Как говорят организаторы праздника, День сна призван обратить внимание общества на проблему нарушения сна, которое влияет на различные аспекты жизнедеятельности человека, а также уменьшить влияние нарушений сна на общественное здоровье за счет предупреждения и лечения этих нарушений. Поэтому в преддверии этой даты, хотелось бы поговорить именно о пользе пребывания человека во сне, и о вреде, причиняемом организму от нехватки или избытка такого состояния.

Как говорят медики, треть жизни мы спим. И это вовсе не проявление лени или беззаботности. Это важная часть жизнедеятельности всех живых организмов. Во время сна изменяется состав крови, погибают многие болезни и приходят свежие силы. А лишение сна — один из способов пыток живого организма.

Сон, по словам ученых, особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм восстанавливает силы, потраченные на дневную активность, «приводит себя в порядок». Именно поэтому здоровый человек просыпается с ощущением свежести и прилива сил.

У современного общества, как мы знаем из собственного опыта, имеются достаточные проблемы со сном — и это факт. Вряд ли многие из ваших родных, друзей, знакомых на вопрос «Высыпаетесь ли вы?» ответят утвердительно.

Известно, что взрослому человеку, чтобы комфортно чувствовать себя, необходимо ежедневно пребывать в царстве Морфея не менее восьми часов — но гораздо меньшая часть людей следует этому правилу. А если прибавить сюда и бессонницу, и прочие проблемы, которые мешают полноценному ночному отдыху, то получится и вовсе удручающая картина.

«Да, сон — лучшее средство отдыха после умственной и физической работы, — говорит врач-терапевт с большим стажем работы Хадижат Льянова. — Ведь качественный сон — это хорошие результаты в труде и спорте. Также известны многие случаи, когда великие открытия были сделаны именно во время сна. Это лишний раз подтверждает то, что во сне человеку могут прийти в голову самые невероятные идеи, тексты песен и уникальные мелодии».

Оказывается, во время работы нервные клетки человека — нейроны, которые генерируют и передают сигналы, «истощаются», а состояние сна обеспечивает максимально быстрое восстановление нейронов, что позволяет организму продуктивно продолжить работу.

«Также можно сказать, что ключевую роль играет сон в работе иммунной системы, путем активации Т-лимфоцитов, обеспечивающих клеточный иммунитет организма и являющихся основными структурами, противостоящими вирусам, — подчеркивает доктор. — Из чего следует вывод, что отличным дополнением к процессу выздоровления от простуды будет сон. Однако при нынешнем ритме жизни нередко приходится отказаться от лишнего часа сна, что приводит к хроническому недосыпанию».

Последствия бессонницы

Проблема бессонницы с каждым годом увеличивает актуальность, особенно в странах со стремительными темпами развития. Несмотря на глобальное техническое развитие, а также высокие успехи в области медицины, сон до сих пор остается загадочным явлением в организме человека и животных. При этом весомость сна для здоровья неоценима.

Но, тем не менее, люди очень часто пренебрегают здоровым и полноценным сном во имя достижения целей в карьере, несмотря на то, что знают, что такой режим дня идет лишь в убыток.

Нарушение сна и режима дня вызывает вялость, хроническую усталость, потерю концентрации, что в свою очередь ведет к забывчивости, которая приносит немало проблем на работе и в повседневной жизни. Длительный отказ от сна может привести к таким негативным последствиям, как нарушение координации движений, появление галлюцинаций, потеря ощущения времени.

Помимо этого, проявляется микросон — опасное состояние организма, которое характеризуется кратковременным засыпанием на несколько секунд. Таким образом, мозг пытается хоть как-нибудь себя восстановить. Доказано, что недостаточная продолжительность суточного сна у человека приводит к серьезным расстройствам здоровья. Особенно ярко это проявляется в первый месяц весны, когда многие люди начинают остро чувствовать смену сезонов, и появляется повышенная потребность в отдыхе.

Мы поинтересовались у врача, какими последствиями чреваты нарушения подобного рода, и узнали, что регулярная нехватка сна влечет за собой хроническую раздражительность, зацикленность на проблемах, ухудшение взаимопонимания с окружающими.

«Причиной бессонницы могут быть как стрессовые ситуации, так и перевозбуждение нервной системы, а также пассивность во время бодрствования, — поясняет врач. — Кроме этого, короткий и непродолжительный сон может привести к потере чувства юмора, снижению реакции, раздражительности и замкнутости. Потеря всего лишь четырёх часов сна почти наполовину ухудшает память человека и приводит его к агрессивности».

