Конечно же, мы говорим о профессии медсестёр — важнейших специалистов, которые проводят зачастую больше времени с больными, чем врач. Уход за больными людьми нужен всегда, и никакой робот не справится с этой задачей.

Медицина — это одна из наиболее сложных сфер деятельности. Во-первых, лечить людей — это высокая ответственность, во-вторых, нужно непрерывно учиться и повышать квалификацию. Не у всякого человека, скажем прямо, есть способности стать врачом. Поэтому не случайно в системе здравоохранения принято делить работников по нескольким категориям: младший медицинский персонал, средний медицинский персонал и высший медицинский персонал. И как раз во вторую категорию входит специалист, без которого ни один врач, каким бы профессиональным он ни был, работать не сможет — это медицинская сестра.

В многочисленные обязанности медсестры входит измерение температуры, давления, раздача таблеток, первые утренние процедуры, подготовка пациентов к обходу и ко сну. Кроме этого она помогает вести амбулаторный прием, ассистирует при операциях, способствует облегчению состояния больных. Медсестры также занимаются обучением пациентов и их родственников правилам ухода во время болезни.

По мнению врачей, на плечи медсестер ложится до 80% всей заботы о больных. Все это требует большой душевной теплоты и любви к своей порой нелегкой работе. Тем не менее, в свой профессиональный праздник, который отмечается 12 мая, они веселы и остроумны, и с большой радостью принимают поздравления от пациентов, друзей и коллег. Вне всякого сомнения, эти люди заслужили самых высоких похвал и, конечно же, отдельного дня в календаре, который повествует о славной предшественнице современных медсестер — англичанке Флоренс Найтингейл, общественного деятеля Великобритании, основательнице первой в мире службы сестёр милосердия, в честь дня рождения которой и был придуман этот сестринский праздник.

Идея чествования медсестер в мировом сообществе появилась в 50-х годах прошлого века. В России этот праздник стал отмечаться с 1993 года, когда по инициативе медицинских сестер и Министерства здравоохранения Российской Федерации в нашей стране была образована Российская ассоциация медицинских сестер (РАМС).

Исследователи считают, что история праздника зародилась во времена Крымской войны (1853-1856 гг.), когда знаменитая англичанка Флоренс Найтингейл с группой монахинь и сестер милосердия работала в английском лазарете в Скутари (ныне Ускюдар, в пределах Стамбула, Турция) и в полевом госпитале в Балаклаве (ныне район на юге Севастополя). Здесь отважная девушка организовала штаб сестёр милосердия, куда вступали все желающие: крестьянки, аристократки, монахини.

В своей работе Флоренс Найтингейл неукоснительно придерживалась принципов санитарии при уходе за ранеными солдатами союзников. Именно она впервые в мировой практике начала производить сортировку раненых по разным палатам в зависимости от вида ранения. А женщины, которых она нанимала, ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях. При этом ни у кого из них не было медицинского образования. В те времена считалось, что все женщины от природы должны уметь помогать нуждающимся.

Последовательно Ф. Найтингейл проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными. Она разработала методы по уходу за больными, которые помогли снизить смертность в лечебных учреждениях. В результате менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2,2%.

Сегодня все научные труды и книги этой самоотверженной девушки отражаются в современном кодексе поведения медработников среднего звена. А её обращение к молодым девушкам, решившим стать сестрами милосердия, актуально и по сей день: «Если вас пугают грязь и смрад, если вы не способны сопереживать чужому человеку, даже неприятному вам, если вы собственное благополучие ставите выше блага других — изберите иной путь».

По окончании войны, в 1856 году Ф. Найтингейл поставила в Крыму над Балаклавой белый мраморный крест в память о солдатах, врачах и медсестрах, которые погибли в Крымской войне, а вернувшись в Англию, Флоренс открыла первую специализированную школу по обучению медицинских сестер в госпитале Сент-Томас в Лондоне, где в данное время работает музей, посвященный жизни и деятельности знаменитой англичанки.

Деятельность Ф. Найтингейл получила широкую известность и в значительной мере способствовала созданию Анри Дюнаном Международного комитета Красного Креста, который в 1912 году учредил медаль имени Флоренс Найтингейл, являющуюся самой почетной в мире наградой для медицинских сестер. Эта медаль, на которой изображена женщина со светильником как символ добра, света, милосердия и надежды, — главная награда, к которой стремится каждая медсестра. А надпись, которая имеется на оборотной стороне медали: «За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества» — является выше всяческих вознаграждений.

Организаторы наградного комитета разъясняют, что эта высокая награда вручается медсестрам и волонтерам медицинской службы за преданность делу, храбрость и самоотверженность при оказании помощи раненым и больным, проявленные как в военное, так и мирное время.

