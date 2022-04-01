Необходимо признать, что не только раньше, но и сейчас, в век высоких технологий, не все знают о серьезности этого заболевания и необходимости борьбы с ним. Что должны знать граждане о туберкулезе, насколько актуальна эта проблема сегодня и какова статистика, нашей газете рассказала главный врач Республиканского центра фтизиопульмонологии Мадина Лолохоева.

— Мадина Алиевна, давайте для начала расскажем нашим читателям, что такое туберкулез и чем он опасен для человека?

— Туберкулез является довольно опасным и одним из самых смертоносных заболеваний в мире, ведь каждый год от него погибает более 1,5 миллиона человек. Данные факты доказывают, насколько важно бороться с этим заболеванием и заострять на нем внимание общественности как минимум раз в году.

Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза, или палочкой Коха, с образованием узелковых поражений в различных тканях организма, преимущественно в легких. При этом палочка Коха крайне устойчива во внешней среде — она может выжить в большинстве дезинфицирующих средств, кислотах, щелочах, а также проявляет устойчивость к воздействию спирта, ацетона и нечувствительна к рассеянному солнечному свету.

Чаще всего у человека, как я отметила выше, поражаются легкие, но существуют и такие формы заболевания, как костно-суставная, мочеполовая, туберкулез желудочно-кишечного тракта и других органов.

Как мы знаем, туберкулёз является актуальной медико-социальной проблемой, и, несмотря на заметный прогресс, достигнутый в борьбе с этим заболеванием, оно по-прежнему представляет угрозу для общественного здоровья в большинстве стран мира, в том числе и в России. Если эту инфекцию не лечить, заболевание начнет прогрессировать, появятся новые очаги, будут поражаться новые органы, что непременно приведет к летальному исходу. При наличии сильного иммунитета возможно спонтанное излечение заболевания. Но это осуществимо лишь при условии, что изначально у заболевшего были небольшие патологические изменения.

Как мы знаем из истории, эта болезнь появилась очень давно и была крайне распространена. Этому свидетельствуют найденные останки времен каменного века с туберкулезными изменениями костной ткани. Еще Гиппократ описывал запущенные формы заболевания с легочными кровотечениями, сильным истощением организма, кашлем и выделением большого количества мокроты, тяжелой интоксикацией. Поскольку туберкулез, который в древности носил название чахотка, является заразным, в Вавилоне существовал закон, позволявший развестись с больной женой, заразившейся легочным туберкулезом. А в Индии закон требовал оповещать общественность обо всех случаях болезни.

После своего судьбоносного открытия немецкий микробиолог Роберт Кох в 1890 году получил первую вытяжку туберкулезных культур — туберкулин. На врачебном конгрессе он заявил о профилактическом и, возможно, лечебном действии туберкулина. Испытания проводились на подопытных животных, а также на нем и его помощнице, которая, к слову, позже стала его женой.

Позже американским профессором Себастьеном Ганю и его командой было обнаружено, что существует шесть групп штаммов вируса, каждая из которых проявляется в определенной части света и привязана к определенной географической местности. Таким образом, американская гильдия ученых пришла к выводу, что для эффективной борьбы с заболеванием нужно разработать индивидуальные вакцины для каждой из выявленных групп штаммов.

— Каковы причины заболевания и как передается туберкулез?

— Возбудителем туберкулеза является туберкулезная палочка, которая передаётся воздушно-капельным путем. Поэтому заразиться туберкулезом может каждый, но наиболее высокий риск имеют люди, находящиеся в тесном контакте с больным активной легочной формой туберкулеза с наличием бактериовыделения, которое играет роль основного источника инфекции.

В среднем такой инфицированный больной без соответствующего лечения ежегодно может заразить от 10 до 15 человек.

Дело в том, что при кашле, чихании или при разговоре на очень близком расстоянии больным человеком выделяются микроскопические частицы слюны, содержащие в себе микобактерии туберкулеза. Они не сразу оседают на пол или стены в помещении. Какое-то время эта взвесь находится в воздухе, и здоровый человек, вдыхая её, заражается. Важно помнить, что микобактерии могут сохраняться в пыли на протяжении трех месяцев, поэтому наиболее часто инфекция распространяется именно в грязных и пыльных помещениях.

