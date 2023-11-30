В настоящее время, когда женщина оказывается всё больше вовлечённой в активную производственную трудовую деятельность, ей как никогда необходимо использовать все заложенные в ней резервы человеческой энергии, чтобы сохранять и приумножать духовные качества, особенно характерные для женского начала. Наши женщины-матери, которые трудятся в самых различных сферах, принимают активное участие в общественной жизни. При этом всегда и везде они являют собой яркий пример ответственного отношения к делу, инициативности и профессионализма.

Как мы знаем, в обществе давно уже прижился стереотип, что быть многодетной матерью — это тяжело, ведь количество забот и размеры финансовых затрат увеличиваются в разы. Поэтому родить второго и тем более третьего и последующих детей сегодня решается далеко не каждая российская семья. Но если прислушаться к мамам многодетных семей, то они, напротив, считают, что растить нескольких детей гораздо проще, чем одного, а любовь и счастье в большой дружной семье с лихвой перекрывают все сложности и проблемы.

Мы знаем, что раньше, каких-то 30-40 лет назад, многодетная семья была нормой. Дети с малых лет помогали взрослым по хозяйству и в воспитании младших братьев и сестер. И кое-где в России такие традиции до сих пор сохранились. Но с особым вниманием, можно сказать даже с какой-то гордостью, относятся к таким традициям в Ингушетии, где считается, что иметь большую семью — это престижно.

Именно так считает и наша сегодняшняя героиня — мать пятерых детей из Насыр-Кортского административного округа Назрани Марем Оздоева (в девичестве Дзаурова).

«Да, было нелегко, — признается женщина. — Про экономическую сторону я вообще молчу — о ней все знают. Но, вдобавок ко всему, в воспитании детей, помимо бытовых моментов, часто возникают и психологические нюансы, которые не всегда легко поддаются решению. А всё дело в том, что у каждого ребенка — свой характер, склад ума, предпочтения. И моя задача как мамы состояла в том, чтобы найти правильный подход к каждому. Другими словами, я всегда считала своей обязанностью наладить контакт с детьми таким образом, чтобы общение строилось на спокойном разговоре, без криков и ругани».

В наши дни многие женщины стремятся продвигаться по служебной лестнице и зарабатывать деньги, но для Марем Висан-Гиреевны карьерой стало строительство домашнего очага, над которым она работала с огромным желанием, какие бы проблемы ни вставали на ее пути.

«Конечно, для каждой матери ее дети — это маленькое чудо, благословение, ниспосланное свыше, — говорит она. — Это огромная радость, и в то же время большой труд и серьёзная ответственность. Но Всевышний дает силы не только на то, чтобы растить и воспитывать детей, но и на то, чтобы почитать родителей и других близких родственников, которые нуждаются в заботе. А в общем, я уверена, что чем больше мы вкладываем в других времени, сил, средств, любви, заботы, терпения, тем больше любим и получаем отдачи взамен. К примеру, моя мама, когда я ее навещаю, всегда напутственно говорит мне, чтобы я внимательно относилась к людям, чтобы с улыбкой на лице встречала гостей и чтобы никогда никому не жаловалась и не просила. И в этих советах есть определенный смысл, смысл жизни, который учит нас жить. Дай Аллах моей маме долгих лет жизни, и всем мамам я желаю только счастья и радости на душе».

М. В. Оздоева имеет медицинское образование по мануальной терапии и работает по специальности массажистом. Но воспитывать пятерых детей — тоже своего рода работа, признается женщина. Бытовых трудностей, конечно, хватает в каждой семье, особенно в многодетной. Много денег уходит на продукты, каждого нужно одеть-обуть. И чтобы накормить большую семью и потчевать желанных гостей, Марем приходится проводить много времени на кухне.

