Председатель комитета Совфеда Алексей Майоров провел на днях заседание организационного комитета по подготовке проведения фестиваля. Он сообщил, что в соответствии с решением Совета палаты необходимо использовать весь имеющийся потенциал взаимодействия представителей разных сфер для решения задачи, обозначенной Президентом России в Послании Федеральному собранию, существенно расширить поддержку местных культурных инициатив — проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны, центров культурного развития в малых городах России.

В формате видеоконференции в заседании участвовали представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства просвещения России, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федерального агентства по туризму, 36 субъектов Российской Федерации, правительства Москвы.

«За 7 лет фестиваль „София“ стал доброй традицией, которая позволяет нам узнавать творческие коллективы со всех уголков нашей необъятной Родины, способствовать их продвижению и развитию. Такие проекты позволяют нам прикоснуться к духовному наследию народов России, помочь сельским творческим коллективам рассказать об исторической самобытности народов на широкую аудиторию», — отметил А. Майоров.

Говоря о результатах прошлого года, сенатор напомнил, что открытие фестиваля «София-2020» состоялось традиционно в день встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села благотворительным концертом в одном из лучших современных концертных залов страны «Зарядье».

В 2021 году к участию в фестивале традиционно приглашены самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и исполнители из малых городов и сельских поселений России. Алексей Майоров призвал творческие коллективы малых городов и сельских поселений России принять участие в фестивале, чтобы показать всей стране, насколько уникальна и колоритна культура российской глубинки. Более того, традиционно лучшие будут приглашены в столицу для участия в финальном концерте фестиваля.

«Сохранение культуры малых городов, сел, деревень России неразрывно связано с охраной окружающей среды, ведь чаще всего именно красоты родных мест воспеваются в работах творческих коллективов, которые принимают участие в фестивале», — отметил сенатор.

По словам Алексея Майорова, организаторам фестиваля, кроме всего прочего, очень важны инициативы регионов. Потому как они окажут необходимую организационную и информационную поддержку, будут способствовать туристическому потенциалу территорий.

Приём заявок на фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2021» был открыт 1 сентября 2021 г.

Принимая во внимание действие ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, конкурсная программа фестиваля «София-2021» проходит в режиме всероссийской сетевой акции.

«Мы поддержали решение организаторов о проведении фестиваля в формате всероссийской сетевой акции из-за пандемии. Это предложение нашло живой отклик у самодеятельных народных творческих коллективов по всей стране», — отметил Майоров.

В 2021 году конкурсные работы для участия в фестивале также можно будет отправить в режиме онлайн.

Прием заявок и видеороликов будет производиться до 30 октября 2021 года.

Подать заявку можно по ссылке .