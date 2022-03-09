Муниципальный этап — еще одна ступень на пути к победе в конкурсе юных чтецов. Здесь в жюри войдут местные артисты, писатели, преподаватели театральных вузов, журналисты и представители сферы образования.

Ребята будут читать отрывки прозы продолжительностью до 3 минут. Трое победителей каждого муниципального этапа отправится на региональный финал.

Цель конкурса «Живая классика» — дать подросткам поделиться своим чтением со сверстниками, родителями, педагогами, заинтересовать их в книгах и литературе. Как обычно, у ребят в заявках — самый широкий спектр произведений, от рассказов Тэффи и Зощенко до монологов из современных подростковых авторов или классиков.

Победители муниципального этапа получат призы от спонсоров конкурса — электронные и аудиокниги «Литрес», подписку на 1,5 месяца на сервис электронных и аудиокниг «Сторител», сертификаты от книжного магазина «Лабиринт».

Кроме того, в 2022 году у конкурса появились новые партнеры и номинации. В том числе, победители конкурса получат возможность записать аудиоверсии книг для приложения «НЭБ «Свет».

Параллельно с всероссийским конкурсом, соревнования по чтению вслух «Живая классика» проходят в 83 странах мира. В финале российского и международного финала выступят лучшие из лучших — 20 финалистов «Живой классики».

Конкурс проводит фонд «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке Фонда президентских грантов.