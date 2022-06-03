Награждение

Заслуженная оценка труда

Лучших по профессии чествовали в ингушской столице

0

В столице региона Магасе состоялась церемония вручения государственных наград Ингушетии и Российской Федерации.

Открывая торжественное мероприятие, Глава субъекта отметил важность проведения церемонии в преддверии знаменательной даты — 30-летия со дня образования Ингушетии.

«Мы собрались отметить федеральными и республиканскими наградами трудовые и профессиональные успехи ярких представителей различных сфер деятельности республики. В нашем списке, можно смело сказать, великолепная команда личностей, которые своими знаниями и деятельностью преумножают благополучие родного края», — сказал Калиматов.

На торжественном мероприятии в зале славы администрации Главы Ингушетии наград были удостоены представители различных профессий: медицинские работники, деятели культуры и искусств, спортсмены и тренеры, общественные деятели, юристы, служащие министерств и ведомств и другие.

Все они были поощрены почетными грамотами Республики Ингушетия, награждены орденами Республики Ингушетия «За заслуги» и другими высокими званиями.

В числе получивших высокую награду были известная за пределами Ингушетии и России актриса и певица Тамара Яндиева, генеральный директор ООО «Птицекомплекс «Южный» Адам Костоев, который преодолев множество трудностей, проявив упорство и волю, создал перспективное предприятие, выпускающее популярную продукцию. Два тренера Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и по боксу Ахмед Гетагазов и Фатима Бокова, воспитывающие будущих олимпийских чемпионов, также удостоились наград. Орден «Родительская слава» был вручен Исламу и Райсхан Дидиговым, а медаль «Материнская слава» получила многодетная мать Асмаи Точиева.

Всего в ходе церемонии было награждено 93 человека.

Завершая мероприятие, Калиматов заверил, что каждый из награждаемых людей заслуживает самых высоких оценок, признания и уважения.

«Добросовестный строитель, инициативный предприниматель, энергичный политик, незаурядный врач, знающий фермер, ответственный водитель, компетентный чиновник, целеустремленный педагог, талантливый журналист и представители иных профессий и специальностей являются главными точками опоры нашей Ингушетии. В огромной степени именно вы и ваши коллеги создаете интеллектуальный, духовный, материальный продукт, обеспечивающий наше ментальное и экономическое богатство», — сказал в заключение руководитель субъекта.

Он поздравил их с высокой и заслуженной оценкой труда, пожелал новых профессиональных успехов, здоровья и большого личного счастья.

Напомним, 4 июня для Ингушетии ознаменуется повсеместным празднованием юбилея образования республики. В этот день праздничные мероприятия, среди которых концерты, различные выставки, включая фестивали национальных блюд, лазерное шоу, пройдут во всех городах и селах республики.

Проведение торжеств в селах запланировано в домах культуры, в городах юбилей отметят в домах культуры и культурно-досуговых центрах, а в столице — традиционно на площади перед башней Согласия.

Попасть на ключевое мероприятие в Сунже можно будет по пригласительным билетам, распределять которые будут администрации муниципальных образований. На остальные празднества — вход свободный.

В Сунже концерт начнется в 19:00 на центральном стадионе имени Дьякова. Стоит отметить, что количество посадочных мест здесь увеличено почти в 2 раза. Теперь сунженский стадион сможет охватить около 6,5 тыс. жителей. Кроме того, событие будет транслироваться по национальному телевидению.

Не менее увлекательные мероприятия ожидают жителей в других городах. К примеру, в Магасе запланированы фестивали, лазерные и огненные шоу, выставки и концерт, который начнется в 11:00. Вход будет свободный. Завершится праздник в столице грандиозным салютом в 22:00.

Что касается доступа к местам проведения ведущих празднеств, отмечается, что в Сунже движение будет частично перекрыто. Улица Богатырева будет закрыта от лицея до перекрёстка с улицей Плиева. Улица Хашагульгова будет перекрыта от перекрестка с улицей Богатырева до перекрестка с улицей Сейнароева.

Специально для гостей, прибывших на личном транспорте, будет организована парковочная зона на территории сунженского авторынка. Отсюда их будут забирать и довозить до места автобусы, которые каждые пять минут будут курсировать от авторынка до стадиона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошел турнир по шашкам среди незрячих и слабовидящих
В крупном населенном пункте Экажево Ингушетии отметили день села
Музей Победы призывает жителей Ингушетии сохранить память об участниках ВОВ
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 30-летию республики
Ингушские бойцы ММА принимают участие в чемпионате России
Ингушский драмтеатр приглашает на спектакль «Пока арба не перевернулась»
В Джейрахе прошел концерт Лемы Нальгиевой в честь 30-летия Ингушетии
В Ингушетии суд приговорил к 4 годам жительницу Узбекистана за организацию незаконной миграции
В Ингушетии более 1,5 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по математике
В Ингушетии пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка»
В День России Ингушский ТЮЗ покажет спектакль «Подвиг горянки»

Главное

Яндекс.Метрика

 