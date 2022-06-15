Под 27-метровым сводом большого зала славы на мраморных пилонах увековечены имена более одиннадцати тысяч Героев Советского Союза и Героев России. Среди них — имена многих защитников Родины, уроженцев Ингушетии, которые отважно громили врага.

Открывая церемонию вручения памятных клинков, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, обращаясь к присутствующим, сказала, что данное историческое событие проходит в день 350-летия со дня рождения императора Петра Первого. Именно в его правление, как подчеркнула спикер, страна «сделала колоссальный шаг вперед» и закрепила за собой статус мировой державы.

«Сегодня мы этот статус отстаиваем, противодействуя атакам на всё русское, на борьбу с нашими памятниками, с попытками переписать историю. И эта церемония — важный шаг для сохранения нашей памяти, для увековечения нашей славы, для передачи эстафеты памяти нашим детям и внукам», — заявила Матвиенко.

Спикер особо обратила внимание на то, что передача «Мечей Победы» — знаковое событие, которое позволяет нам помнить не только о предках, стоявших на защите Отечества в прошлом, но и о тех, кто сегодня защищает суверенитет своей страны и спасает жизни мирного населения Донбасса, участвуя в специальной военной операции.

«Мы уверены, что они справятся со всеми задачами, поставленными Верховным главнокомандующим. И вернутся домой с победой», — пожелала она.

Глава верхней палаты выразила уверенность, что златоустовские клинки станут «настоящим олицетворением единства поколений и ответственности за судьбу нашей Родины».

В зале, украшенном 45 флагами городов воинской славы, Валентина Матвиенко напомнила, что традиция вручать клинки началась ещё в 2015 году, когда к 70-летию Победы изготовили первую партию этих знаков и вручили девяти городам-героям России, которые получили это звание еще в советские времена, — Москве, Санкт-Петербургу (Ленинграду), Волгограду (Сталинграду), Новороссийску, Туле, Мурманску, Смоленску, Севастополю, Керчи. Также мечи доставили в белорусские Минск и Брест. Она отметила радость по поводу расширения географии подвига, и вручения «Мечей Победы» всем 45-ти городам воинской славы.

«Сердечно поздравляю глав регионов, представителей делегаций, жителей городов воинской славы с этим знаковым событием! И в вашем лице передаю низкий поклон всем вашим героическим землякам — и тем, кто нерушимой стеной стоял на защите Родины в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции», — подчеркнула председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Валентина Матвиенко напомнила о подвиге каждого города воинской славы в годы Великой Отечественной войны.

«Награждение города воинской славы Малгобека «Мечом Победы» — это признание заслуг, подвига представителей многих народов, проживающих в Республике Ингушетия, которые мужественно и отважно сражались против фашистов в годы Великой Отечественной войны. Оборона Малгобека стала важнейшей оборонительной операцией, потому как имела стратегическое значение во всей битве за Кавказ», — отметила спикер.

На вручение символических клинков приехали губернаторы регионов, мэры городов, другие почетные гости, среди которых были и представители Ингушетии. В передаче почетной награды городу воинской славы Малгобеку принял участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он отметил, что высокое звание города воинской славы было присвоено Малгобеку 8 октября 2007 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным за мужество, стойкость и массовый героизм его защитников в ходе Малгобекской оборонительной операции в 1942-1943 годах.

«В 1942 году под Малгобеком несколько месяцев шли ожесточенные бои. В ходе Моздокско-Малгобекской операции, проводившейся в сентябре 1942 года, войска Красной армии нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. Немецко-фашистские захватчики, испытывавшие острый недостаток в горючем, обрушили на Малгобек всю свою бронированную мощь, но так и не получили ни одной капли высококачественной малгобекской нефти. Нефтяники Малгобека до последнего наращивали добычу, снабжая страну ценнейшим стратегическим сырьем, и только когда над их городом нависла смертельная угроза, остановили свои промысла и вывели из строя все скважины. Взяв в руки оружие, они встали затем в один ряд с защитниками Малгобека и не сдали свой город врагу», — сказал М-А. Калиматов в своем выступлении.

Один из эксклюзивных клинков, изготовленных златоустовскими оружейниками, с выгравированной надписью был торжественно передан главе Малгобека Муссе Галаеву.

«Сегодня Малгобек стал обладателем памятного клинка, символизирующего величие и силу духа народа, победившего фашизм, — отметил градоначальник. — Мечи символизируют силу и значимость ратного подвига миллионов наших соотечественников, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Поздравляю малгобекчан и всех жителей Ингушетии с этим знаковым событием! Вручение символического «Меча Победы» городу воинской славы Малгобеку — это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам города, которые нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату жемчужины России — Северного Кавказа».

«Мечи Победы», изготовленные вручную южноуральскими мастерами, представляют собой образец авторского, художественного украшения. При взгляде на эти мечи дух захватывает: каждый покрыт золотом высшей 999,9 пробы и инкрустирован уральскими самоцветами: гранатами, символизирующими пролитую кровь, и голубыми топазами, которые считаются символом мира. На ножнах выгравированы портреты русских полководцев. Длина мечей составляет 1,2 метра, вес — более пяти килограммов. А если вытащить клинок из ножен, видны растительный орнамент и дарственная надпись — для каждого города своя. А на другой стороне высечены знаменитые слова благоверного князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», которые и в наше время являются актуальными и символическими.