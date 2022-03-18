Лец до 2022 года не дожил, чтобы дополнить свое высказывание примерно так: «Я был удивлен (или «я не удивился»), оказалось, снизу стучат мои соотечественники и вся «цивилизованная Европа», которые так и не извлекла уроки из Второй мировой войны».

Иначе как объяснить, что бывшие и действующие европейские политики предложили выдвинуть кандидатуру Зеленского на Нобелевскую премию мира?

Но дальше еще интереснее, под сим обращением к комитету премии подписались 36 «политиков», большинство из Нидерландов. И тут все стало на свои места. Эти голландские ребята, видимо, часто посещают кафе, где можно купить на законном основании марихуану. Они увидели «своего парня» Зеленского на нескольких пресс-конференциях и решили, что грех не поддержать.

Честно говоря, это не смешно. Совсем!

Идет военная спецоперация, Украину накачивают оружием США и Европа (лишь бы было уничтожено больше россиян), гибнут люди, сторонники Зеленского призывают убивать детей «москалей», нацистские батальоны прикрываются местными жителями, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса. На фоне всех этих трагических событий человека, который затягивает мирные переговоры и призывает НАТО закрыть небо над страной, чтобы началась третья мировая война, решили выдвинуть на Нобелевскую премию мира!

Это уже не маразм, а настоящая деградация, потеря всех нравственных ориентиров. В свете последних событий, ничего удивительного не случится, если даже Зеленский получит эту самую «премию мира».

Все — край краев!

И таким вот европейцам мы — ингуши — завидовали (во всяком случае не малая часть молодежи)? И это мы называли «демократией», особым отношением к человеку и личности, кто бы он ни был по национальности, лишь бы имел свое «я»?

Вот вам и «далекая трель зурны», которая нам кажется «милее» (по ингушской пословице).

Первые под свою эту самую мелодию жрут, визжат и пляшут, вторые (несогласные с мелодией) без суда и следствия уничтожаются бомбовыми ударами, третьи (согласные) презираемые первыми необходимы им для обслуживания своих интересов.

Finita la commedia!

Имеем — что имеем!