Новые возможности для бизнеса

23 июля в России отмечается День работника торговли. Специально к празднику Сбер совместно с партнерами подготовил ряд выгодных предложений для представителей малого бизнеса юга России и Северного Кавказа.

Специальные предложения ко Дню работника торговли

С каждым годом все большая доля работников торговли уходит в онлайн. Поэтому в сервисе по повышению продаж в интернете СберЛид до конца этого лета для всех новых клиентов любой тариф доступен по цене в 1 500 рублей. А при подключении конструктора чат-бота для сайта или мессенджера СберБизнесБот в течении июля и пополнении баланса на сумму от 1 000 рублей, дополнительные 14 дней использования сервиса будут абсолютно бесплатно.

Также до 31 июля для новых клиентов, подключающих сервис приема онлайн-платежей ЮKassa , комиссия составит 0,0001% за прием оплаты картами и кошельком ЮMoney. Льготный период составит 30 дней или пока оборот не достигнет 100 тысяч рублей. Ознакомиться с полным перечнем праздничных продуктов и сервисов можно на сайте акции.

«Сбер постоянно работает над совершенствованием собственных предложений, предоставляя малому бизнесу юга России и Северного Кавказа самые актуальные инструменты. Развитие онлайн-сервисов позволяет предпринимателям избавляться от множества рутинных задач, освобождая больше ресурсов для совершенствования собственных проектов. На сегодняшний день мы обслуживаем более 318 тысяч клиентов из малого и микросегментов бизнеса. И благополучие каждого из них — наша ключевая задача», — поделилась директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина.

Комплексное страхование бизнеса

Специально для клиентов из малого и микробизнеса СберСтрахование, дочерняя компания Сбера, разработала программы комплексной защиты «Сбереги бизнес» и «Защита 360».

Каждая четвертая оформленная программа на юге России и Северном Кавказе приходится именно на сферу розничной торговли.

«Защита 360» объединяет в одном полисе все необходимое для предпринимателя: страхование имущества, здоровья сотрудников, убытков от перерыва в деятельности и многое другое.

Кроме того, программа позволяет сократить расходы на консультации по результатам налоговой проверки. Полис «Сбереги бизнес» обеспечивает защиту только имущественных интересов малого и микробизнеса.

Бизнес-карты «Мир»

Корпоративным клиентам Сбера стали доступны кредитные бизнес-карты платежной системы «Мир». Подать заявку на оформление карты с пластиком или без можно в интернет-банке СберБизнес. В ближайшее время появится возможность дозаказать пластиковый носитель к уже выпущенной карте, а держатели бизнес-карт других платёжных систем смогут дополнительно выпустить карту «Мир» к существующему кредитному счёту.

Кредитная бизнес-карта Сбера предполагает базовый льготный период в течение 100 дней и бесплатное обслуживание на протяжении всего срока действия карты (для клиентов, выпустивших бизнес-карты c 05.04.2021). Кроме этого, при совершении покупок у партнёров банка льготный период может быть увеличен до 365 дней.