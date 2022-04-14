По словам руководителя фракции «Единой России» в Народном собрании РИ Магомета Алисханова, у Ингушетии хороший потенциал, и импортозамещение будет идти на хорошем уровне.

«В Ингушетии создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития региона в условиях внешнего санкционного давления. Его главная задача — создать максимально комфортные условия для местного бизнеса. Прорабатывается ряд мер по импортозамещению и развитию отечественного бизнеса. Особое внимание уделяется сельскому хозяйству. На площади больше трехсот гектаров высадят капусту, огурцы, томаты, лук и морковь. Для аграриев безвозмездно на полгода выделят площадки на рынке для реализации своей продукции. Тепличный комплекс по выращиванию клубники, который находится в сельском поселении Кантышево, успешно обеспечивает внутренний рынок собственной продукцией», — сказал Алисханов.

Интенсивно идёт также работа по созданию собственной рассады, приобретению различных компонентов на внутреннем рынке.

«Обувная фабрика в Назрани, несмотря на санкции, наращивает свое производство, ставит перед собой новые задачи — повысить производительность, расширить географию поставок продукции. В нынешних условиях импортозамещение — важная задача для экономики, а перед бизнесом открываются новые перспективы развития», — резюмировал Магомет Алисханов.

Координатором проекта «Выбирай своё» стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, представляя партпроект на ВКС с участием представителей Минпромторга, ФАС, Общественной и Торгово-промышленной палат РФ, общественных организаций, бизнеса и регионов.

«Предстоит решить несколько задач: первое — сохранение рабочих мест, второе — удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей народной программе — это обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость», — сказал он.

В свою очередь Сергей Морозов сообщил, что работа партпроекта будет идти по двадцати направлениям — спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет-магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот список может быть расширен.

«Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. Создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию, наши товары и не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, активных граждан», — подчеркнул он.

Одно из ключевых направлений партпроекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществляют манипуляции в российском кластере интернета, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«У нас не должно быть разрыва по качеству между государственными услугами и коммерческими сервисами. Надо, как минимум, дотянуть до лучших аналогов международного стандарта. Как максимум — сделать лучше», — сказал он.

Также участники ВКС остановились на теме лекарственного обеспечения.

«У российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Российская фармакология сегодня — это хороший пример импортозамещения. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках. Они по качеству, эффективности и безопасности абсолютно идентичны лекарственным препаратам, которые производятся в Европе или на территории США. Оборудование на наших заводах зачастую более современное в связи с тем, что они построены в последние 10 лет», — сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Была также затронута тема работы партпроекта в сфере производства детских товаров. Как сообщила координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, она будет выстроена по принципу «одного окна», куда могли бы обратиться родители с любым вопросом. Основная задача сейчас — обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос.

«У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев», — пояснила Татьяна Буцкая.

Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.

В заключение Сергей Морозов сообщил, что общественными партнерами нового проекта «Единой России» станут «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.