«Вы не поверите, каждый день с утра до вечера я кручусь, словно белка в колесе, — смеется Марем. — Но мне повезло в том, что я очень люблю готовить и встречать гостей. И в праздники, и в будни встаю рано, готовлю завтрак, и так почти целый день у плиты. Особенно долго приходится хлопотать по дому, когда приходят гости. А гостями наш дом был полон всегда, с тех пор как я вышла замуж, потому что мы с мужем считаем, что к плохим людям гости не ходят. Конечно, за повседневными заботами редко удается выкроить время для себя, и иногда я сильно устаю, но эта усталость как рукой снимается, когда вечером, перед сном мне позвонят сыновья или невестки и спросят, как мои дела. А нам, мамам, многого не надо — одно ласковое слово способно растопить наши сердца, даже если мы сильно рассержены».

Если понаблюдать за нашей героиней, видно, что она весь световой день проводит в хлопотах и домашних делах. Но, по ее словам, она ни за что не хотела бы другой жизни, потому что дети ценят ее труд и любят ее, как самого дорогого человека на свете.

Три старших сына семьи Оздоевых — Халид, Асхаб и Мансур — решили пойти по стопам отца, известного в республике массажиста Хаважа Оздоева, и отучились в Кисловодском медколледже. Сейчас работают по специальности. Младший сын Адам присматривает за больным отцом, который является инвалидом первой группы по зрению. Единственная дочь Хава — самый младший ребенок в семье, причем долгожданный. И поэтому мальчики очень любят ее и всегда за ней ухаживают. Хава тоже решила позаимствовать профессию у своих родителей и после школы изучала мануальную терапию. Все пятеро детей в семье Оздоевых неизбалованны, открыты, искренни. И все они, конечно, разные: во взглядах, вкусах и интересах, но объединяет их всех одно — любовь к родителям, особенно к маме.

«Большую помощь и поддержку по уходу за мужем, который с недавнего времени не может самостоятельно передвигаться, мне оказывают дети, — рассказывает Марем. — Они подзаряжают своей энергией и оптимизмом. И, несмотря на то что отец моих детей имеет ограниченные возможности здоровья, я замечаю, что благодаря ему все тревоги и сомнения уходят на второй план. Хотя, понятное дело, нам в таком большом составе очень тесно живется в одном доме, и я знаю, что многодетным семьям положены различные льготы. Поэтому хорошим подспорьем для нас стала бы благоустроенная квартира в жилых массивах Назрани или Магаса, где все удобства рядом и дома строятся с учетом приспособлений для колясочников. Но вот уже много лет мы не можем себе это позволить, несмотря на то что много раз обращались в соответствующие органы с просьбой улучшить наши жилищные условия. Но я не отчаиваюсь и знаю, что жизнь продолжается, и у меня никогда не было задачи сделать так, чтобы я была достойна каких-то льгот! Я просто воспитываю желанных, любимых детей. И искренне сочувствую тем семьям, в которых детям не уделяется должного внимания».

Семья Оздоевых в данное время проживает в частном доме, который достался им от родителей главы семейства Хаважа Ахметовича. Они его постепенно благоустроили так, чтобы было удобно расположить такую большую семью. Свой дом — это мечта каждой семьи, поэтому Марем надеется, что благодаря государственной поддержке ее старшие сыновья, которые уже обзавелись своими семьями, получат отдельное жильё.

Безусловно, никто из нас не застрахован от семейных неурядиц и всякого рода жизненных трагедий. Но существует верное наблюдение: Аллах всегда даёт намного больше и лучше, чем мы можем у него попросить. В этой связи многодетная мама Марем говорит: «Конечно, я не знала, что моя судьба сложится именно так, но я не хотела бы жить иначе. Не могу сказать, что иду по жизненной дороге, устланной цветами, но судьба была ко мне во многом благосклонна. Да, жизнь многодетной семьи нелегка, но нужно находить среди трудностей и светлые моменты. Можно научиться радоваться чему угодно — порядку в доме, чистому, выглаженному белью, хорошему поведению детей или приятной новости, например. И когда в душе наступает умиротворение, глядишь, и дела делаются гораздо быстрее и лучше. Сейчас, когда старшие два сына женились и «выпорхнули» из родного гнезда, в нашем доме стало необычно тихо. Но всё же в праздники мы стараемся собираться все вместе, за одним столом. И в этом тоже видим счастье».

