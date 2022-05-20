На гребне «Молодой волны»: «Ростелеком» поддержал известный на Юге молодежный форум

«„Ростелеком“ уже восьмой год подряд выступает цифровым партнером „Молодой волны“. Мы поддерживаем такие мероприятия, потому что это отличная площадка для развития цифровых компетенций у подрастающего поколения. В современном мире технологии играют все более значимую роль и важно, чтобы дети имели возможность получать знания и умения по их применению еще со школьной скамьи», — отметил директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

В этом году участниками «Молодой волны» стали более 500 учеников старших классов в возрасте от 14 до 17 лет из Ростовской, Волгоградской областей и Краснодарского края. Ребята приняли участие деловых играх, воркшопах, тренингах, открытых диалогах и других образовательных мероприятиях. Для их развлечения были организованы конкурсы, викторины, спортивные и киберсоревнования, а также выступления музыкальных коллективов.

«Первый форум „Молодая Волна“ состоялся в 2013 году. С тех пор мы видим, как ежегодно мероприятие становится все более популярным, а роль цифровых технологий в его организации и наполнении растет.

Спасибо всем, кто участвовал в подготовке и проведении форума и конечно, хочется подчеркнуть особую роль „Ростелекома“, с которым у нас сложились прочные партнерские отношения», — сказал и. о. директора Агентства развития молодежных инициатив Денис Белаш.

«Ростелеком» в Ростовской области на постоянной основе поддерживает крупнейшие молодежные события и развивает собственные образовательные проекты. В их числе Дельфийские игры России, молодежный форум «Ростов Х», бесплатный курс «Цифровое образование» и другие.