Интересный факт, но бактерия туберкулеза выживает и в снегу, и в земле, ей не страшны воздействия спирта и кислот. В жидкой среде она остается жизнеспособной до полугода, в высохшем состоянии также может выживать несколько месяцев, ожидая попадания в более благоприятную среду. Погибают такие бактерии только от воздействия высоких температур и от контакта с хлорсодержащими веществами.

Другие пути передачи болезни лежат через продукты и пищу, но они встречаются не так часто. Например, можно заразиться через молоко больного животного. Бывает контактно-бытовой путь, но это происходит крайне редко. Также описаны единичные случаи врожденного туберкулеза, когда инфекция передается от женщины к новорожденному.

Люди очень часто задают вопрос, а можно ли заразиться в транспорте или общественном месте? Да, в транспорте тоже можно заразиться, но при условии, если вы будете длительное время находиться в нём при закрытых окнах, а рядом с вами — кашляющий больной с открытой формой туберкулеза. Поэтому надо отметить, что в общественном месте заражаются очень редко.

— Кто наиболее подвержен риску заболевания туберкулёзом?

— К группе риска по инфицированию данным заболеванием относят детей раннего возраста, пожилых людей, больных СПИДом и ВИЧ, людей, которые регулярно недостаточно питаются, испытывают часто переохлаждение, проживающих в сырых либо плохо отапливаемых помещениях. Также высокая доля вероятности заражения болезнью у людей, ведущих асоциальный образ жизни, иными словами, алкоголиков, наркоманов, лиц без определенного места проживания, или тех, кто находится в местах лишения свободы.

На самом деле туберкулез может коснуться любого человека. Но наиболее подвержены инфицированию, как мы сказали выше, дети, а также лица, пребывающие в постоянном контакте с больным, и работники профессий, где предполагается постоянный контакт с больными (медицинские, социальные работники и т. д.).

К группе риска также можно отнести людей, получающих терапию, которая снижает иммунитет, и людей, страдающих хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом.

— Как лечить туберкулёз?

— Несмотря на большой прорыв в выявлении и лечении этого недуга, он все равно является одним из самых опасных заболеваний, требующих серьезного и продолжительного лечения, а также раннего диагностирования. Тем более, надо учитывать, что за многие годы бацилла Коха научилась эволюционировать, и на сегодняшний день встречается туберкулез, устойчивый к большинству лекарственных препаратов.

Другими словами, лечение туберкулеза — это очень сложный и длительный процесс. И зависит он от формы туберкулеза и степени запущенности болезни. А как мы знаем, причиной любых длительных хронических заболеваний (костей и суставов, мочеполовой системы, глаз, кожи, органов брюшной полости) также может оказаться туберкулез.

Почему этот недуг уничтожается так сложно и долго? Да потому, что зачастую туберкулез никак не проявляет себя на ранних стадиях. При появлении явных признаков он может уже вовсю развиваться, а при отсутствии своевременного и качественного лечения неминуемо наступает летальный исход.

Сегодня для лечения туберкулеза у фтизиатров есть мощные современные препараты, которые в большинстве случаев приводят к полному излечению. Но для того, чтобы заболевание гарантированно закончилось успешно, необходимо знать, что любое заболевание, в том числе и туберкулез, легче вылечить на ранних стадиях. Начальные формы туберкулеза поддаются полному излечению в 100% случаев.

В целях предупреждения распространения туберкулеза среди населения имеются достаточно надежные и доступные методы диагностики. Поэтому, как только человек почувствует в себе характерные изменения (кашель, длящийся более двух-трех недель, потеря веса, повышение температуры тела, ночная потливость), в обязательном порядке необходимо обратиться к врачу, пройти рентгеновское обследование и томографию. Затем человек должен прийти на прием к фтизиатру, который назначит специфическое исследование мокроты и прочее. Если подтвердили заболевание, начинаем лечение. Это обязательно. Иногда требуется принимать несколько лекарственных препаратов одновременно в течение полугода, а в некоторых случаях и до двух лет. Зачастую необходимо бывает прибегать и к хирургическому вмешательству.

— Как мы знаем, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Относится ли эта аксиома к туберкулёзу?

— Да, конечно. Тем более что выявить это заболевание достаточно просто: необходимо пройти флюорографию. Это что касается взрослой категории людей, для которых профилактикой считается проведение ежегодного диспансерного наблюдения и флюорографии, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.