Впервые медаль Найтингейл была присуждена нашим соотечественницам в 1961 году. Ее вручили участницам Великой Отечественной войны — гвардии подполковнику танковых войск, писателю, Герою Советского Союза, москвичке Ирине Левченко и хирургической сестре из Санкт-Петербурга Лидии Савченко.

В России профессию медсестры учредил Петр I в 1722 году, подписав «Указ о назначении монахинь в госпитали», после чего женщины добровольно вступали в ряды сестер милосердия. Однако он был отменен Екатериной II. Прошло полтора века, и врачи, понимая, что труд медсестер необычайно нужен при уходе за больными, в конце XIX века стали ходатайствовать о введении в штат сестер милосердия. В частности, известно, что врач Михаил Пальцев в 1860 году попросил властей создать штаб медсестер в помощь хирургам. И через несколько лет эта профессия появилась в каждом военном госпитале. А позже — во всех больницах и поликлиниках. В итоге, в 1871 году были утверждены правила для медсестер, назначенных для работы в военных госпиталях. Позднее они появились и в больницах.

С приходом советской власти общины сестер милосердия были ликвидированы, а взамен уже на государственном уровне производилась широкомасштабная организация сестринского дела. Так, в 20-х годах XX века начали появляться медицинские школы, было принято положение об обязанностях медсестер. В 30-х специальное образование для них сделали единым и обязательным — оно длилось один год.

Особенно часто и всегда на передовых это слово звучало во время Великой Отечественной войны, когда люди в белых халатах порою становились более важными фигурами на полях сражений, чем сами воины. Наверное, с тех самых пор медицинские сёстры ассоциируются с людьми, которые всегда придут на выручку и по долгу чести и совести помогут при любых обстоятельствах.

Во времена Великой Отечественной войны, как было отмечено выше, фронтовые медсестры сыграли одну из центральных ролей, в результате чего к их подготовке стали подходить особенно ответственно, а школы реорганизовали в училища. Все дальнейшее время советского периода профессия медсестры активно развивалась — пересматривались учебные планы, вводились обязательные аттестации и регулярные курсы повышения квалификации. К сожалению, с развалом Советского Союза развитие сестринского дела в России замедлило свои темпы, но сегодня оно находится на достаточно высоком уровне.

По прогнозам социологов, профессия медицинской сестры занимает одно из ведущих мест среди всех, кому люди доверяют больше всего. Главное, что люди, однажды выбравшие для себя этот нелегкий путь, продолжали чувствовать свою значимость и повседневную необходимость.

Ни для кого не секрет, что помимо медицинских знаний, навыков и умений, представительниц этой профессии должны отличать такие качества, как душевность, доброта, умение сочувствовать и сопереживать чужому горю. Ведь именно медицинская сестра становится самым близким и доверительным человеком для пациента лечебного учреждения среди всего медицинского персонала. Само название профессии свидетельствует о том, какой характер должен быть присущ медицинской сестре, которая ассоциируется со словами «родственник», «родной человек», готовый помочь в трудную минуту. Особенно остро эти человеческие качества проявляются нынче — в такое неспокойное время, когда мир ещё не пришел в себя после атаки новой вирусной инфекции.

Об этом и многом другом говорили мы накануне праздника с Фатимой Муталиевой, медсестрой-акушеркой Плиевской амбулатории. Эта молодая женщина, более десяти лет отдавшая медицине в качестве сестры милосердия, воспитывает пятерых детей и в данное время находится на декретном отпуске.

«Мне очень нравится моя работа, поэтому никогда не думала о смене профессии, — говорит Фатима Беслановна. — Я люблю работать с людьми, общаться с ними, помогать им. А иначе никак, ведь профессия медсестры относится к первичному звену в медицине. Конечно, бывает сложно, приходится подстраиваться под каждого больного, но как бы то ни было, я считаю, что от медицинского работника всегда должно исходить доброжелательное отношение и тепло человеческих сердец...»

Родилась и выросла Фатима в селе Экажево в 1989 году. После окончания средней школы № 3 поступила в Ингушский медицинский колледж и с дипломом об окончании среднего специального учебного заведения в 2011 году пришла в Плиевскую амбулаторию, в которой работает до сих пор.

Фатима рассказывает, что врачом она хотела стать с детских лет, наверное, потому что у неё тётя была врачом, и девочка усердно старалась быть похожей на неё.

«Именно моя тётя Зарема Муталиева, которая в данное время работает пульмонологом в Назрановской районной больнице (в Крепости), помогла мне сделать правильный выбор в жизни, — рассказывает Фатима. — Она помогла мне и при поступлении в колледж, и во время учебы, и далее по жизни».