Поговорили мы с Марем и о том, какую роль играет женщина в жизни повзрослевших детей, сыновей или дочерей, которые уже обзавелись своими семьями. И она уверенно сказала, что роль матери и её уроки значительны для взрослых детей, уже создавших свои семьи.

«Умная женщина-мать не будет потакать дочерям в их нежелании выполнять свои обязанности в замужестве точно так же, как мудрая женщина-мать проявит внимание и благородство по отношению к невестке, как новому члену своей семьи, — говорит она. — Именно мать жениха (свекровь) должна принять невестку с осознанием того, что она тоже ребёнок, которого лелеяли и любя воспитывали родители. Это мое твердое убеждение, а не просто слова. И вообще я думаю, что из всех преимуществ, украшающих женщину, такт является самым неоценимым достоинством, и женщина, не обладающая им, не может сохранить семейного счастья ни в своей семье, ни в семье повзрослевших детей. По этому поводу мне всегда вспоминается одна очень мудрая ингушская притча, которая гласит так: «Если портится мужчина — портится семья, портится женщина — портится весь народ». Отсюда мы видим, что жена, стремящаяся к главенству в семье, сознательно умаляет не только достоинство мужчины, но и достоинство всей семьи. И вместо того, чтобы стараться занять место хозяина в семье, хранительница домашнего очага должна учить детей мудрым законам предков, чтобы потом, когда они станут взрослыми, не пришлось краснеть за них перед людьми. Согласно нравственному сознанию ингушей, женщина, жена, обязана чтить мужа в первую очередь и быть ему другом во всех жизненных ситуациях. Ведь мужчину начинают уважать в обществе только тогда, когда он уважаем и почитаем в собственной семье. А на это способна женщина, сумевшая подняться над обыденностью духовно, нравственно и интеллектуально. От её культуры и здравого рассудка нередко зависит ореол уважительности вокруг членов её семьи, и наоборот».

Добродушная, приветливая, с нежной, слегка застенчивой улыбкой, эта женщина и своих детей вырастила и воспитала по ингушским традициям, которые учат людей быть человечными.

«В нашей семье существует такой закон: почитание старших и забота о младших, — говорит Марем. — При этом у нас всегда в приоритете обсуждение возникающих проблем и совместный поиск их решений. Для кого-то, может быть, это и пустяк, но мне кажется, что это очень важный момент, на котором в семье строится доверие друг к другу. Муж мой хоть и строгий, но часто идет на компромисс. Ведь он очень переживает за каждого ребенка. И вот что я заметила: чем старше я становлюсь, тем острее понимаю, как это важно: доверять свои чувства и эмоции родным и близким людям. Особенно сейчас, в наше непростое время, когда молодые люди, в том числе и девушки, очень сильно пристрастились к наркотическим и одурманивающим средствам. Но мне повезло и в этом случае, как говорится, Аллах миловал, и я не могу гневаться на судьбу. Но для того, чтобы уберечь своих детей от запретного, мы с мужем с самого детства приучали их отличать плохое от хорошего. И время показало, что дети вняли нашему воспитанию. Также я знаю, что многие ошибочно считают, что чем больше детей в семье, тем больше проблем. Уверена, что, если по какой-то причине отношения ребенка и родителя не сложились, ответственность всегда лежит на взрослых».

