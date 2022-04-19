«Полицейский Дядя Степа — 2022»
МВД объявило о начале регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества
Республиканское МВД приглашает принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Цель конкурса — создание положительного образа сотрудника органов внутренних дел посредством творческой деятельности детей, подростков, молодежи. Основные задачи конкурса — воспитание уважительного отношения к полиции у подрастающего поколения, информирование детей о профессиональной деятельности полиции по охране общественного порядка и противодействию преступности.
Учитывая, что 2022 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом культурного наследия народов, участникам предлагается изготовить тематические поделки с учетом национальных традиций и промыслов республики. Конкурсные работы будут оценивать представители общественности.
Возраст конкурсантов от 6 до 14 лет.
Организаторами конкурса на региональном уровне выступают общественный совет при МВД, отделение информации и общественных связей, управление по работе с личным составом ведомства.
Победители конкурса определятся путем онлайн-голосования на официальном интернет-сайте МВД по Ингушетии и официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях. Поделки направляются в конкурсную комиссию по адресу: г. Магас, ул. Кулиева, 14. Контактные телефоны: 8(8734)-55-01-51; 55-01-42.
Работы необходимо представить в срок до 5 мая 2022 года.
К творческой работе должны прилагаться данные с указанием названия работы, фамилии, имени, возраста участника, а также контактного номера телефона родителей участника или представителя учебного (творческого) объединения.