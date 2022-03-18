Еще одна схема «развода» граждан
Мошенники прикидываются судебными приставами Ингушетии
Мошенники не оставляют попыток поживиться за счет добросовестных граждан, выдумывают самые разные схемы «развода». Так, Управление Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии сообщило об участившихся попытках обмана со стороны аферистов, выдающих себя за судебных приставов. В своей преступной деятельности они используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем.
Об этом газете «Ингушетия» рассказала врио начальника отдела организации исполнительного производства республиканского УФССП России Милана Исаева.
— Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить, — поделилась она деталями мошеннической схемы. — Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества, в случае неуплаты долга.
Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают пользователям сети Интернет загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт.
Судебные приставы рекомендуют проявлять бдительность при поступлении подобных электронных сообщений, не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.
Во избежание мошеннических действий необходимо проверять письма, в которых содержатся призывы к действиям, например: «открой», «прочитай», «ознакомься», а также с темами, связанными с долгами, финансами и банками.
Исаева подчеркнула, что для безопасной работы с электронной почтой Федеральная служба судебных приставов не рекомендует переходить по ссылкам, если они длинные или созданы с помощью сервисов сокращения ссылок: bit. ly, tinyurl. com и тому подобных.
— Пользователям сети Интернет не рекомендуется нажимать на ссылки из письма, если они заменены на слова, а также не наводить на них «мышкой» и просматривать полный адрес сайтов, — предупредила собеседница.
Кроме того, необходимо внимательно изучить адреса официальных сайтов ФССП России и ее территориальных органов во избежание использования поддельных сайтов, предлагающих узнать о наличии задолженностей. Поддельные сайты могут копировать дизайн официального сайта ФССП России и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств». Разночтения с официальным и поддельным адресом может быть минимальным и отличаться одним знаком.
Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам почтой либо в личный кабинет на портале Госуслуг, в случае подачи пользователем соответствующего заявления о направлении ему юридически значимых уведомлений в электронной форме.
Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также с помощью портала Госуслуг и мобильного приложения «ФССП».
Доступ к общедоступным сведениям из «Банка данных исполнительных производств» ранее можно было получить программным способом посредством интерфейса программирования приложений (API). Однако в связи с проведением технических работ по вопросам безопасности в настоящее время доступ по API временно приостановлен.
Оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал Госуслуг или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.