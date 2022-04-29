Книга Хавы Тумгоевой «Мелодия моей песни» состоит из нескольких циклов: «Ингушетия — радость моего сердца», «Строки, посвященные славным людям», «Ингушский язык — лицо народа», «Строки, посвященные моим дорогим людям», «Любовь — информация сердца», «О других мыслях», поэма «Божественная».

Как видно, диапазон тематики ее творчества широк и разнообразен, то есть поэтессу волнуют все стороны жизни народа нашей республики, начиная с ее истории и кончая сегодняшним днем. Это первый сборник ее стихов, который она решилась представить на суд читателя. Неважно, современна ли ее поэзия или нет. Важно то, что ее волнует, судя по содержанию ее поэзии, вся, окружающих ее, жизнь людей и история народа.

Она трудолюбивый, отзывчивый и добрый человек. Призывает нас к духовному очищению, к добру, к любви отечеству, к сохранению родного языка. Поэтическое творчество поэтессы характеризует состояние ее души, жизненные проблемы и мечты. Она человек активной позиции. Об этом свидетельствует не только ее творчество, но и повседневный труд в качестве педагога школы № 2 сельского поселения Кантышево, где она работает десятки лет. В ее домашнем архиве более двадцати дипломов, грамот за высокие показатели в работе, благодарности и отзывы о ее общественном труде, которые она заслужила за свою отзывчивую работу с учащимися школы по благоустройству села, школы, за проведение различных олимпиад, конкурсов и других общественных мероприятий села и района.

Характеризуя качество поэзии Хавы Тумгоевой, необходимо отметить, что большая часть ее стихов актуальна, написана хорошим, колоритным ингушским языком. Ее стихи доступны любому возрасту, так как она прекрасно владеет ингушским языком. Это чувство вызывает каждое ее стихотворение. Поэзия ее призывает читателя не быть безразличным к судьбе родины, родного языка, к окружающим людям.

Как отмечено выше, в сборнике много удачных и колоритных произведений по своему содержанию и актуальности звучания. Колорит и чистота ингушского языка присутствует в каждом ее произведении.

Поэтесса обладает самобытным талантом. О ней можно сказать, что она по натуре романтик.

В разделе «Ингушетия — радость моего сердца» («Г1алг1айче — са дегаг1оз») Хава Тумгоева, воспевая свою родину Ингушетию, пишет:

Доккхийча мехкашта юкъе

Хьол маьршаг1а кхы мохк бац.

Дукхача мехкашта юкъе

Хьол хозаг1а лохаргбац.

Среди больших стран

Миролюбивее тебя нет страны.

Среди многих других стран

Краше моей не найдешь...

(Построчный перевод С. Шадиева).

Автор любит и восторгается своей родиной. Таких патриотических стихов в этом разделе много. Это такие стихи, как «Са Г1алг1айче» («Моя Ингушетия»), «Езаргья хьо сона, Г1алг1айче» («Буду я любить тебя, моя Ингушетия»), «Тха паччахьалкхе» («Наше государство»), «Магас», «Наьсаре» («Назрань») и многие другие.

В этом же разделе в стихотворении «Яхь йола юрт» поэтесса, воспевая свое село Кантышево, пишет:

Гоавар — б1ехал кагбеш,

Ц1ий мехкадаь юрт.

Са в1алла ца кходеш,

К1антий лийга юрт.

В это стихотворение автор вложила весь героизм и самопожертвование защитников сел Кантышево и Долаково. Здесь речь идет о событиях гражданской войны, когда все жители села Кантышево со всеми другими жителями республики стали на защиту своей земли от войск Деникина.

Автор отдает дань уважения и вежливости историческим личностям, которые стояли у истоков зарождения ингушской литературы и письменности. Им она посвящает целый раздел книги под названием «Сийле йолча наха хетадаь муг1араш» («Строки, посвященные славным людям»). В этом разделе опубликованы стихи, посвященные И. М. Базоркину, С. И. Озиеву, Дж. Х. Яндиеву, З. К. Мальсагову, Герою России С. С. Осканову и др.

Затем автор дает свои посвящения преподавателям университета Л. Д. Мальсаговой, Ф. Г. Оздоевой и многим другим своим друзьям и близким родственникам.

Раздел сборник «Г1алг1ай мотт — халкъа куц» («Ингушский язык — лицо народа») полностью посвящен родному ей ингушскому языку. В своем стихотворении «Дош» автор, обращаясь к читателю, пишет:

Хоза дош аьле, гойта метта хозал,

Эздий дош аьле, хьокха цун эздел.

