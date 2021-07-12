Мы сами убедились в этом, когда заглянули к ней в гости в День российской почты, который страна отмечает 11 июля.

Немного из истории российской почты. Профессиональный праздник работников почтовой связи отмечается ежегодно во второе воскресенье июля Указом Президента РФ от 16 мая 1994 года, но государственная почтовая услуга в России берёт своё начало со времён Петра Великого, когда в 1693 году в Архангельске была заложена первая российская судостроительная верфь для организации регулярного почтового сообщения между Москвой и Архангельском. В Указе регламентировались условия перевозки почты, оснащение постоялых дворов (ямов), ответственность за сохранность почты, форма одежды ямщиков, условия подбора кадров, обязанности по строительству и содержанию дорог. В 1781 году при Екатерине II был создан Почтовый департамент. Именно тогда началась доставка писем на дом почтальонами и пересылка по почте денежных средств. Железнодорожный транспорт для доставки почты стали использовать с 1837 года, а авиация подключилась лишь в начале прошлого столетия. В 1859 году Россия стала одним из основателей Всемирного почтового союза. С 2003 года все организации федеральной почтовой связи объединены в единый федеральный оператор почтовой связи — Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», которое с 2019 года реорганизовано в Акционерное общество «Почта России». С 2013 года эта структура входит в Перечень стратегических предприятий РФ.

Свой профессиональный праздник Лидия, или Фасиман, так её называют близкие, друзья, коллеги, ничем особенным не отметила. Она по натуре человек работящий, сельский и свой трудодень начинает с раннего утра, сразу же после утреннего намаза.

— Так нас приучила мама, — говорит Фасиман, — нас у матери было семеро девочек. И вот как разбудит нас спозаранку, так мы на ногах до позднего вечера. Она говорила, что трудодень надо начинать с утра, то, что сделано до восхода солнца, то ваше. Приучала нас, таким образом, к труду, а сегодня это вошло в привычку. Так же воспитывала и своих детей.

Несмотря на свой солидный возраст, ей в июне исполнилось 65 лет, она с утра успела покосить траву в саду и присела отдохнуть в тенёчке. Вокруг неё раскинулся розарий. Она сама разводит и сажает розы, любит ухаживать за ними и потом любоваться.

— Это моё любимое занятие, — говорит она. — Глаз радуют эти цветы своей необыкновенной красотой. Как, впрочем, всё на собственном участке. Всё здесь растёт, ешьте на здоровье.

Большое хозяйство Фасиман Куриева сколотила вместе со своим супругом Русланом Куриевым, который несколько лет возглавлял завод ЖБИ в Карабулаке. Вместе с ним они вырастили шестерых дочек и одного сына.

— Его нет с нами уже девять лет, и, конечно же, его очень не хватает, — говорит Фасиман. — Это был человек необыкновенной порядочности и благородства. Всё, что есть в моём доме и вокруг нас, всё это благодаря ему. Он был хорошим хозяином, чтил родителей, родственников, помогал всем в силу своих возможностей. Детям, своим и соседским, внукам всегда устраивал праздник. Зарежет барана и всех собирал за столом в саду под деревьями. Вот таким он был человеком.

Да и подруга жизни у него оказалась не из робкого десятка. Фасиман уважают и любят родственники и соседи за хороший нрав и человеколюбие. В её доме за хлебосольным столом всегда собираются гости. Благо живёт она в окружении хороших людей, рядом со своими многочисленными родственниками.

В почтовой связи Фасиман Куриева (в девичестве Цечоева) оказалась случайно. В советские годы больше двадцати лет она работала в общепите. После школы окончила годичные кулинарные курсы в Грозном и устроилась рядом с родительским домом на работу в кондитерский цех в станице Орджоникидзевская (ныне город Сунжа). Потом она вышла замуж в селение Барсуки Назрановского района и несколько лет своими кулинарными способности радовала посетителей ресторана «Джейрах» в Назрани. В последние годы вела домашнее хозяйство, ухаживала за внуками, помогала детям устроить свой быт.

— В 2017 году меня позвала на работу хорошая знакомая Марем Мальсагова, которая работает в управлении, — вспоминает Фасиман Куриева, — на работу почтальоном в отделение почтовой связи селения Гамурзиево. Поначалу было боязно, но как таковой работы я никогда не боялась. В курс дела меня ввели коллеги Хадишат и Тома. Они старые работники и своё дело знали хорошо. С ними я два месяца ходила по улицам, знакомилась с работой, с жителями закреплённого за мной участка, и далее всё сладилось само собой. Но главное — это наш дружный коллектив под руководством Магомеда Марзиева. Все очень порядочные, честные люди. Это много значит. И навстречу пойдут, когда в этом бывает необходимость, и радость и горе с тобой разделят. Хочется иногда уйти, всё бросить, возраст сказывается, ноги устают, но расставаться с коллективом не хочется. Да и к своим жителям привыкла. У меня в друзьях в основном пенсионеры. Всегда ждут твоего прихода. «Только не бросай нас, — говорят они, словно дети, привыкли уже ко мне. — Если уйдёшь, где мы ещё такого почтальона найдём».

А работник Фасиман Куриева на редкость ответственный и порядочный. Почту доставляет регулярно, без проволочек. «Выполняет свою работу на высшем уровне!» — говорит про неё и руководитель Магомед Марзиев. И на участке все довольны доставкой почты. Работает как часы, до десяти часов утра вся почта бывает доставлена по адресатам. Про почтальона с «толстой сумкой на ремне» — это тоже про неё. Она пешком обходит свои улицы, а это 14 км пути, разносит не только уведомительные письма, но и подписку. Оказывается, если почта работает хорошо, то газеты и журналы люди с радостью читают. Вот потому на своём участке Фасиман Куриева всегда выполняет и порой перевыполняет план по подписке периодической печати. А как радуются почтальонке пенсионеры, которым она по классической форме приносит пенсию наличными.

— Старики у меня на участке очень хорошие, добрые люди, — говорит Фасиман Куриева. — Они очень привязались ко мне, советуют работу не бросать, мол, сядешь, говорят, дома, так и засидишься, а тут с людьми, так и жить веселее. Они всё ещё по старинке пенсию получают через почту. Им нравится, когда деньги у них в кармане. «Где внуку дам, где отложу под подушкой. Всё привычней», — говорят они. И поговорить любят, о жизни своей рассказать. Мне хоть и некогда, но не прерываю, слушаю. Иногда и советы полезные получаю. Вот так работаю и живу, как все.

За качественную и ответственную работу Лидия Куриева не раз отмечалась грамотами и благодарностями со стороны руководства и федерального почтового ведомства, а также медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией»

«А как будущее почтовой связи?» — спрашиваем мы, напомнив обстоятельства нашей встречи. «А никак, — отвечает она, — почта будет востребована, пока живо человечество!»