На гребне «Молодой волны»: «Ростелеком» поддержал известный на Юге молодежный форум
«Ростелеком» выступил цифровым партнером форума «Молодая волна», который традиционно проходил на берегу Азовского моря в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Специалисты компании обеспечили цифровой связью помещения административного штаба и шатры для участников, а также подключили шесть точек доступа Wi-Fi со скоростью до 200 Мбит/с каждая для организаторов и гостей форума. Кроме того, эксперты компании в рамках образовательной программы мероприятия рассказали о принципах подготовки публичных презентаций и навыках безопасного поведения в интернете. За четыре дня объем трафика, который передали посетители по сетям «Ростелекома», составил более 140 Гб.
«„Ростелеком“ уже восьмой год подряд выступает цифровым партнером „Молодой волны“. Мы поддерживаем такие мероприятия, потому что это отличная площадка для развития цифровых компетенций у подрастающего поколения. В современном мире технологии играют все более значимую роль и важно, чтобы дети имели возможность получать знания и умения по их применению еще со школьной скамьи», — отметил директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.
В этом году участниками «Молодой волны» стали более 500 учеников старших классов в возрасте от 14 до 17 лет из Ростовской, Волгоградской областей и Краснодарского края. Ребята приняли участие деловых играх, воркшопах, тренингах, открытых диалогах и других образовательных мероприятиях. Для их развлечения были организованы конкурсы, викторины, спортивные и киберсоревнования, а также выступления музыкальных коллективов.
«Первый форум „Молодая Волна“ состоялся в 2013 году. С тех пор мы видим, как ежегодно мероприятие становится все более популярным, а роль цифровых технологий в его организации и наполнении растет.
Спасибо всем, кто участвовал в подготовке и проведении форума и конечно, хочется подчеркнуть особую роль „Ростелекома“, с которым у нас сложились прочные партнерские отношения», — сказал и. о. директора Агентства развития молодежных инициатив Денис Белаш.
«Ростелеком» в Ростовской области на постоянной основе поддерживает крупнейшие молодежные события и развивает собственные образовательные проекты. В их числе Дельфийские игры России, молодежный форум «Ростов Х», бесплатный курс «Цифровое образование» и другие.