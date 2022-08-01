«Лежачий полицейский», который всегда в строю, даже если он лежит, — это выполненная из полимерной резины неровность, прикрученная к дорожному покрытию, а также из асфальта. Устройства должны замедлять скорость транспортных средств на опасных участках дороги — в основном там, где отмечается выход на проезжую часть пешеходов, в частности, несовершеннолетних.

Чтобы неровность было лучше видно, её снабжают светоотражающими элементами и предупреждающими знаками. Эти условия объяснимы: водитель должен знать о том, что приближается к препятствию. Соответствуют ли они правилам изготовления и установки, призваны определять ответственные службы.

Оказывается, ИДН могут быть и из дерева, по крайней мере, так считают жители улицы Моздокской города Сунжи. Что же побудило сунженцев придумать свое ноу-хау? Дело в том, что с недавних пор на этой улице появился долгожданный асфальт, дорога стала удобнее, ездить по ней комфортнее. Но летать по ней пока никто не разрешал, так как она далека от стандартов гоночной трассы.

Ямы, лужи, тяжелые испытания многострадальной подвески, ходовой части «железных коней», к счастью, для автомобилистов остались позади. Хорошая уличная дорожная сеть — главное украшение любого населенного пункта. Ведь какими бы красивыми, ухоженными ни выглядели дома, при разбитой дороге с её ухабами, лужами никакого эстетического вида улица иметь не будет.

Благоустроенные артерии в центральной части самого молодого в регионе города — явление нередкое. Хотя разрушенные при строительстве водопроводных сетей и новых газовых линий дорожные полотна подрядчики здесь восстанавливают не так быстро, как хотелось бы, все же город постепенно обретает надлежащий вид.

По словам местных жителей, после асфальтирования грейдерной дороги с выходом на улицу Богатырева (Калинина) появились вечно спешащие по сверхважным делам лихачи, гоняющие машины как по федеральной трассе, несмотря на то что из-за отсутствия тротуара и детской площадки дети катаются на велосипеде и играют прямо на проезжей части.

Часто на углу улицы рядом с налоговой службой происходят дорожно-транспортные происшествия. Обычно по новой дороге на большой скорости «летают» не местные орлы, а плохо ориентирующиеся в городе водители, не знающие, что нужно уступить тем, кто по правилам следует по улице Энгельса.

Такая ситуация возникла и на улице Комсомольской, где гонщики вылетают прямо на главную артерию — улицу Висаитова (Рабочая). Последствия такого вождения можно увидеть на фото. Очередная автомобильная авария там произошла в первой декаде июля. Автомобили разбиты в хлам. Обращать внимание на установленные знаки, к сожалению, многие автомобилисты так и не научились, хотя призывов соблюдать ПДД в соцсетях и в СМИ с наглядными примерами нарушений безбашенных молодых людей пруд пруди.

Устав от поведения бессовестных лихачей, не дожидаясь адекватных действий компетентных органов, сунженцы решили по-своему положить конец мучениям. Прямо на проезжей части они уложили доски и прикрутили их к асфальту подручным средствами. Естественно, новое приспособление с торчащими болтами портит вид новой дороги и создает неудобства другим добросовестным участникам дорожного движения. Вряд ли их можно проезжать без вреда состоянию авто и комфорту пассажиров. Это, видимо, мало волнует местных «инженеров». По мнению умельцев, главное — принятые меры позволили решить проблему принудительного ограничения скорости движения надоедливых «шумахеров».

Самое удивительное — самодельные барьеры зачастую переезжают и те, кто призван следить за порядком на дороге и бороться с самоуправством, а также с нарушителями ПДД.