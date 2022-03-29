Можно, конечно, ограничиться этим призывом в данном материале, напомнив, что при массовых мероприятиях не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Но, наверное, стоит коротко остановиться на том, что происходит в мире, то есть вокруг нас.

Сегодня только очень ленивый эксперт не говорит о том, что из-за событий на Украине формируется новый миропорядок. «Цивилизованный мир» во главе с США отстаивает «демократические» права неонацистов (а то, что они таковые и есть, появляется все больше фактов). Арабский мир, по сути, занял выжидательную позицию. Индия в открытую пошла против Англии, а китайцев раздраконили биологические лаборатории США на территории Украины и других стран.

Отмахнуться от «большой игры» не получится, поскольку Северный Кавказ всегда играл определенную (и не малую) роль в геополитике, тому свидетелем события XX века, когда ингушский народ несколько раз оказывался на грани исчезновения. Революция, а затем гражданская война (1918-1919 годы) — потеряли каждого пятого мужчину (по данным историков). Печально известный 1944 год — выселение народа (катастрофические потери). Потом уже в современной России — так называемый «осетино-ингушский конфликт», после — военные действия в Чечне, ну и как следствие — разгул международного терроризма. Потери и потери!

Мы знаем, что такое «война», «контртеррористическая» и «специальная» операции, видели, как принадлежность к определенной национальности, религия, родной язык становились «веским» доводом притеснения того или иного народа.

События на Украине не могли не затронуть нас. Ингушетия — субъект России. По классификации тех, кто в последние годы заправлял в Киеве, мы не «москали» (далеко находимся от них), но они («москали») пытаются нас — кавказцев — сделать «кацапами». Соответственно, по мнению западных «благодетелей», с помощью украинских нацистов (с заботой о нас) кое-кого из ингушей (да и всех народов СКФО) лояльных Москве показательно надо уничтожить, а других сделать «демократами» — по шаблону Запада.

Такая перспектива кого-то, может, и устраивает, но большинство нашего народа — нет (уверен). Когда в Европе по велению церкви, королей, герцогов, баронов и прочих налево-направо рубили головы и жгли на кострах людей, у ингушей все вопросы решал Мехка Кхел (Совет старейшин), а наличие палачей наш народ вообще считал жестокостью и дикостью, с виновным разбирался его род. Так что это еще вопрос, кто и кого должен учить демократии.

Не стоит забывать: неонацизм характерен открытым восхвалением Адольфа Гитлера. Неонацисты поддерживают расизм, исламофобию, ксенофобию и крайне негативно относятся к выходцам с Кавказа и Средней Азии.

Если кто-то считает, выкрикивая лозунги «Нет войне», что у Запада битва только с Москвой и Путиным, а украинские неонацисты желают уничтожить лишь «москалей» — они глубоко заблуждаются. Аппетит приходит во время еды. А то, что западникам не нужны коренные жители (или нужны в ограниченном количестве), но необходимы территории и ресурсы, показали события в Ираке и Ливии, не говоря уже о том, что они практически уничтожили тех же индейцев (США) и «покосили» пол-Китая во время «опиумных войн» (XIX век), когда Великобритания просто подсадила китайцев на наркотики.

Северный Кавказ с его уникальным климатом, туристическим потенциалом (одни башни в горной Ингушетии чего стоят) — это очень лакомый кусок, и Запад никогда в принципе и не скрывал, что в развале России изнутри макрорегион может сыграть ключевую роль.

МВД в силу обязанности правоохранительной структуры призывает нас не поддаваться на призывы и не участвовать в несанкционированных акциях, предупреждает об ответственности.

Но нужно ли это в такой ситуации нам самим? Вопрос не праздный, да и ответ очевиден, если, отбросив эмоции, спокойно подумать.