Из беседы с пациентами Плиевской амбулатории, многие из которых годами стоят здесь на учёте, становится понятно, что Фатима Беслановна пользуется в коллективе заслуженным уважением. К примеру, жительница села Зарета Чибиева, которая наблюдается здесь у участкового врача-гинеколога, рассказала нам, что ей очень повезло с сельскими докторами, особенно с сестрой-акушеркой.

«С первых дней, как я стала на учет, за мной внимательно наблюдала мой участковый врач, но особенную заботу проявляла кабинетная акушерка Фатима Муталиева, — рассказывает женщина. — Можно даже сказать, что для многих мамаш она стала поистине родной сестрой. И такие добрые отзывы можно услышать от многих пациенток. Даже после моей выписки из роддома она уделяла мне внимание, часто названивала, интересовалась моим самочувствием. Бывало, я забуду про график сдачи анализов, так Фатима меня предупредит, напомнит и посоветует, как правильно отнестись к этим манипуляциям, чтобы не навредить моему здоровью и здоровью ребенка. Уверена, что именно такими должны быть медсёстры на всех больничных постах: добрыми, приветливыми и отзывчивыми, а всё остальное — приложится!»

Говоря о тяжелых случаях на работе, Фатима упомянула о том, что в наших семьях часто встречается домашний произвол над женщинами детородного возраста.

«Понимаете, любая психологическая поддержка женщин с проблемами в семье, у которых подорвано здоровье, особенно его репродуктивная часть, чрезвычайно важна и необходима со стороны участковых медиков, — говорит Фатима. — Ведь во многом эти проблемы возникают от истощения нервной системы женщины. Когда к нам в амбулаторию приходит новая пациентка, я без всяких расспросов могу определить, что у неё творится дома. По глазам, внешнему виду и мимике лица можно узнать, какая эмоциональная обстановка окружает данного человека в семье, обществе близких людей. И, исходя из увиденного, мы стараемся помочь будущей мамочке совладать с нервами, успокоиться и подготовиться произвести на свет здорового малыша».

Непосредственный «начальник» Фатимы участковый врач акушер-гинеколог Луиза Тутаева отозвалась о своей первой помощнице так: «Дело в том, что в наше время средний медицинский работник, искусно владеющий техникой процедурных манипуляций, ценится довольно высоко, потому как не каждая медицинская сестра может грамотно, по инструкции и без лишней канители поставить капельницу, катетер и сделать инъекции. Но Фатима Муталиева уже давно известна среди медиков нашей амбулатории тем, что безболезненно делает любые уколы и ставит капельницу там, где совсем даже не видно вен. Поэтому многие начинающие сестрички часто прибегают к ней за помощью, советуются с ней, и она никому не отказывает в помощи. Более того, Фатима очень отзывчивый человек, умеет находить общий язык с людьми и любит свою работу. За это мы её и ценим».

Как мы можем наблюдать, в современном мире медсестрам, как и во время великих сражений, вновь приходится проявлять героизм. Из-за пандемии их профессия за последние годы стала одной из самых востребованных, и, несмотря на риск заразиться коронавирусом, они ежедневно приходят на работу, чтобы бороться за жизни. Для них это настоящая война. А зачастую медики сами оказываются на месте своих пациентов с диагнозом Covid-19.

С приходом вируса в наш регион физическая и эмоциональная нагрузка на медиков — врачей, медсестёр, санитарок — всех, кто даже трудился и в неинфекционных стационарах, поликлиниках, амбулаторных центрах, также значительно возросла. Но они самоотверженно трудились в приемных отделениях, реанимациях, на станциях скорой помощи. Изо дня в день они выходили на работу для того, чтобы обезопасить жителей Ингушетии и вернуть их живыми и здоровыми в свои семьи. В конечном итоге, жизнь и здоровье многих людей были спасены благодаря точности действий медиков, их неравнодушному отношению и высокому профессионализму.

Несмотря на реальную опасность, которая могла их подстерегать не только в ковидных отделениях, но и в других лечебных учреждениях, медики всегда оставались на посту и с честью выполняли свой долг.

В начале 2020 года, когда эта болезнь стала стучаться во все двери, многие медсестры из различных медучреждений Ингушетии меняли профиль и специально переквалифицировались для работы с заболевшими Covid-19. Так поступила и наша героиня. Фатима Муталиева оказалась в числе неравнодушных сестёр милосердия, которая добровольцем пошла работать в красную зону ещё при первой волне коронавируса в апреле 2020 года, когда напуганные до смерти люди не знали, что это за напасть, откуда она взялась и как с ней бороться. В самом настоящем авральном режиме, без передышки, сна и отдыха Фатима бок о бок с такими же неравнодушными медиками проработала в Назрановской районной больнице в течение двух месяцев. В течение двух самых первых и самых ответственных месяцев, которые не сравнятся ни с какими другими последующими, когда и врачи были уже инструктированы, и соответствующее оборудование было предоставлено, и болезнь была более-менее распознана.

