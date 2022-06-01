Назрановский политехнический колледж является государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования и находится в ведении Министерства образования и науки Республики Ингушетия.

«История нашего колледжа является яркой страницей в летописи образовательных учреждений Республики Ингушетия, — говорит заместитель директора Якуб Хаштыров. — Это одно из первых профессиональных учебных заведений со сложившимися традициями и большим опытом работы, в том числе и рядом определённых достижений. Так, в 2007 году колледж был награжден дипломом в номинации «100 лучших ссузов России», а через год почётной грамотой с занесением во Всероссийский национальный регистр «Сто лучших ссузов России». В 2015 году по результатам опросов, проведенных научным институтом «Статэксперт» Санкт-Петербурга по Северо-Кавказскому федеральному округу, колледж получил диплом лауреата конкурса «Лучшие колледжи РФ» и сертификат на право использования логотипа «Лучшие колледжи РФ».

Назрановский политехнический колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности на базе среднего (полного) общего образования и подготовки специалистов по таким направлениям, как прикладная информатика; экономика, бухгалтерский учет; преподавание в начальных классах; право и организация социального обеспечения.

Все специальности реализуются по очной и заочной форме обучения. В колледже действует положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов.

Квалификация и профессиональный уровень преподавательского состава соответствуют содержанию, целям, задачам и специфике учебных планов колледжа. Это опытные педагоги со стажем работы более 15 лет, которые постоянно проходят курсы повышения квалификации. Администрацией колледжа и председателями цикловых комиссий ведётся контроль за учебным процессом, составляются графики посещения уроков, выполнения обязательных контрольных работ, курсовых и дипломных проектов, аттестация студентов по текущей успеваемости.

Производственная (профессиональная) практика студентов в колледже проводится на различных предприятиях и в организациях республики на основании заключенных договоров.

Колледж имеет прекрасную материально-техническую базу, оснащённые кабинеты, в том числе оборудованный компьютерный класс, который обеспечивает на высоком уровне изучение дисциплин информатики, счетно-вычислительной техники, изучение дисциплин специального цикла, а также прохождение практики для получения первичных профессиональных навыков.

Библиотечный фонд колледжа составляет 120 044 экземпляра, а обеспеченность технической литературой — 91%.

В колледже имеются производственный корпус, актовый, спортивный и лекционный залы, а также медицинский кабинет, где студенты ежегодно проходят углубленный медицинский осмотр, и студенческий буфет.

Понимая, что время требует подготовки специалиста нового качества — интеллигентного, способного к самообразованию, ориентированного на творческий подход к делу, обладающего высокой культурой мышления, коллектив колледжа стремится к внедрению научного и творческого подхода в учебный процесс.

Воспитательная работа со студентами находится в центре внимания администрации и педагогического коллектива колледжа. Основным направлением в воспитательной работе является формирование интеллектуальной, духовно-нравственной личности, с навыками профессиональной деятельности. С учетом поставленной цели, на педагогическом совете составляется годовой план воспитательной работы, календарь основных мероприятий, в рамках которых проводятся различные конкурсы и мероприятия, такие как посвящение в первокурсники, «Отзовитесь таланты», «Брейн-ринг», «Студенческая весна», «А ну-ка, девушки» и т. д.

Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию студентов. В колледже часто проходят встречи с ветеранами и участниками ВОВ, с выпускниками колледжа, с военнослужащими и известными людьми, имеющими заслуги перед народом и Отечеством.