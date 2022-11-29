«Маршрут перестроен»: как Сбер помогает расти южной туриндустрии

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Юго-Западный банк Сбербанка организовал расширенный круглый стол с 50 представителями туристической отрасли из всех регионов Юга России и Северного Кавказа, руководством профильных федеральных институтов развития и региональных органов власти.

Здесь обсудили тренды и перспективы роста индустрии, планы по совместным проектам и расширению инвестиционной привлекательности отраслевого бизнеса, а также новые возможности для комфортного отдыха в России.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«В туристической отрасли России заняты свыше 200 тысяч компаний в 40 видах экономической деятельности. Суммарно они формируют около 4% ВВП страны, а расходы россиян на отдых и туризм занимают четвертую позицию после ЖКХ, транспорта и продуктов (или 9% в структуре трат). Медианные расходы на турпоездку по РФ на 1 человека сегодня в 2 раза ниже зарубежных и составляют около 32 тысяч рублей. По данным СберАналитики, за первые 9 месяцев 2022 года 11 регионов обслуживания Юго-Западного банка посетили 15 млн туристов, а их общий объём трат в поездках превысил 128 млрд рублей. И ежегодно эта цифра растет в среднем на 19%. Сегодня уже каждый 5-й рубль в стране путешественники тратят на Юге России и в СКФО. Традиционно очень востребованы курорты Черноморского побережья, но всё активнее туристы выбирают Дагестан, Адыгею, Северную Осетию и курорты Кавказских Минеральных Вод. Причем, всё чаще это не только двухнедельные летние семейные отпуска, но и деловые поездки и туры выходного дня».

Сегодня Сбер на Юге России и в СКФО имеет самую богатую экспертизу анализа проектов в отрасли и комплексно помогает рынку внутреннего туризма получить новых клиентов за счёт россиян, которые раньше не знали обо всех возможностях комфортного отдыха в южных регионах страны. В том числе — это большая совместная работа с Правительствами регионов и муниципалитетами по развитию транспортной доступности, гостиничного фонда и сервиса индустрии гостеприимства.

Банк уже помогает 18 тысячам компаний малого, среднего и крупного южного бизнеса найти новые «точки роста». При участии Сбера реализуются 5 крупных инвестпроектов в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии на общую сумму 20,3 млрд рублей, а малый бизнес в 9 из 11 регионов работы Юго-Западного банка в 2022 году получил отраслевую грантовую поддержку на сумму свыше 500 млн рублей. Кроме того, бизнесу сегодня доступны отраслевая аналитика Сбера с использованием Big Data, комплексное бизнес-планирование и цифровая система управления отелем.

Также Сбер уже внедрил десятки сервисов и решений для туристов: от безналичной оплаты товаров и услуг до партнёрского сервиса выгодного бронирования мест размещения, региональных аудиогидов и повышенного кэшбэка СберСпасибо за траты в поездках.

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