Специалисты утверждают, что недосыпание не только снижает работоспособность человека, но и приводит его организм к нервным расстройствам. Не зря же ведь медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям.

В то же время нормальный сон — один из действенных способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения. Происходит это так потому, что сон помогает мозгу избавиться от всего лишнего, «счищая» с нейронных соединений ненужные белки. «Поспал перед дальней дорогой — добрался без происшествий». В этом изречении присутствует явный намёк на то, что недосыпание водителей является частой причиной аварий на скоростных автострадах.

Последние данные медицинских исследований утверждают, что нехватка сна ускоряет механизмы старения в организме. Ученые говорят, что именно хроническое недосыпание разрушительно действует на работу человеческого мозга. Дело в том, что через сутки без сна в головном мозге начинаются химические процессы, ведущие к нарушению психики. После двух суток без сна меняется гормональный фон и нарушаются нейронные связи в коре головного мозга. А после трех и более суток без сна начинают разрушаться клетки головного мозга, увеличивается нагрузка на внутренние органы и в первую очередь на сердце. Кроме этого, хроническое недосыпание способствует развитию гипертонии, сахарного диабета и онкологических заболеваний.

«Как вы видите, расстройства сна чрезвычайно разнообразны, — говорит Хадижат Микаиловна, — они могут выражаться как в бессоннице, так и повышенной сонливости, но, кроме того, могут наблюдаться нарушения в отдельных элементах сонного механизма, чем обусловливается сложная симптоматика расстройств сна».

Методы профилактики недосыпания

Как показывают последние социологические наблюдения, многие делают попытку спать впрок, на будущее, используя выходные дни для продолжительного сна. Но, как говорят врачи, такое мнение не только ошибочное, но и вредное. Оказывается, лишние часы, проведенные человеком во сне, приводят к ухудшению самочувствия, снижают реакцию и способность мыслить творчески и плодотворно. А время, накопленное во сне, быстро израсходуется в тот же вечер в бесполезных попытках вовремя уснуть ночью.

По словам доктора, для получения порции качественного сна следует соблюдать ряд правил.

«Ни в коем случае перед сном нельзя пить алкоголь и кофе, — говорит врач. — Также необходимо, чтобы после приёма пищи человек не ложился спать в течение 2-3 часов, хотя и сильно голодным тоже ложиться спать не рекомендуется. В таком случае нужно за полчаса до сна выпить неполный стакан кефира и подышать на улице свежим воздухом. Наличие интернета в доме также может нарушить планомерный сон человека, особенно детей, и поэтому следует контролировать свое время нахождения за компьютером».

Доктор также отметила, что сбалансированное питание и правильная организация режима дня являются главными составляющими полноценного сна.

Советы врача

Чаще всего бессонницу лечат медикаментозно, хотя такой подход требует большой осторожности: практически все снотворные препараты обладают различными побочными эффектами, наиболее общий из которых — способность вызывать привыкание и зависимость. Однако, прежде чем применять таблетки и препараты, врачи советуют начать соблюдать самые элементарные правила гигиены сна — этот подход наиболее эффективен для большинства людей. Самым простым и доступным способом из всех заповедей хорошего сна доктора называют привычку ложиться спать и вставать в одно и то же время.

«Для хорошего сна немаловажным также является отказ от вредных привычек и регулярные занятия физическим трудом или упражнениями в течение светового дня, — поясняет врач. — Но не стоит забывать и о комфорте в спальне. Я имею в виду состояние матраса и всего постельного белья, на котором вы спите, а также температурный режим в комнате и достаточная шумоизоляция. Поверьте, все эти нюансы имеют значение, хотя на первый взгляд и кажутся пустяковыми».

Как известно, самый главный акцент медики делают на качественном здоровом сне детей. Ведь ребёнок растёт именно во время сна. Поэтому очень важно, чтобы мамаши с помощью специалистов правильно распределяли дневной и ночной режимы сна и бодрствования детей. Детям для нормальной работы организма необходимо спать не меньше десяти часов в сутки, а идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки, причем засыпать рекомендуется не позднее 22:00 часов, и связано это с тем, что сон имеет фазы, которые при сокращенном времени сна могут не наступить, из-за чего утрачивается полноценность отдыха.

В современной жизни с ее бешеными ритмами мы часто жертвуем сном в пользу чего бы то ни было еще. А зря. Но всё же, несмотря на разное отношение людей к этому состоянию, в одном убеждении все люди едины — важность сна трудно переоценить! Потому как качественный сон — это здоровье людей, минимум аварий и счастливые улыбки на лицах наших детей.