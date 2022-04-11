Родился он 6 декабря 1935 года в с. Базоркино. В дружной семье Сандро Султановича Шишханова и Нато Гудабертовны Мальсаговой было 5 сыновей и 3 дочки. В семье большое внимание уделяли воспитанию и образованию детей. Но вскоре депортация прервала размеренную жизнь и разлучила весь народ со своей родиной. Жила семья в Казахстане, в г. Алма-Ате.

Муса Шишханов успешно окончил школу, уже в юные годы общался и дружил с представителями ингушской интеллигенции и решил связать свою жизнь с образованием и наукой. Некоторое время поработал в Алма-Ате на предприятии, так как в советские годы стаж работы учитывался как положительный фактор для поступающих в вузы. Вернувшись из депортации, Муса поступил в Грозненский пединститут на историко-филологическое отделение и успешно окончил его в 1960 году по специальности «история, русский язык и литература». Решением государственной экзаменационной комиссии ему была присвоена квалификация учителя истории, русского языка и литературы.

Талантливому выпускнику вуза в 1960 году предложили остаться работать в институте на должности старшего лаборанта кафедры чеченского и ингушского языков и литературы. В 1961 году он был зачислен на должность референта Чечено-Ингушского отделения общества по распространению политических и научных знаний. Муса Шишханов много времени отдавал повышению образования, чтению литературы. Как педагог и научный сотрудник он привлекал внимание знаниями, скромностью и самоотдачей.

В том же 1961 году М. Шишханова пригласили на работу в Нефтяной институт на должность ассистента кафедры марксизма-ленинизма. В это время он и решил продолжить образование и в 1962 году поступил в аспирантуру Дагестанского государственного университета имени В. И. Ленина. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации по истории вернулся в Нефтяной институт и работал в должности старшего преподавателя.

Вскоре, в 1968 году, кандидата исторических наук М. С. Шишханова приглашают на кафедру философии и научного коммунизма Северо-Кавказского горно-металлургического института в г. Орджоникидзе. С 1969 по 1992 год он работал на кафедре философии и научного коммунизма этого института. Решением высшей аттестационной комиссии от 18 ноября 1970 года М. С. Шишханов был утвержден в ученом звании доцента по кафедре. В 1986 году на основе конкурса был переведен на должность заведующего кафедрой. Но неожиданно работу прервали события, произошедшие в Северной Осетии в октябре-ноябре 1992 года, когда вынужденно ингуши покинули свои дома.

Дальнейшая судьба Шишханова была связана с Ингушетией, которая только возрождалась как самостоятельная республика. С 17 мая 1993 года он работал в Министерстве образования и науки Ингушской Республики до дня открытия Ингушского государственного университета. В числе первых ученых и преподавателей он был приглашён на работу в ИнгГУ на должность заведующего кафедрой истории и философии.

Огромный опыт работы сказывался в его организаторских способностях и знаниях. Своими знаниями он делился с коллегами, вкладывал душу в работу. С 2003 года к. и. н., профессор М. С. Шишханов был назначен заведующим кафедрой «Всеобщая история» и в то же время читал лекции, писал научные статьи, вел преподавательскую деятельность. Позже Муса Сандрович работал в должности декана исторического, некоторое время и юридического факультетов Ингушского государственного университета. Опыт работы М. С. Шишханова всегда вызывал уважение коллег и руководства вуза.

Карьерный рост Мусы Шишханова как ученого и педагога был успешным в силу высокой культуры и интеллигентности, огромного труда и честного отношения к людям и своим обязанностям. Он был глубоко порядочным и скромным человеком. Его работа со студентами заключалась не только в проведении лекций и занятий, он учил их жизни, чувствовал талантливых и способных, готов был поддержать добрым наставлением и отеческой заботой, учил их извлекать из знаний нравственные уроки и уважение к окружающему миру. Таким же благородным было отношение Мусы Сандровича к коллегам. «Он был для нас отцом, братом и другом», — говорит историк, профессор Д. С. Кокорхоева.

Муса Сандрович Шишханов создал прекрасную семью с известным врачом, кандидатом медицинских наук... Они вырастили сына и дочь, дали им прекрасное воспитание и образование.

Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия, действительный член Академии социальных наук, лауреат многих наград, в том числе наградного знака «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» Муса Сандрович Шишханов ушёл из жизни 28 марта 2022 года, оставив добрую память о себе у родных и близких, коллег и друзей, многочисленных учеников, всех, кто знал его и когда-либо общался с ним.

Дала гешт долда.

Зейнеп Дзарахова, доктор исторических наук.