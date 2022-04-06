Задача Организации Объединенных Наций — избавить грядущие поколения от бедствий войны — требует перехода к культуре мира, включающей в себя ценности, взгляды и типы поведения, которые отражают и вдохновляют социальное взаимодействие и сотрудничество на основе принципов свободы, справедливости и демократии, всех прав человека, терпимости и солидарности, которые отвергают насилие и направлены на предотвращение конфликтов путем устранения их коренных причин, с тем чтобы решать проблемы с помощью диалога и переговоров, и которые гарантируют возможность в полной мере пользоваться всеми правами и средствами, чтобы полностью участвовать в процессе развития своего общества.

Сознавая необходимость создания условий устойчивости и благосостояния и мирных и дружественных отношений на основе уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия по признакам расы, пола, языка и религии, Генеральная Ассамблея провозгласила 5 апреля Международным днем нравственности.

«Недостаточно говорить о мире — мы должны верить в него. Недостаточно верить в него — мы должны трудиться над ним», — писала ещё в середине прошлого столетия «первая леди мира», правозащитница Элеонора Рузвельт.

Увы, в сегодняшнем мире всё перевернулось с ног на голову, снизошло на нет и золотое правило нравственности, призывающее поступать по отношению к другим так, как бы тебе хотелось, чтобы относились к тебе самому.

Было бы верным, если День нравственности по всему миру вспоминали бы не раз в год, а его основные принципы были цементированы в человеческом сознании. Тогда, может быть, и не пришлось выделять его как памятную дату. Ведь нравственность не могут отменить никакие войны, никакие природные катаклизмы, если оно было в человеке, если воспитывалось в нём с рождения.

В понимании ингушей этикет — это проявление нравственной культуры «эздел», которая закладывается в сознание ингуша с самого рождения. Эздел — это этика, нравственные нормы, благородство. Этикет выражает требования вежливости, поддерживаемые на общественном уровне, общепринятые нормы поведения применительно к определенным условиям жизнедеятельности людей. Ревностное отношение ингушей к соблюдению правил этикета столь велико, что нарушение правил приличия ставит человека как бы вне закона. Ингушский этикет регламентирует всю сознательную жизнь каждого члена общества, тем самым сохраняя его.

При всем своём свободолюбии представитель ингушского общества в то же время не свободен, а обязан. Причём этой обязанностью он не тяготится, а признает ее вполне естественной. Обязан соблюдать традиции, обычаи, системы подчинения (родители — дети, муж — жена, старший — младший). Человек обязан жить по строго определенным канонам, в противном случае ему быть изгоем общества, что равносильно смерти. Таким образом, ингуш не волен, жить никак иначе, чем по строго установленному обычаю, если для него важно признание в среде своего народа.

В своих наблюдениях ещё в прошлом веке исследователь Яковлев Н. отмечал: «Быт ингуша подчинен всяким правилам тонкой обходительности, в большей мере, чем быт большинства населения наших городов и, во всяком случае, не менее, чем жизнь так называемого «высшего общества» в культурных странах. Этим и объясняется та выдержка, то уменье непринужденно держать себя на людях, которыми с первого же взгляда так выгодно отличаются ингуши».