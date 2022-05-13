В мире насчитывается около 6 тыс. языков, из которых 80% находятся под угрозой исчезновения: каждые 15 дней умирает один язык. Эти тревожные данные еще несколько лет назад опубликовала ЮНЕСКО.

Проблема стремительной утраты народами своих родных языков — тема, которая не первый год волнует думающих, болеющих душой за культурное наследие человечества людей. 97% населения мира говорит на 4% мировых языков. Это означает, что языковую неоднородность человечества обеспечивает крошечное меньшинство населения мира. Среди языков, которым грозит медленное вымирание, находится и ингушский.

На расширенном заседании комитета по образованию, культуре и информационной политике Народного собрания Ингушетии с участием представителей НИИ гуманитарных наук, членов Союза писателей региона, Министерства образования и науки республики спикер парламента Магомет Тумгоев в очередной раз призвал проникнуться остротой проблемы сохранения ингушского языка.

— Заметили особенность, как реже мы стали говорить на родном языке даже в обычных, повседневных делах? — обратился на ингушском языке к собравшимся Тумгоев. — Или как у нас в общественных местах люди говорят между собой не на ингушском даже в тех случаях, когда отлично понимают родной язык. Все это наталкивает на печальную мысль, что наш родной язык ожидает не лучшая перспектива.

Председатель парламента предложил коллегам озвучить свои предложения и идеи по этой злободневной теме, с тем чтобы далее депутаты могли бы обратиться к органам власти региона.

— Предложения носят рекомендательный характер, но я считаю, мы все должны внести свою лепту в это благородное дело, — уточнил он. — Как нас проинформировали представители министерства образования и науки региона, ни один учебник родного языка и литературы не входит в федеральный перечень учебников. Считаю, что родного языка становится меньше потому, что он перестает решать наши обыденные вопросы. Мы перестали писать документы на родном языке, его не употребляют в госучреждениях, наш язык перестал быть для нас инструментом достижения целей, что приводит к плачевным результатам.

Весьма интересная, оживленная дискуссия выкристаллизовала несколько выводов, которые способны лечь в основу начала решения данной проблемы. Так, отмечалась необходимость увеличения школьных часов родного языка и литературы, повышения профессионального уровня преподавателей родного языка в начальных классах.

Было подчеркнуто, что нужно проводить как можно больше мероприятий на родном языке, неустанно пропагандировать его. Кроме того, собравшиеся сошлись во мнении, что не обойтись и без единой методики преподавания родного языка.