Верховного Совета РФ по законодательству и членом комиссии Совета национальностей Верховного Совета РФ по репрессированным и депортированным народам. Большую помощь в открытии аэропорта оказал начальник Северо-Кавказского управления Кругликов Геннадий Антонович. Начальником аэропорт был назначен Магомед Эльмурзаевич Хашагульгов.

В 1993 году вместе с Ахмедом Галаевым выехали они в г. Мюнхен, где была получена гуманитарная помощь для ингушских беженцев — две большегрузных автофуры. В Москве они докупили ещё одну машину детского питания и все три машины отправили в Ингушетию. Те годы остались в памяти Магомеда Евлоева. Свято поддерживал он дружбу с известными в стране поэтами Олжасом Сулейменовым и Игорем Ляпиным, которые искренне разделяли боль ингушского народа в те дни.

А между тем рядом с ним была семья, которая поддерживала его всегда: жена Кодзоева Гульнара Саламбековна, дочь и два сына.

Магомед Евлоев ценит дружбу и красивые человеческие отношения. Он пишет стихи, и в них он весь и его отношение к жизни, благородство и честь. Признанные поэты настаивали на их издании. Магомед всегда был желанным в кругу друзей и родных.

В данное время он работает в африканских странах генеральным директором фирмы по добыче полезных ископаемых. Но где бы ни работал, летное дело так и остаётся в его душе. «Грозненские летчики и сегодня ежегодно встречаются в сентябре в г. Анапе. Авиационное братство — это навсегда, оно вне национальных критериев, — уверен он. — Наши отношения и дружба с людьми разных национальностей имеет продолжение и в наши дни». Он помнит и дорожит земляками, друзьями, Отечеством!

Коммуникабельность, компетентность и доброжелательность остаются бессменными чертами его характера, благодаря чему он добивается всегда успехов в небе и на земле!

Фотографии из архива Магомеда Евлоева.