Его берегла вера

Мы счастливы, что сегодня имеем возможность рассказать читателю о таком уникальном человеке, враче-фтизиатре терапевтического отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера.

Болеть этой коварной болезнью не только страшно, но порой и стыдно. Ведь она нередко вызывает у окружающих, включая и некоторых врачей, ужас и презрение, считая ее болезнью бездомных и заключённых. Ильяс Хусейнович был первым среди ингушей и долгое время единственным врачом-фтизиатром. Никогда ни при каких обстоятельствах он не показывал пациентам, что боится заразиться. Как глубоко верующий человек, который пять раз совершил паломничество в Священную Мекку, Ильяс Костоев уверен, что без воли Всевышнего ничего не происходит.

Эта вера берегла его самого!

Ильяс Хусейнович был первым среди ин­гушей и долгое время единствен­ным врачом-фтизиатром. Никогда ни при каких обстоятельствах он не показы­вал пациентам, что боится заразиться.

Достойная старость

Каждый из нас мечтает о достойной старости, но, к сожалению, не всех Аллах награждает ею. Думается, Заслуженный врач Республики Ингушетия, Ветеран труда Ильяс Хусейнович Костоев, которому 5 мая исполняется 85 лет, удостоился такой награды, ежедневно, даже трудно представить, более полувека находясь на самом опасном для здоровья участке работы, не только дожил до преклонных лет, но и востребован как врач.

В 1956 году, успешно окончив среднюю школу, полный сил и энергии Ильяс вступает во взрослую жизнь. Ингушский юноша, в пятилетнем возрасте в полной мере испытавший тяжесть депортации, понимал, чтобы бороться с несправедливостью, надо быть образованным. К своей мечте он шел целых 5 лет. Шел упорно и настойчиво. Сначала работал разнорабочим в Назрановском совхозе, затем каменоломом в карьере «Фуртоуг», бетонщиком на строительстве сахарного завода в г. Дигоре. И все это время пытался поступить в институт. Трижды сдавал Ильяс вступительные экзамены: в 1959 году — в нефтяной институт, а в 1960 — в медицинский. И опять неудача. Однако силы воли и упорства ему было не занимать. Видно, что тяжелое казахстанское детство закалило дух Ильяса Хусейновича Костоева.

Наконец, в 1961 году он становится студентом Орджоникидзевского медицинского института. Медицинский трудовой стаж Ильяса Хусейновича начался еще до окончания института, в 1964 году. Будучи студентом третьего курса, он по ночам работает медбратом в противотуберкулезной больнице в поселке «Южный». Единственное место, куда смог устроиться ингушский юноша, вернувшийся из ссылки, но, по сути, полностью не реабилитированный.

Скольким нашим талантливым юношам и девушкам депортация сломала судьбу! Так и Ильяс Хусейнович, мечтавший стать хирургом, напрочь связал свою жизнь с фтизиатрией. В 1966 году после окончания института он стал работать в противотуберкулезной больнице г. Назрани, куда другие попросту боялись даже заходить.

Ушел на заслуженный отдых ветеран, отметив свой 85-летний юбилей.

Ингушский юноша, в пятилетнем возрасте в полной мере испытавший тяжесть депортации, понимал, чтобы бороться с несправедливостью, надо быть образованным. К своей мечте он шел целых 5 лет. Шел упорно и настойчиво.

Душевная щедрость

К ним, первым врачам-ингушам, которых можно было по пальцам пересчитать, ингуши шли по поводу любого заболевания. Будучи отзывчивым и душевно щедрым человеком, Ильяс Хусейнович никому не отказывал. Он всеми силами старался помочь своему многострадальному народу, который недавно вернулся из 13-летней ссылки с набором болезней.

Ильяс Костоев одновременно лечил и просвещал людей. Добро, милосердие, отданные им людям, возвратились к нему самому народной любовью, которой Ильяс Хусейнович очень дорожит и сумел пронести через всю свою жизнь. В ней он все эти годы и черпал свои силы.

Они, первые наши врачи, учителя, инженеры, ученые, наша достойная история, каждый из которых заслуживает всенародного признания.

Мы вправе гордиться ими!

Добро, милосердие, отданные им людям, воз­вратились к нему самому народ­ной любовью, которой Ильяс Ху­сейнович очень дорожит и сумел пронести через всю свою жизнь. В ней он все эти годы и черпал свои силы.

Наставник и друг

Богатый опыт Ильяс Хусейнович щедро делился с молодыми медиками. Одиннадцать лет он преподавал на медицинском факультете Ингушского государственного университета.

Прежде всего, он учил будущих врачей, что к чужой боли нельзя привыкать, что в их руках самое дорогое — жизнь людей, а стало быть — жизнь их народа.

Думается, что ученики Ильяса Хусейновича, которые с большим уважением и благодарностью говорят о своем учителе, усвоили его уроки:

«В нем столько было оптимизма, жизнелюбия, интерес к студентам, он так увлеченно проводил занятия. У него было легко и интересно учиться, он очень просто и доходчиво объяснял» (Индира Медова)

«Обладая высокими личностными качествами: глубокими знаниями и трудолюбием, добротой и чуткостью, требовательностью и терпением, он являлся несомненным авторитетом и примером для студентов. Он был не только хорошим наставником, талантливым педагогом, но и отзывчивым другом и товарищем, человеком с огромной душой, и поэтому пользовался у нас большим уважением. Мы видели, что он любит нас и свое дело, испытывает большую радость от общения с нами. Большое удовлетворение ему приносила возможность передавать молодежи свои знания, он вкладывал в свою работу всю свою душу. Он воспитал не одно достойное поколение врачей, так же, как и он сам любящее и знающее свое дело» (Адам Парижев, Расул Толдиев, Башир Погоров, Тамара Сампиева, Бэлла Дзарахова, Фериде Нальгиева, Хава Мархиева).

Он был не только хорошим наставником, талантливым педагогом, но и отзывчивым другом и товарищем, человеком с огромной душой, и поэтому пользовался у нас большим уважением.

Медицинский стаж династии костоевых — 150 лет

Ильяс Хусейнович прожил трудную, но красивую жизнь, и Аллах наградил самым ценным подарком: прекрасными детьми, которые пошли по его стопам. Без преувеличения можно сказать, что он не только «посадил дерево, воспитал сына», но и подарил своему народу четверых талантливых медиков.

Уже известным и уважаемым в республике врачом является сын Ильяса Хусейновича — Алик, нейрохирург, который в 2001 году он окончил Петрозаводский государственный университет.

24 года отдала медицине Лидия Ильясовна, благодаря которой в республике появилось отделение торакальной хирургии.

Лейла Ильясовна — офтальмолог, стаж работы 23 года

Мадина Ильясовна — гинеколог, стаж работы 23 года.

Они так же, как и их отец, своим профессионализмом и добрым отношением к пациентам снискали уважение людей. Общий стаж династии Костоевых 150 лет. Что может быть благороднее!

Желаем Ильясу Хусейновичу долгих и счастливых лет жизни!

Магомет Картоев, Марем Картоева