«Наша рабочая смена в красной зоне длилась по 10-12 часов, а то и круглыми сутками, — вспоминает Фатима. — Это было очень тяжело и физически, и морально. Ведь от ковида каждый день умирали люди, среди которых были не только старики, но и достаточно молодые. От этого зрелища у меня бывали даже моменты бессилия, но я брала себя в руки и снова шла в бой. В трудные минуты я всегда говорила себе: ты сама выбрала эту профессию, и помогать людям — твой долг. В тот период многие медработники по состоянию здоровья или по другим причинам оставались дома, поэтому вся нагрузка тяжелым гнётом ложилась на энтузиастов и добровольцев, которые из других отделений переходили в красную зону и работали, спасая человеческие жизни. Поверьте, тогда ни о каких дополнительных денежных поощрениях и выплатах за работу в экстремальных условиях мы не знали, об этом нам не говорили, и поэтому сегодня мы смело можем сказать, что пошли туда не ради денег, а ради спасения людей. Со мной в красной зоне работали многие мои коллеги по амбулатории, можно сказать, более половины штатных единиц. И всем им мне хочется сказать большое спасибо».

Казалось бы, и эпидемия уже не так грозится, и вирус заметно начал отступать, когда совсем недавно, будучи беременной, в тяжелой форме заболела и сама Фатима. Долгие дни в реанимации, проведенные ею, сегодня она вспоминает с ужасом.

«Если честно, не думала, что выкарабкаюсь, — говорит она. — Но врачи Сунженской районной больницы сделали нечто невозможное — вернули меня и малышку к жизни. После стационара я продолжила лечение дома, и сейчас прохожу реабилитацию».

В самом начале трудовой деятельности Фатимы ей очень многие говорили, что она обладает сильным биополем и положительной аурой, и поэтому в будущем сулили стать высококвалифицированным врачом. Да и сама она уверена в том, что из неё вышел бы ответственный и добросовестный врач, но жизненные обстоятельства сложились так, что она не смогла окончить институт. Вспоминая об этом, Фатима говорит, что Аллах лучше знает, кому что уготовано, поэтому считает себя на правильном пути.

«Сегодня нам всем, как никогда раньше, нужно быть добрее друг к другу, — говорит Фатима, — и для этого не обязательно иметь высшее образование. А особенно внимательно мы должны относиться к представителям старшего поколения, больным и немощным людям, которые наиболее остро нуждаются в поддержке. И ещё я считаю, что если медицинская сестра пришла в эту отрасль ради корысти, то ни к чему хорошему это не приведет. Потому как труд медсестры очень сложен и физически, и морально, и только по-настоящему сильные духом, терпеливые, добрые, чуткие и отзывчивые люди остаются в этой профессии. Ведь в больницы не кладут здоровых людей, а, как известно, где боль — там и страдания. Поэтому медицинские сестры призваны выполнять не только указания лечащего доктора, но и помогать пациентам справляться с душевными страданиями. Важно помнить, что больным порой так не хватает чьей-то ласки, сочувствия или сопереживания, и таблетки, розданные хладнокровной рукой, подчас могут и не помочь. А вот теплый взгляд и душевный разговор сестрички могут дать больному надежду на скорейшее выздоровление, ведь не зря говорят, что доброе слово порой действует сильнее лекарств.

При этом, я считаю, что в медицине не должно быть таких понятий, как «не могу», «не хочу» и «не умею». Без фальши, ехидства, искренне, без обид и упреков в адрес больного должен строить свою работу любой медицинский работник, особенно медсестра, которая должна обладать не только знаниями, но и большим сердцем. Такова моя твердая позиция. Тогда и пациенты поверят в успех выздоровления, и результаты лечения не заставят себя долго ждать».

Медицинская сестра, сестричка — так ласково называют их больные. Как много порой зависит от нее: вовремя помочь лечащему врачу, сказать доброе слово больному — ведь зачастую от этого зависит исход всей болезни. В будни и праздники они на своем посту. И каждый день они помогают бороться с болезнью другим, забывая порой о своих собственных проблемах. Они, как настоящие оруженосцы врачей, сдержанно и терпеливо делают свою работу, олицетворяя собой гуманность, заботу и чистоту.