А для поющего человека песни — это выражение души, умение таким образом выразить свои мысли, передать эмоции и чувства, которые он или любой другой человек испытывает в том или ином случае. Они весёлые, грустные, просто мелодичные в той или иной мере, но приятны для восприятия и несут собой эстетическое удовольствие.

Одним из представителей, дарующих зрителям это наслаждение, является герой нашего материала Микаил Мамилов, популярный в народе эстрадный исполнитель авторских песен на родном и русском языке, а также песен на слова известных ингушских поэтов. Красивый вокальный голос, свой стиль исполнения песен, раскрывающих собственные переживания и характер народа.

«Ингуши пели всегда: и в труде, и в бою, в горе и радости, в будни и праздники, в юности, зрелом возрасте и старости, — говорит Микаил Мамилов. — Песня всегда выражала особенности национального характера. В своих песнях я стараюсь пропагандировать нашу культуру, этические воззрения народа, которые могут способствовать формированию высококультурной молодёжи. Главную задачу и цель, которую я перед собой сегодня ставлю, — это развивать вокальное искусство ингушского народа, разумеется, работать над новыми авторскими композициями, содержащими в себе культурные и духовные ценности ингушского народа, способные пропагандировать эти ценности среди подрастающего поколения».

Микаил Мамилов родился и вырос в городе воинской славы Малгобеке. Рос обычным мальчишкой, но уже в начальных классах заметил в себе особую тягу к музыке, а если быть точнее, неутомимое желание слушать песни известных исполнителей чечено-ингушской эстрады по Гостелерадио бывшей Чечено-Ингушетии.

«Это песни в исполнении Тамары Яндиевой, Раи Евлоевой, Руслана Зангиева, Тамары Дадашевой, Хусейна Расаева, Марьям Айдамировой и т. д., — говорит Микаил Мамилов, — в которых звучали мотивы нашей вайнахской культуры. Это народные песни, эпические, героические и лирические. Они затрагивали душу, будили во мне переживания, чувства гордости, печали и радости и культивировали в моей душе желание петь».

Не заметить вокальные способности своего ученика в школе, разумеется, не могли. Мало того, классный руководитель Райхант Макшариповна Баркинхоева высоко оценила певческий талант своего подопечного и не только поддержала его творческие начинания, но и вместе с руководством школы и организаторами воспитательного процесса стала продвигать его на участие в разных музыкальных конкурсах и фестивалях, откуда юный вокалист стал приносить награды, первые места и прославлять свою школу сначала на районном уровне, а потом и на республиканском. Причём в те годы песни исполняли не под фонограмму, а вживую, с живой музыкой. Микаил стал «звездой», душой компании, незаменимым участником школьных мероприятий, а утренние линейки по понедельникам в школе № 20 города Малгобека всегда заканчивались творческой композицией в исполнении Микаила Мамилова.

Хорошую помощь, поддержку и понимание Микаил нашёл и со стороны матери, Рукет Бачаловой. Её часто приглашали на школьные мероприятия, в которых она создавала праздничный фон виртуозной игрой на ингушской гармони, порой аккомпанировала сыну при исполнении им известных хитов чечено-ингушской эстрады. Своему отцу, Мавли Мамилову, работнику нефтяной компании «Роснефть» на Крайнем Севере, Микаил остаётся безмерно благодарным, который, несмотря на сложившиеся в народе стереотипы, что мужчинам не место на сцене, никогда не ставил перед сыном никаких препон в избранной им профессии.

«Можно сказать, что именно школа стала стартовой точкой отсчёта в моём творческом становлении», — говорит Микаил Мамилов.

После окончания школы Микаил Мавлиевич поступает в Грозненское музыкальное училище. Но военные действия, которые охватили Чечню в конце прошлого столетия, прервали его образование. Он перевёлся в Нальчикское училище культуры искусств по классу пение, которое окончил в 1995 году, направление эстрадно-народное пение.

С начала 2000 года Микаил стал пробовать писать песни, подбирать под них музыку. И получилось у него это очень даже профессионально, о чём говорит признание зрителей.

«Всевышний наделил меня способностью накладывать слова на музыку, правильно их рифмовать, — говорит он, — чем я стараюсь пользоваться разумно. Желание писать приходит, когда у тебя появляется особое чувство, тебя посещает душевное состояние, которое называется вдохновением. Но как бы оно ни именовалось, это то состояние, когда человек находится в гармонии с самим с собой, в первую очередь с душой, в гармонии с окружающей природой. И в этом момент Всевышний направляет его в правильное русло. Это состояние грусти, радости, волнения, каких-то эмоциональных переживаний. И рождается песня, которая способна затронуть слушателя, восполнить то состояние зрителя, в котором он тоже находится или находился в то или иное время жизни. Например, песня «Г1алг1а ва со» («Я ингуш»), которая исполняется в стиле лезгинки, стала хитом. Музыка моя, а слова Аси Газдиевой. Она как раз попала в «десятку». Полюбилась широкому зрителю. Её часто заказывают на волне 88,8 FM, она звучит в телепередаче «Шоан лаьрха илле». Мои песни отражают думы и чаяния народа, думаю, именно поэтому они находят своего слушателя».

С 2009 по 2020 год, более десяти лет Микаил Мавлиевич работает солистом-вокалистом в Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

В 2014 году он выпускает свой первый музыкальный альбом под название «Исповедь судьбы». Презентация альбома прошла в Магасе в Доме торжеств «Колизей», где присутствовали известные артисты ингушской эстрады и гости из Чечни Тамара Дадашева, Лиза Ахмадова, Хусейн Расаев, Марьям Ташаева и другие.

За первым альбомом последовали десятки новых песен, среди которых и авторские произведения, и песни на слова ингушских поэтов Аси Газдиевой, Лемы Султыговой, Азмат-Гирея Угурчиева, Гирихана Гагиева, Магомеда Льянова, Микаила Сапралиева и т. д., которые тоже стали хитами. Это песни о матери, о любви к родине, о трагических страницах в её истории, песня «Ингушский край» («Г1алг1ай мохк»), «Я ингуш» («Г1алг1а ва со»), лирические произведения и т. д.

На традиционный вопрос о планах на будущее Микаил Мамилов со свойственной ему открытостью отвечает: «Моё желание не ново. Оно не чуждо любому артисту, исполнителю. Это продвигать дальше своё творчество, записать несколько музыкальных клипов, которые будут способствовать пропаганде нашей ингушкой культуры. И, разумеется, выйти на российский уровень. Расширить, так сказать, свои возможности, круг своих зрителей и почитателей. Не исключаю в будущем и желание работать с юными вокалистами».

Думается, что планы Микаила Мамилова вполне реалистичны. Он награждён многочисленными грамотами и благодарностями, к которым в феврале этого года прибавилась грамота от Главы РИ М. Калиматова, приуроченная ко Дню работников культуры, за вклад и развитие культуры и искусства ингушского народа. А совсем недавно он был награжден дипломом и золотой медалью (первое место) в номинации «Народный вокал» на VIII Международном конкурсе «Нальчик — подкова счастья», который проходил в Кабардино-Балкарской Республике с 25 по 28 марта 2022 года, учредителями и организаторами которого являются Мировой Артийский комитет, Национальный Артийский комитет России, Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, Ассамблея народов России, Международная академия творчества.