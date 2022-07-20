«Ингушетия» часто пишет о причинах, приводящих к ней. Это и отсутствие реальных, а не «нарисованных» для галочки генпланов, и вмешательство дилетантов в работу коммуникаций и инженерных сетей — тех самых «дураков», бороться с которыми мы давно отчаялись, и расточительное использование этого бесценного ресурса и источника жизни. И конечно же, одна из главных причин здесь — отсутствие достаточного объема воды и выход из строя агрегатов, качающих и подающих нам воду.

В последние дни в Ингушетии (впрочем, как и во многих регионах страны и мира) установилась аномально жаркая погода, что не могло не сказаться на «дебите» воды. Социальные сети переполнены жалобами по этому поводу, поступают они и в адрес муниципалитетов. Исключением в этом списке не стал и крупнейший город республики — Назрань, хотя, по сравнению с другими населенными пунктами, в культурной столице ситуация не такая плачевная.

В настоящее время город испытывает проблему с водоснабжением в районе новостроек и частично в районе Центр-Камаза. Без воды в городе остается около полутора десятка улиц, чему способствует изношенность водопроводных сетей, обветшавшее оборудование и большой разбор воды. Эта злободневная тема была поднята на сходе граждан города Назрани на котором присутствовали глава Назрани Урусхан Евлоев, министр энергетики республики Умар Султыгов, другие ответственные лица.

Стоит отметить, что городские власти загодя предусмотрели возможность подобной ситуации: администрацией города совместно с республиканским Минэнерго были проведены мероприятия, которые значительно улучшили подачу воды в городе. Так, проблема с поступлением воды устранена на некоторых центральных улицах, в многоквартирных домах Гамурзиевского округа, на восьми улицах в районе новостроек.

Тем не менее, как подчеркивалось на встрече, для минимизации этой проблемы предстоит провести еще ряд важных мероприятий, в том числе по расконсервации скважин, что позволит улучшить ситуацию с подачей воды в новостройках.

Стоит отметить, что глава города Урусхан Евлоев в последнее время несколько раз встречался с жителями, обратившимися к нему по данному вопросу, в том числе касательно прокладки новых водопроводов. Градоначальник заявил на сходе граждан о готовности муниципальных властей заняться этими работами, подчеркнув, что все они проводятся согласно разработанной дорожной карте и с привлечением необходимых ресурсов.

Кроме того, глава города напомнил, что специалисты практически в режиме нон-стоп заняты устранением порывов на водопроводах.

В свою очередь министр энергетики Умар Султыгов сообщил собравшимся, что проблема с дефицитом воды находится на постоянном контроле Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, что по его распоряжению на указанные цели выделены денежные средства.

Он также рассказал жителям о ведущихся работах по увеличению объемов подачи воды, в том числе и на Альтиевском водозаборе, и о планах в этом направлении на 2023 год.