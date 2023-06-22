— Марем Мухарбековна, текущий год является юбилейным для Росреестра. Какие еще даты ведомство отметило и отметит в 2023 году?

— Действительно, в этом году мы отмечаем несколько юбилейных дат. Так, исполнилось 25 лет системе государственной регистрации. Отсчет берется с момента вступления в силу 31 января 1998 года первого закона о регистрации (№ 122), когда впервые было введено понятие государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества. В марте исполнилось 10 лет единому подходу к регистрации и кадастровому учету объектов недвижимости посредством вступления в силу закона «О кадастровой деятельности». И, наконец, в декабре 15 лет исполняется самому Росреестру. В этой связи по всей стране запланировано множество различных мероприятий, благодаря которым граждане и бизнес лучше узнают компетенции Росреестра в сфере земли и недвижимости, поближе познакомятся с деятельностью Большого Росреестра (единой информационной системы ведомства), узнают о людях, которые много лет трудятся в системе. Кроме того, запланированы единые дни консультации, наши коллеги расскажут посетителям об интересных фактах и т. д.

— Год был непростым как для всех отраслей нашей жизни, так и страны в целом. Какие итоги вы могли бы подвести в работе управления, какие проекты и события хотели бы отметить?

— На протяжении последних лет орган регистрации стал центром компетенций по земле и недвижимости, активно участвует в государственных и национальных проектах, законодательных инициативах. Если говорить о нормотворческой деятельности Большого Росреестра, то по инициативе Росреестра принят ряд федеральных законов, которые упрощают процедуры кадастрового учета и государственной регистрации. Так, отныне дольщики могут зарегистрировать свои права на недвижимость, даже если из-за проблем застройщика были приняты обеспечительные меры в виде ареста на земельный участок. Кроме того, установлено пятипроцентное допустимое отклонение площади построенного объекта от проектной, так как очень сложно даже самому добросовестному застройщику построить объект с точностью до 1 квадратного метра, как в проектной документации. Теперь это не является основанием для приостановления кадастрового учета, регистрации прав и не является основанием для отказа во вводе объекта в эксплуатацию.

Аналогичная норма в 5% появилась в части протяженности для линейных объектов, что очень приветствовали линейные компании (линейная компания — это самая простая структура управления, состоящая из руководителя и нескольких подчиненных).

Что еще... Существенно уменьшилась госпошлина за государственную регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды, если такой договор зарегистрирован в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости). Соответствующий закон, разработанный при участии Росреестра, вступил в силу с 1 января 2023 года. Поправки в Налоговый кодекс России предусматривают установление госпошлины за вышеуказанные регистрационные действия в размере 350 рублей для физических лиц и 1000 рублей для организаций. Ранее физлица уплачивали в качестве госпошлины 2000 рублей, а юрлица — 22 000 рублей.

Что касается важности самих объектов, необходимо обратить внимание на федеральный закон № 148. С 1 февраля 2022 в ЕГРН вносятся сведения о том, что жилой дом или многоквартирный дом является ветхим или аварийным, или жилое помещение является не пригодным для постоянного проживания. Отмечу, что это важная тема для оборота недвижимости и для рынка недвижимости в целом.

Росреестр стал первым органом в системе публичной власти, который на законодательном уровне добился запрета на существование своих сайтов двойников, существенным образом изменилось взаимодействие с МФЦ, Росреестр уже не работает с бумажными документами. Отныне государственная регистрация прав в отношении бытовой недвижимости по представленным в электронном виде заявлениям осуществляется в течение одного рабочего дня.

Более 230 тысяч архивных документов — это реестровые дела, дела по правоустанавливающим документам, а также документы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, переданы в филиал образованной публично-правовой компании «Роскадастр», которая обладает данным архивным фондом, содержит его и продолжает сканировать. Эти мероприятия направлены на перевод в цифровой вид всех документов. Соответственно, быстрее и качественнее будут рассматриваться обращения и запросы о представлении документов и сведений. С января 2024 года Росреестр планирует полностью перейти в электронный формат с юридическими лицами.

— Как сейчас идет этап реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных»?