Яхь совъяьле, д1ахьокха б1аьхий хилар,

Шак1а ше санна из ц1ена хилар.

Сказав красивое слово, покажи красоту языка,

Сказав культурное слово — покажи его достоинство.

Что он лучше других — покажи его богатство,

Покажи, что он чист, как сам изумруд.

(Построчный перевод С. Шадиева).

В этом разделе много стихов, воспевающих родной язык, призывающих читателя к чистоте своей речи на нем, беречь и охранять его от вторжения других языков. Об этом говорит ее следующее стихотворение «Хьо аз бувц»:

Сийдолча къоанашка аз хьо бувц,

К1оаргаг1а сайна бовзар ловш.

Хьалкхувча т1ехьенга аз хьо бувц,

Шаьра, ц1ена цар бувцар ловш...

Общаясь с почетными старцами,

Хочу глубже познать тебя, язык,

С подрастающим поколением говорю о тебе,

Желая, чтоб оно соблюдало твою чистоту.

(Построчный перевод С. Шадиева).

Еще одно четверостишие о родном языке:

Наьна мотт, хьо я тха дега й1овхал,

Тха дега доаккхал хьо да, Наьна мотт.

Наьна мотт, хьо я тха маьлха сердал,

Тха деза жовхьар хьо да, Наьна мотт.

Язык матери, ты тепло нашего сердца,

Гордость нашего сердца — ты, язык матери.

Язык матери, ты наш луч солнца,

Дорогой алмаз ты, язык матери.

(Построчный перевод С. Шадиева).

Произведения поэтессы, посвященные родному ей языку, занимают в ее творчестве ведущее место. Она призывает нас беречь родной язык от вторжения в него чужих слов, бороться за его чистоту звучания, сохранять его для потомков.

В стихотворении «Диц ма де хоза дош» («Не забывайте красивое слово») автор призывает всех чаще употреблять в своей речи красивые слова. Вот четверостишие из него:

Хоза дош — сага эздел,

Хоза дош — дега ц1енал,

Хоза дош — к1оарга хьаькъал,

Диц ма де вай хоза дош.

Красивое слово — культура человека,

Красивое слово — чистота души.

Красивое слово — глубокий ум,

Давайте не забывать красиво говорить.

(Построчный перевод С. Шадиева).

Проникновенно и гордо звучат стихи автора в разделе «Любовь — душевное сообщение». Она, обращаясь к лирическому герою, пишет:

...Хьох хинна хоза уйлаш,

Къоастайир дего.

Йицъенна даьй г1алаш,

Лийлар хьо ца ловш го...

Красивые мысли о тебе

Развеяли сердце.

Забыв о дедовских башнях,

Бродил ты по свету...

(Построчный перевод С. Шадиева).

В раздел «Другие мысли» вошли стихи, написанные автором на темы гражданских мотивов. Интересно и актуально звучит ее стихотворение «Г1алг1а ва со» («Я ингуш») из этого раздела.

Со визза г1алг1а ва,

1а мишта оалаш да,

Ца ховш хилча хьона

Хьай даьша бийца мотт.

Со визза г1алг1а ва,

Йиш йий-те ала хьа,

Ца вовзаш хилча хьона

Хье ваьнна ворхх1е да...

Я настоящий ингуш,

Как можешь ты сказать,

Если не знаешь ты

Язык, на котором говорили предки.

Я настоящий ингуш,

Есть ли возможность сказать у тебя,

Если не знаешь ты

Своих отцов семи поколений...

(Построчный перевод С. Шадиева).

Обращаясь к молодости, автор возмущена, что она быстро проходит.

«Не торопи меня, — пишет она, — не спеши, дай обеспечить будущее. Уж слишком много дел, откладывая на завтра, уходят дни, не успеваю за тобой. Уж слишком коротка ты, молодость. Почему ты спешишь?» Эти ее философские рассуждения заставляют читателя задуматься о своей жизни.

Или вот другое стихотворение из этого цикла:

Къоанал

Дукха ха я са корта к1айбенна.

Д1айха дац са ц1ий хьалха санна,

Дукха да уж тахан а де дезараш,

Къоанал, гаьнаяла, яц хьо эшаш...

Много дней прошло, как голова поседела,

Не горяча, как прежде была, моя кровь,

Уж много дел надо решать сегодня,

Старость, уйди прочь, не нужна ты мне...

(Построчный перевод С. Шадиева).

Эти авторские строчки заставляют задуматься каждого.