Само собой разумеется, что у нашей героини жизнь складывалась благополучно не всегда. Бывали и крутые повороты, когда приходилось выбираться из сложных ситуаций. Казалось бы, ничего особенного, так у многих бывает. Но случай с Марем Оздоевой — это еще и яркий пример того, как надежда на лучшее, любовь и готовность действовать по велению сердца помогают сохранять внутреннюю силу и идти вперед, несмотря ни на что. Она говорит, что именно материнство научило её самому главному — видеть и понимать, что в жизни действительно важно, а что — второстепенно.

Действительно, материнство — это особое и благородное призвание, которое требует от женщины много сил и самоотдачи. Поэтому считается, что материнская любовь не сравнима с чем-либо другим. При этом важно помнить, что материнство — это не только физическое действие, но и духовное, потому как мать обеспечивает ребенку не только пищу и уход, но и нравственное воспитание. Также мама является первым учителем и наставником, формирующим мировоззрение и ценности ребенка. Поэтому, как бы далеко ни находились дети, они чувствуют импульс, исходящий от матери, который даёт им силы.

Мама, как самый главный человек в нашей жизни, никогда не предаст и не отвернется. От матери мы зависим, будучи детьми, и к ней приходим за советами, когда нам бывает плохо. И не важно, сколько нам лет — мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому. Несмотря на все жизненные трудности, мама даст своему ребенку все самое лучшее, что может дать. Поэтому каждый человек несет в душе неповторимый, родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми словами и будет любить, несмотря ни на что.

Если мы обратимся к истории, увидим, что с самых древних времен почитание матерей остается одной из фундаментальных заповедей каждой культуры. Особенно важную роль играют матери в исламской культуре и религии, где они олицетворяют символы любви, заботы и сострадания. Женщины в исламе, бережно храня преемственность поколений, сочетают в себе и традиционные семейные, и неповторимые индивидуальные ценные качества. Исследователи в области генетики утверждают, что женщина-мать несет в себе духовный потенциал и собою олицетворяет связь времён. Возможно, поэтому в исламе нет специально выделенного дня для празднования матерей, так как наша религия учит нас уважать и любить своих матерей каждый божий день. Пророк Мухаммад (с. а. с.) отмечал важность материнской любви и заботы в словах: «Рай лежит под ногами матерей». Это показывает, что признание и уважение материнского вклада в жизнь человека имеет глубокое духовное значение. Поэтому ислам настаивает на том, чтобы мы поддерживали и ухаживали за нашими матерями до конца их жизни.

Необходимо также отметить, что традиция почитания матери священна для ингушей и по адату, и по исламу. Это утверждают известные богословы. К примеру, этикет уважения к женщине не позволял мужчинам говорить в её присутствии на высоких тонах и нецензурно выражаться. Самый острый спор между мужчинами прекращался, если женщина, прося об этом, снимала головной убор.

У ингушей принято относиться к женщине с вниманием и предупредительностью. Об этом существует много преданий, дошедших до нас из глубокой древности. Благодаря своей важной роли в жизни человеческого общества, женщина у всех горцев пользовалась известным почётом и уважением, потому как, переходя из рода в род, она выполняет функцию объединения и сплочения, что является цементирующим звеном в жизни любого этноса.

Можно смело сказать, что о женщинах — ингушских матерях, их жертвенности ради сохранения семьи можно писать целые романы. Сколько было их, настоящих матерей-героинь, которые сполна испили чашу горя за страдания своих детей?! Ведь самая сильная боль — это боль матери за ребёнка, самое страшное горе — это бессилие перед их страданиями, от которых не можешь спасти и помочь. Единственное и вечное — это сила материнской любви, которой она бережёт своих детей в любом их возрасте.

Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете, и непременно услышите: «Моя мама!» Это, быть может, один из самых правильных законов жизни: для своих детей мама неизменно остается идеалом доброты, ума, красоты и нескончаемого счастья. Поэтому все мы должны быть благодарны нашим родителям, особенно матерям, за все, что они делают для нас. Мы должны уважать их, ценить их труд и быть готовыми помогать им во всех возможных ситуациях.