— Прежде всего поясню, что впервые в истории ведомства принята государственная программа Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» (НСПД) и в 2022 году мы приступили к ее реализации. Так, созданы и запущены в опытную эксплуатацию электронные сервисы для граждан и бизнеса, проведены комплексные кадастровые работы в отношении 6405 объектов недвижимости. План до конца текущего года в этом направлении — 12,5 тыс. объектов, контрактация завершена в 100%-ном объеме, работа продолжается. В электронный вид переведено 25 900 реестровых дел из плановых 24 320 (106%).

Оцифрованы 95% материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Без участия правообладателей и их финансовых затрат нашим управлением в 2022 году исправлено 338 реестровых ошибок в местоположении земельных участков и объектов капитального строительства при плановом показателе 205. В текущем году необходимо исправить реестровые ошибки в отношении 500 объектов недвижимости. На 1 апреля 2023 года принято 180 решений об исправлении реестровых ошибок. Далее, 98,4% контрольных (надзорных) мероприятий в этом году проведены дистанционными методами: в первом квартале проведено 50,93% при плановом показателе 50%. Площадь земельных участков, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия дистанционными методами, составила 2,75 тыс. га (план до конца 2022 года составлял 1,3 тыс. га). В первом квартале текущего года эта работа проведена на 0,6417 тыс. га. Выявлено 290,23 га земельных участков для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства. Совместно с региональной властью в рамках исполнения перечня поручений Президента России № 1424 от 11 августа 2022 года проводится масштабная работа по наполнению ЕГРН сведениями о границах населенных пунктов, границах территориальных зон, выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и комплексные кадастровые работы. Правительством Ингушетии были согласованы с Росреестром и утверждены планы-графики работ, контроль исполнения контролирует заместитель полномочного представителя Президента в СКФО.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о вовлечении в оборот в целях жилищного строительства земельных участков. Эта тема всегда актуальна в нашей республике?

— Управление Росреестра совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти республики проводит анализ эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства. Создан постоянно действующий оперативный штаб с участием представителей органов исполнительной власти республики, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, привлекаются профессиональные участники рынка недвижимости.

На 1 мая 2023 года выявлено более 290 га площади земельных участков и территорий, имеющие потенциал для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства.

В рамках реализации проекта «Земля для стройки» сведения о них размещены на публичной кадастровой карте (ПКК) и заинтересованные лица могут выбрать подходящий свободный земельный участок, получить о нем сведения. Данный сервис упростит и ускорит процесс вовлечения в оборот государственной и муниципальной земли и иных объектов недвижимости, позволит выбрать подходящий участок в онлайн-режиме, зарегистрировать право собственности на землю.

Возможность свободного выбора земельного участка в любом регионе нашей страны подталкивает застройщиков к здоровой рыночной конкуренции. А в регионах это способствует экономическому развитию и привлечению инвесторов.

— В деятельности всех ведомств цифровизация сегодня занимает особое место. Как с этим направлением обстоят дела в Росреестре?

— Безусловно, цифровизация — это тот инструмент, который помогает оказывать госуслуги быстрее и качественнее. Так, минувшим летом наша служба перешла на безбумажный документооборот с МФЦ (так называемый проект «стоп-бумага»). Раньше документы, поступающие туда в бумажном виде для кадастрового учета или регистрации прав собственности, доставляли по назначению. Но с середины прошлого года сотрудники этих центров направляют заявление или документ сразу в Росреестр, заверив цифровой подписью. А уже там специалисты незамедлительно приступают к правовой экспертизе. Управление участвует в ведомственной программе цифровой трансформации, сокращая сроки учетно-регистрационных действий. К примеру, сокращены средние фактические сроки предоставления государственной услуги по государственной регистрации прав и государственному кадастровому учету (единая процедура) до 5 дней (плановый показатель 6 дней), по государственной регистрации прав — до 3 дней. Доля решений о приостановлении осуществления государственной регистрации прав — 0,12%.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации в части увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, большинство услуг Росреестра выведены на ЕПГУ — Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ещё одна поправка касается предоставления данных о собственнике объекта недвижимости: в выписку не будут включаться персональные данные собственника, если документ заказали третьи лица.

