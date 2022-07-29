На кого жалуемся?

Мелочи, с которых и начинается беспорядок

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Перекресток улиц Муталиева и стыка Чеченской с Гайрбек-хаджи в Назрани является наиболее загруженной автотранспортом «точкой» в дорожной сети крупнейшего города Ингушетии.

Не удивительно, что по его периметру ушлые предприниматели, всеми правдами и неправдами, в нарушение элементарных градостроительных норм понатыкали свои заведения сферы услуг: ведь, помимо оживленного транспортного потока это место славится и средоточием покупателей.

Единственное, что здесь дельцам мешало — это остановка общественного транспорта, вечно «путающегося под ногами». Городские власти не раз пытались «вырулить» из этой сложной ситуации. В итоге, было решено перенести «ожидалку» на пару десятков метров — чуть вглубь улицы Муталиева, выкроив дорогостоящие «метры» из территории стоянки ИРКБ. Но и на новую остановку, водителям общественного транспорта (в основном — маршрутного такси) не всегда удается зарулить: ее без зазрения совести «бронируют» автомобилисты.

Вот, мы все время жалуемся на бардак в общественной жизни. А ведь, он начинается с таких мелочей. Здесь — мелочь, там — мелочь. Вот они и скапливаются как снежный ком, который в любую минуту может всех нас накрыть.

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