На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру «Лукоморья»

«Лукоморье» — это экосистема ИТ-продуктов, которые обеспечивают полный жизненный цикл разработки ПО. В первом квартале 2024 года на рынок выйдут первые компоненты экосистемы: система управления проектами «Яга» и планировщик задач «Ëжка». Также на конференции будет представлен интерфейс безопасного репозитория «Феникс», которым уже пользуются корпоративные клиенты компании. Это комплексное решение по проверке open-source пакетов и библиотек, используемых при разработке ПО.

8 декабря на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве состоится главное ИТ-событие года «Ростелекома» — Rostelecom Tech Day (RTD 2023). В рамках события компания представит новые ИТ-платформы и ИТ-решения для бизнеса. Эксперты «Ростелекома» в деталях расскажут о возможностях, которые открывают современные отечественные технологии во всех сферах экономики. Также гости мероприятия первыми услышат несколько ожидаемых и неожиданных анонсов новых ИТ-продуктов.

Ссылка на сайт мероприятия: https://rtd2023.ru/.

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