Поэтессу волнуют все вопросы жизни общества. Стихи «Мир», «Ум», «Добро» и другие посвящены вопросам мира на земле, общественному труду, культуре человека. С особенной любовью и восторгом пишет поэтесса стихотворение «Хьаьна лаьтта» («Плодородная земля»). Обращаясь к земле, она использует художественный прием олицетворение, обращается к ней, как к живому существу:

Д1аьхача 1анна тхьайса илла,

Сомадаьнна, б1аргаш дийла,

Уллаш да из хьаьна лаьтта,

Лерх1аш дала беркат шортта.

Ший кер биззалца лай хий менна,

Из маларца низ чубенна,

Улл из лаьтта, сале1а даьнна,

Лайво тоадаь цамцадаьнна.

Проспав всю долгую зиму

И проснувшись, открыв глаза,

Лежит она, плодородная земля,

Обещая дать богатство и добро.

Напившись досыта снежной влагой

И набравшись силы,

Лежит эта земля, отдохнув,

Снежной влагой раздобрев.

(Построчный перевод С. Шадиева).

Так, поэтесса создает поэтический образ земли, которым пользуются во всем мире. Этим поэтическим приемом автор призывает читателя любить и уважать кормилицу нашу, Землю, которая священна у народов всего мира. Заканчивается этот раздел обращением и добрыми пожеланиями путнику.

«Мысли моей души»

Так озаглавила поэтесса свою вторую книгу — сборник поэтических произведений, вышедший в г. Нальчике в 2007 году. В него вошли произведения автора, написанные в разные годы своей жизни. Книга состоит из шести разделов. «Г1алг1айче, са Г1алг1айче» («Ингушетия, моя Ингушетия») — так назван первый раздел книги. Он состоит весь из произведений на патриотические темы. Так же, как и в первой своей книге, автор воспевает в стихах свой край, Ингушетию. Содержание всех стихотворений посвящено этой одной теме: любовь к родине, к родному селу, к своему народу.

Раздел «Яхь йола к1антий»

Как и в своей первой книге «Мелодия моей песни», поэтесса отдает дань уважения лучшим представителям Ингушетии. Здесь мы читаем стихи, посвященные историческому деятелю республики И. Б. Зязикову, герою России С. С. Осканову, первому президенту Ингушетии Р. С. Аушеву, ветерану ВОВ Т. Х. Мальсагову, автору ингушской письменности З. К. Мальсагову и многим другим.

Самым объемным разделом книги является раздел «Са дега й1овхал — г1алг1ай мотт». Автор придает большое значение чистоте и богатству родного языка так же, как и в первой своей книге, призывает читателя беречь и развивать родной язык. В стихотворении «Уйла ца еш, ма ала дош» («Подумай, прежде чем вымолвить слово») автор пишет:

Уйла ца еш, ма ала дош,

Ца эша бала хьайна беш,

Сий хьа цунца сиха 1одож,

1а хье, 1айха вай а веш.

Не подумав, не произноси слово,

Ненужный вред нанося себе,

Честь твоя вместе с ней упадет,

Нанося самому себе этим вред.

(Построчный перевод С. Шадиева).

Или вот другое ее стихотворение, которое призывает читателя к чистоте родного языка, показывает его внутреннее богатство, красоту и глубокое по содержанию смысла.

Х1ара дош хоза оалаш

Х1ара дош хоза оалаш,

Хьокха 1а метта хозал.

Отташ дола дош оалаш,

Гойта 1а цун говзал.

Цун к1оаргал гойта 1а,

Ширача дешашца.

Довзийта хьаькъал 1а,

Ирача дешашца.

Произнося красиво каждое слово,

Покажи ты красоту языка.

Произнося уместное слово,

Покажи ты его умение.

Покажи ты глубину его,

Пользуясь архаизмами.

Покажи ты ум его

Острыми выражениями.

(Построчный перевод С. Шадиева).

Относительно людей, забывших свой язык, автор пишет:

Мишта аргда цох г1алг1а ва,

Мотт бицбаь из лелаш хилча?

Ала йиш йий, яхь йолаш ва,

Мотт хийца из волавелча?

Как можно сказать, что он ингуш,

Если он живет, забыв родной язык?

Можно ли сказать, что он ингуш,

Если живет, сменив язык?

(Построчный перевод С. Шадиева).

Так же глубоки по содержанию и актуальны другие стихи, посвященные родному языку. Это стихи: «Кега ма бе...», «Г1алг1ай мотт», «Хьаст», «Кхера санна ма кхосса дош» и другие.

В разделе «Шера ханаш» («Времена года») публикуются стихи, посвященные природе, красоте времен года: весны, лета, осени и зимы.

