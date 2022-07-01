В ходе последнего заседания уже подведены итоги весенней сессии: с января по июнь 2022 года Народным собранием республики седьмого созыва проведено 19 заседаний совета парламента и 8 заседаний НС, на которых принято 47 законов Республики Ингушетия, 331 постановление законодательного органа.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности Главы республики Владимир Сластенин, руководители надзорных и судебных органов республики и представители органов исполнительной власти региона.

В ходе заседания было отмечено, что в регионе проведено 87 заседаний комитетов парламента, на которых рассмотрено более двухсот вопросов, 34 расширенных заседания комитетов Народного собрания с участием представителей органов исполнительной власти республики и территориальных органов федеральных органов власти по разнообразным актуальным для региона темам.

Профильными комитетами рассмотрено более 250 законодательных инициатив сенаторов, депутатов Госдумы, региональных заксобраний, собраний федерального правительства, из которых на пленарных заседаниях Народного собрания поддержано 178.

Владимир Сластенин отметил, что в период весенней сессии Народным собранием проделан значительный объем работы по созданию нормативно-правовой базы республики в различных сферах, в том числе и для решения важных задач в социально-экономической сфере. Так, глава Кабмина обратил внимание, что за три года построено 28 объектов образования, а это 7,5 тыс. ученических мест в школах и свыше 3 тыс. — в детсадах. В этом году строится еще 21 школа на 14 тыс. мест и 9 детсадов на 2 тыс. мест.

«Общими усилиями мы создаем условия для того, чтобы подрастающее поколение могло получить достойное образование, строим образовательные учреждения, а вскоре и вовсе перейдем на односменный режим обучения. Ежегодно сотни единиц современного оборудования поступает в медучреждения, ведется строительство новых значимых объектов системы здравоохранения, культуры и спорта. В полном объеме оплачена задолженность по социальным обязательствам перед населением», — подчеркнул он.

И. о. Главы также добавил, что благодаря финансовой поддержке, оказанной по поручению Владимира Путина, будут закрыты все долги и перед субъектами предпринимательства, что станет поддержкой для экономики республики и позволит бизнесу погасить задолженность по налогам, направить средства на развитие дела и создание новых рабочих мест.

В заключение Владимир Сластенин пожелал народным избранникам успехов и плодотворной работы.

Отметим, что в порядке законодательной инициативы Главой региона и правительством внесены 12 проектов законов, 8 из которых уже приняты. Среди них такие важные законы, как «Меры государственной поддержки по развитию личных подсобных хозяйств» и «Государственная поддержка молодых и детских общественных объединений».