С 1 марта 2023 года действует новый цифровой инструмент Росреестра, а именно QR-код, который помогает проверять выписки из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) на достоверность. Инструмент должен предотвратить случаи мошенничества и обеспечить защиту имущественных прав граждан. Заинтересованное лицо, отсканировав QR-код, получит через официальный сайт Росреестра подтверждение представленных сведений либо их опровержение, если выписка была фальсифицирована. Это исключит потенциальные риски при проведении сделки и гарантирует ее «юридическую чистоту».

— В марте этого года геодезисты и картографы отметили свой профессиональный праздник. Без их работы невозможно было бы строительство и проектирование, их труд лежит в основе топографических планов и навигаторов, без которых мы не мыслим сейчас наши путешествия, да просто — передвижение по городу. Как это направление связано с Росреестром?

— Основа геодезического и картографического обеспечения региона — государственные геодезические сети. Они состоят из соответствующих геодезических пунктов — носителей координат и высот. Геодезические пункты и сети необходимы для составления точных карт и планов. Опознавательные знаки в виде пирамид металлических или бетонных столбов возвышаются над землей, а сам пункт находится забетонированный в земле, имеет марку металлическую, имеет координаты точки земной поверхности. Именно от этих знаков начинаются все измерения, ведут отсчет и проводят измерения, определяют координаты того или иного объекта недвижимости, также пункты могут располагаться на конструктивных элементах зданий. Все эти пункты находятся под охраной государства и являются федеральной собственностью.

Одной из задач ГП НСПД (Национальной системы пространственных данных) является наведение порядка в государственной геодезической сети. В прошлом году Росреестром была запущена масштабная инвентаризация пунктов государственных геодезических сетей (ГГС). Специалисты управления завершили обследование всех пунктов ГГС, а также пунктов государственной нивелирной сети (ГНС), обследование которых было запланировано на 2022 год. В этом году работа по их обследованию продолжается. Всего на территории республик более 300 пунктов.

Это трудоемкая и сложная работа. Сюда входят камеральные работы, поиск топопланов, выборка координат пункта, выезд и поиск на местности, используется высокоточное спутниковое оборудование, металлоискатели и обычные лопаты.

Часто выявляются случаи их утраты и повреждения как у нас в республике, так и по всей России. Причины в основном — это строительство и асфальтирование дорог, сельскохозяйственные работы, реконструкция зданий, сооружений, на которых находятся эти пункты. Зачастую определить виновных не получается.

— А как может собственник определить, находится ли такой пункт в границах его земельного участка или объекта?

— В отношении геодезических пунктов устанавливаются охранные зоны: это квадрат со стороной 4 метра, центром которого является пункт ГГС. В пределах этой зоны нельзя проводить работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пункта. Сведения об охранных зонах этих пунктов вносятся в ЕГРН, что является одним из направлений работы по наполнению ЕГРН необходимыми и достоверными сведениями. Собственнику или лицам, которые собираются приобрести земельный участок или объект, необходимо запросить выписку из ЕГРН и в случае наличия на объекте недвижимости пункта ГГС в выписке будет отображено обременение.

Повреждение и уничтожение пунктов ГГС влечет за собой административную ответственность, также как и игнорирование уведомления обо всех случаях повреждения или уничтожения геодезических пунктов, либо непредоставление возможности подъезда (подхода) к геодезическим пунктам при проведении определенных работ.

Уведомление о повреждении (уничтожении) пункта можно направлять в адрес Управления Росреестра по Ингушетии посредством почтового отправления в виде бумажного документа или в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Получить консультацию можно по телефону 55-19-65 и 55-15-96 либо на личном приеме, вся информация размещается на сайте Управления, в «ВКонтакте» и Telegram-канале.

— Какие задачи и приоритеты управление ставит перед собой на ближайшее время?

— В принципе, я их перечислила. Но повторю: это реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД), повышение качества оказания услуг гражданам и бизнесу, увеличение доли электронных услуг и сокращение сроков предоставления услуг.