Каждое время из этого цикла автор воспевает, восхищаясь их дарами, красотой и необыкновенностью. В каждом из них она находит прелести для себя. Это такие стихи, как «Готахьазилгаш» («Синички»), «К1арцхала зизаш» («Цветы акации»), «Йиза гуйре» («Богатая осень»), «1а» («Зима») и другие. В каждом из них поэтесса радуется от всего сердца. Она в них находит красоту окружающей ее природы. Автор заканчивает главу стихотворением «Эшац сона» («Не нужны мне»):

Доккха рузкъа эшац сона,

Сайга долчох бу аз хам.

Сатем боабу ахча дезац.

Деза хьаьнала из сом...

Большое богатство мне не нужно,

Довольствуюсь тем, что есть.

Не нужны мне деньги, нарушающие покой,

Нужен мне рубль, добытый трудом...

(Построчный перевод С. Шадиева).

Сказано коротко, емко и понятными фразами, характеризующими ее ум и душевное состояние. В конце своего сборника автор публикует поэму «Даьхенцара къамаьл» («Разговор с родиной»). Содержание ее посвящено трагическим событиям 1944 года. Поэма написана ею по воспоминаниям родных и близких людей. Автор трогательно и с содроганием сердца рассказывает о горе своего народа, постигшем его по злой воле правителя государства. Поэма отражает все тяготы и лишения народа в местах депортации.

Завершает содержание сборника пьеса, написанная автором под названием «Совремина». Автор подвергает критике современную молодежь, представители которой, плохо владея ингушским языком, разговаривают, на нем смешивая его с другим языком. По моему мнению, эта болезнь сегодняшнего ингушского общества и отсутствие в этом плане четкой государственной политики в Ингушетии. Мероприятия по сохранности ингушского языка проводятся формально, не требуя ответственности с лиц, которые должны заниматься языком серьезно и последовательно, а не отчитываться раз в год на декаде родного языка. В детских учреждениях все воспитательные мероприятия проводятся на русском языке.

Некоторая часть населения относится к своему языку безразлично. Нет языка — нет нации. Об этом и пишет Хава Вахаевна в стихотворении «Из дика ховш хилча»:

Мотт хиларах да вай къам,

Къам доландаь ба вай мохк.

Къаьста цох хиннаб 1откъам,

Даьллад вайна т1е1а дохк.

Из дика ховш хилча вай,

Х1ана бувцац вай воай мотт.

Из ба вай низ, ва г1алг1ай,

Д1а ма тетта вай, воай мотт.

Довргда вай воай мел долчох,

Д1ахо а иштта бувце мотт.

Лорадолда вай цу мочох.

Даим бахаш г1алг1ай мотт.

Красочным и с хорошим содержанием автор выпустила сборник стихов для детей дошкольного возраста и для детей начальной школы под названием «Вай з1амига доттаг1ий». В книге даны красочные рисунки домашних и диких животных, которые вызовут восхищение малышей. К каждому из них автор дает сопроводительное стихотворение, которое рассказывает малышу об этом животном. К примеру, «Цицкилг» («Котенок»):

1овкъара бесса дола цицкилг,

Массанеца да та ловш.

Ловзадувл из детташ т1одилг,

Хьоца хьоашал тасса ловш.

Котеночек цвета серого,

Со всеми хочет ладить.

Играет он, дергая лапкой,

Желая подружиться с тобой.

(Построчный перевод С. Шадиева).

Чудесная книга с прекрасными иллюстрациями, хорошо, что в наше время можно найти такую детскую книгу.

Сборники стихов «Мелодия моей песни» и «Мысли моей души» имеют хороший переплет, плотные странички, достойные иллюстрации. Читаются легко и непринужденно, так как произведения чередуются и не надоедают. В этих книгах разделы о родине, о языке и о славных людях народа нашли большой отклик в ее душе и сердце. Некоторые ее стихи звучат пафосно и торжественно. Рифмы, которые берет Хава Вахаевна, по большей части красивы и оригинальны. Она предпочитает простым типам рифмовки перекрестную:

Машар, вошал сица долаш,

1имерза ба хьо, Г1алг1ай мохк.

Салам — моаршал д1айха телаш,

Хьо ба догц1ена, тха мохк;

и парную:

Хиннабац, са халкъ, шаьра хьа никъ,

Хиннаб из г1орг1а текхош 1а дукъ.

Халонаш ловш хинна хьа денош,

Замано дувц, делхадеш синош.

Султан Шадиев, литератор, член СП РФ, заслуженный работник культуры Ингушетии