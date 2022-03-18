Об этом газете «Ингушетия» рассказала врио начальника отдела организации исполнительного производства республиканского УФССП России Милана Исаева.

— Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить, — поделилась она деталями мошеннической схемы. — Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества, в случае неуплаты долга.

Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают пользователям сети Интернет загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт.

Судебные приставы рекомендуют проявлять бдительность при поступлении подобных электронных сообщений, не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.

Во избежание мошеннических действий необходимо проверять письма, в которых содержатся призывы к действиям, например: «открой», «прочитай», «ознакомься», а также с темами, связанными с долгами, финансами и банками.

Исаева подчеркнула, что для безопасной работы с электронной почтой Федеральная служба судебных приставов не рекомендует переходить по ссылкам, если они длинные или созданы с помощью сервисов сокращения ссылок: bit. ly, tinyurl. com и тому подобных.

— Пользователям сети Интернет не рекомендуется нажимать на ссылки из письма, если они заменены на слова, а также не наводить на них «мышкой» и просматривать полный адрес сайтов, — предупредила собеседница.

Кроме того, необходимо внимательно изучить адреса официальных сайтов ФССП России и ее территориальных органов во избежание использования поддельных сайтов, предлагающих узнать о наличии задолженностей. Поддельные сайты могут копировать дизайн официального сайта ФССП России и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств». Разночтения с официальным и поддельным адресом может быть минимальным и отличаться одним знаком.

Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам почтой либо в личный кабинет на портале Госуслуг, в случае подачи пользователем соответствующего заявления о направлении ему юридически значимых уведомлений в электронной форме.

Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также с помощью портала Госуслуг и мобильного приложения «ФССП».

Доступ к общедоступным сведениям из «Банка данных исполнительных производств» ранее можно было получить программным способом посредством интерфейса программирования приложений (API). Однако в связи с проведением технических работ по вопросам безопасности в настоящее время доступ по API временно приостановлен.

Оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал Госуслуг или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.