Если говорим о детях, то это вакцинация и ревакцинация БЦЖ. Как бы ни опасались вакцины родители, делать ее необходимо, потому как у нас в республике туберкулез достаточно распространен, и для того, чтобы избежать инфицирования вашего ребенка, нужно сделать прививку. Вакцина защищает от развития генерализованных форм туберкулеза, и для того, чтобы у новорожденного ребенка не развился туберкулезный менингит, туберкулез всех органов, БЦЖ делают новорожденным еще в роддоме, в случае отсутствия противопоказаний на протяжении первой недели жизни малыша. Раннее выявление туберкулеза у детей до 15 лет — это иммунодиагностика (проба Манту и «Диаскинтест»). Измеряют размер папулы на руке и в случае увеличения ее размера направляют на консультацию к детскому фтизиатру.

Детям старше 15 лет необходимо делать ежегодную флюорографию. Эти исследования позволяют выявить заболевание на ранних этапах. Чем раньше, тем проще будет его лечить.

Если говорить о мерах по профилактике, то нужно их разделить на специфические и неспецифические. Специфические — это мероприятия, направленные со стороны медицинских работников. Неспецифическая профилактика — это приобретение сильного иммунитета. Для его укрепления необходимо вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, гулять на свежем воздухе, а также полностью отказаться от вредных привычек, заниматься физической активностью и своевременно лечить любые заболевания. Помимо этого, важно бороться со стрессами и соблюдать правила личной гигиены. Всё это имеет большое значение в профилактике туберкулеза.

— Что говорит статистика?

— По данным Ингушского противотуберкулёзного диспансера, в 2021 г. произошло незначительное снижение показателей по заболеваемости туберкулёзом, главным образом, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по Covid-19.

Как говорят цифры, благодаря проведению регулярной противотуберкулёзной деятельности всех заинтересованных сторон, за последние годы удалось остановить рост показателей заболеваемости и смертности населения России, и в частности Республики Ингушетия, от туберкулёза, а также добиться их снижения и контролировать распространение болезни.

Но, несмотря на это, заболеваемость туберкулёзом остается на высоком уровне, и в первую очередь потому, что на сегодняшний день у нас в стране регулярно фиксируют различные формы туберкулеза, которые отличаются устойчивостью к лекарственным препаратам. Об этом мы говорим на каждом мероприятии, и этот вопрос касательно форм заболевания, имеющих устойчивость к медикаментозным препаратам, стоит на одном из первых мест в плане решения задач по повышению уровня обслуживания в сфере здравоохранения.

Несколько дней назад в своем выступлении, посвященном Дню борьбы с туберкулёзом, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость туберкулезом в РФ удерживается на историческом минимуме. По его словам, последние 10 лет в России стабильно снижается заболеваемость и смертность от туберкулеза. Также глава Минздрава сообщил, что, несмотря на сложности, обусловленные влиянием пандемии, показатель заболеваемости туберкулезом за 2021 год снизился на 4%.

Это говорит о том, что благодаря быстрой и оперативной перестройке работы в условиях реагирования на пандемию, удалось сохранить выполнение комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в области борьбы с туберкулезом практически в полном объеме.

У нас в республике, как и по всей стране, в социальной структуре заболевают чаще всего рабочие и служащие как самая большая прослойка среди населения. А среди форм туберкулеза преобладают инфильтративный и очаговый процессы. В прошлом году, в связи с отсутствием плановых профилактических осмотров из-за ситуации с коронавирусом, люди несвоевременно проходили флюорографию, нарушали сроки обследования, стали чаще выявляться деструктивные формы туберкулеза.

— Мадина Алиевна, а туберкулез излечим? Какова вероятность того, что эта болезнь окончательно уйдет в прошлое?

— Конечно, туберкулез излечим, но для этого нужно соблюдать определенные требования и со стороны врачей, и со стороны пациентов. Причём лечение должно быть регулярным, в том объеме, в котором назначил врач-фтизиатр. Ни в коем случае нельзя пропускать прием таблеток. Нерегулярный прием препаратов — это одна из причин отрицательного результата в лечении заболевания.

Не могу сказать, что болезнь окончательно уйдет в прошлое в ближайшее время. Возможно, через несколько десятков лет о туберкулезе будут знать только из истории или художественной литературы. Но чтобы не заболеть, человек должен жить в таких условиях, которые бы не влияли на возникновение болезни. Это здоровое питание, сон, прогулки на свежем воздухе и позитивное настроение.