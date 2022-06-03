Открывая торжественное мероприятие, Глава субъекта отметил важность проведения церемонии в преддверии знаменательной даты — 30-летия со дня образования Ингушетии.

«Мы собрались отметить федеральными и республиканскими наградами трудовые и профессиональные успехи ярких представителей различных сфер деятельности республики. В нашем списке, можно смело сказать, великолепная команда личностей, которые своими знаниями и деятельностью преумножают благополучие родного края», — сказал Калиматов.

На торжественном мероприятии в зале славы администрации Главы Ингушетии наград были удостоены представители различных профессий: медицинские работники, деятели культуры и искусств, спортсмены и тренеры, общественные деятели, юристы, служащие министерств и ведомств и другие.

Все они были поощрены почетными грамотами Республики Ингушетия, награждены орденами Республики Ингушетия «За заслуги» и другими высокими званиями.

В числе получивших высокую награду были известная за пределами Ингушетии и России актриса и певица Тамара Яндиева, генеральный директор ООО «Птицекомплекс «Южный» Адам Костоев, который преодолев множество трудностей, проявив упорство и волю, создал перспективное предприятие, выпускающее популярную продукцию. Два тренера Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и по боксу Ахмед Гетагазов и Фатима Бокова, воспитывающие будущих олимпийских чемпионов, также удостоились наград. Орден «Родительская слава» был вручен Исламу и Райсхан Дидиговым, а медаль «Материнская слава» получила многодетная мать Асмаи Точиева.

Всего в ходе церемонии было награждено 93 человека.

Завершая мероприятие, Калиматов заверил, что каждый из награждаемых людей заслуживает самых высоких оценок, признания и уважения.

«Добросовестный строитель, инициативный предприниматель, энергичный политик, незаурядный врач, знающий фермер, ответственный водитель, компетентный чиновник, целеустремленный педагог, талантливый журналист и представители иных профессий и специальностей являются главными точками опоры нашей Ингушетии. В огромной степени именно вы и ваши коллеги создаете интеллектуальный, духовный, материальный продукт, обеспечивающий наше ментальное и экономическое богатство», — сказал в заключение руководитель субъекта.

Он поздравил их с высокой и заслуженной оценкой труда, пожелал новых профессиональных успехов, здоровья и большого личного счастья.

Напомним, 4 июня для Ингушетии ознаменуется повсеместным празднованием юбилея образования республики. В этот день праздничные мероприятия, среди которых концерты, различные выставки, включая фестивали национальных блюд, лазерное шоу, пройдут во всех городах и селах республики.

Проведение торжеств в селах запланировано в домах культуры, в городах юбилей отметят в домах культуры и культурно-досуговых центрах, а в столице — традиционно на площади перед башней Согласия.

Попасть на ключевое мероприятие в Сунже можно будет по пригласительным билетам, распределять которые будут администрации муниципальных образований. На остальные празднества — вход свободный.

В Сунже концерт начнется в 19:00 на центральном стадионе имени Дьякова. Стоит отметить, что количество посадочных мест здесь увеличено почти в 2 раза. Теперь сунженский стадион сможет охватить около 6,5 тыс. жителей. Кроме того, событие будет транслироваться по национальному телевидению.

Не менее увлекательные мероприятия ожидают жителей в других городах. К примеру, в Магасе запланированы фестивали, лазерные и огненные шоу, выставки и концерт, который начнется в 11:00. Вход будет свободный. Завершится праздник в столице грандиозным салютом в 22:00.

Что касается доступа к местам проведения ведущих празднеств, отмечается, что в Сунже движение будет частично перекрыто. Улица Богатырева будет закрыта от лицея до перекрёстка с улицей Плиева. Улица Хашагульгова будет перекрыта от перекрестка с улицей Богатырева до перекрестка с улицей Сейнароева.

Специально для гостей, прибывших на личном транспорте, будет организована парковочная зона на территории сунженского авторынка. Отсюда их будут забирать и довозить до места автобусы, которые каждые пять минут будут курсировать от авторынка до стадиона.