«Общеизвестно, что США и страны НАТО всегда рассматривали Украину как один из инструментов сдерживания России. На протяжении многих лет они активно подогревали там антироссийские настроения, принуждали Киев делать искусственный, ложный выбор: либо с Западом, либо с Москвой», — сказал Лавров в интервью агентству «Синьхуа».

По его словам, в вопросе кризиса на Украине речь нужно вести о многолетней деструктивной линии государств Запада во главе с США, одной из составляющих которой стала безоглядная экспансия НАТО на Восток, отметил глава МИД, добавив, что Вашингтон и Брюссель отвергли выдвинутые Россией инициативы по гарантиям безопасности.

Министр подчеркнул, что «именно коллективный Запад сначала спровоцировал, а затем поддержал антиконституционный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года», а на протяжении всех прошедших лет США и их союзники не сделали ничего, чтобы остановить внутриукраинский конфликт, лишь накачивая Киев оружием и занимаясь военным освоением Украины.

«Наше глубокое беспокойство вызывали реализуемые при поддержке Пентагона на Украине в непосредственной близости от российских границ незаявленные биологические программы. И, конечно, мы не могли оставить без внимания нескрываемые намерения киевского руководства обзавестись военным ядерным потенциалом, что создавало бы неприемлемую угрозу национальной безопасности России», — цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, в этих условиях у России не было иного выбора, как признать ЛНР и ДНР и начать специальную военную операцию.

Сегодня все больше представителей здравомыслящих слоев в странах Запада стали задаваться вопросом, на фоне событий на Украине, выявления преступлений бандеровцев и различных националистических военных группировок, какова реальная роль НАТО в борьбе за демократию. Стали спрашивать, есть ли вообще примеры, когда спровоцированный альянсом военный конфликт принес какую-нибудь видимость справедливости, демократии, решения основных проблем в конкретной ситуации?

Перечисляя буквально на пальцах примеры новейшей истории, легко обнаружить, что НАТО играет роль наемника, готового на все ради своей выгоды и интересов. Перемолотили Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан и много других стран, посеяли горе, страдания миллионов людей, разрушили веками складывавшиеся в этих странах исторические, экономические, социальные связи. И самое главное, в итоге ведь никаких целей не достигли.

Сегодня эти «борцы за демократию» упорно разменивают Украину на своем геополитическом рынке, сделали эту страну своего рода подставкой для удобного расположения своих политических резервов. Мы наблюдаем, как на Западе устроили «хоровое пение», по сути, безумцы, которые требуют накачивать украинский режим оружием. То есть, нисколько не смущаясь, западные союзники Зеленского убеждают его, что быть пушечным мясом лучше, чем быть человеком разумным.

Они сохраняют режим дальнейшего кровопролития, подвигают многие государства к опасной конфронтации, о чем неоднократно говорили российские и зарубежные политики. Более того, известны планы НАТО втянуть вооруженное противостояние на Украине в так называемый долговременный режим. Однако не понимают недоросли, что сегодня Россия кардинально отличается от страны, которая столкнулась с негативным влиянием Запада и США в 90-х годах прошлого века. Сегодня государство ставит перед собой задачи и решает их для обеспечения своей безопасности.

Вероятно, призрак холодной войны, а затем и гонки вооружений, а также результаты привития «демократических ценностей» три десятка лет назад, не дают покоя идеологам противостояния с Россией. Они, очевидно, полагают, что страна не сможет выжить и успешно развиваться без доллара, иномарок или каких-то импортных лекарств. Это результаты плохого политического зрения и слуха.

Есть такая мудрая народная пословица «Нет худа без добра». Конечно, много будет трудностей на этом пути, что естественно. Однако все эти «санкции-манкции», как выражаются на Кавказе, дали импульс развитию собственного потенциала России практически всех отраслях экономики и социальной сферы. Время, когда «ножки Буша» каким-то образом кормили россиян, ушло безвозвратно, а «печеньки Нуланд» в российском государстве не имеют будущего. Тех, кого можно было ими соблазнить — или сбежали из России, или затаились, понимая, что «своих не бросаем» — это уже народный лозунг.

Кстати, очень интересно посмотреть, как на нынешнюю ситуацию смотрят представители других стран, узнать их объективный взгляд на нее.

К примеру, недавно на своей странице в Twitter Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в противостоянии с Россией Запад намерен расчленить ее и покончить с идеей многополярного мира.

«Мы заявляем об этом из Венесуэлы они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира», — написал он.

По словам политика, объединенные усилия западных СМИ — это информационная диктатура, оправдывающая эскалацию конфликта на Украине со стороны США и их партнеров. «Сегодня как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира. Чтобы оправдать эскалацию, которая может привести к разрушительной третьей мировой войне», — подчеркнул он.

Крайне важный момент отмечен лидером Венесуэлы — информационная диктатура США и их союзников. Представляете, все время твердят о свободе слова, ущемлении прав человека, борьбе за толерантность и прочих блестящих бусах дурманящей пропаганды, а как только им это надо — всех заставляют плясать под свою бездарную музыку. Собственные интересы оказываются сразу выше такой чепухи, как демократия, права человека, всякие декларации и резолюции.

Именно подобные установки подвигают страны НАТО во главе с США закрывать глаза на преступления бандеровцев, националистов, которые делают заложниками мирных жителей Украины. Двуликая сущность недругов России сегодня видна всему миру.

Надо ожидать, что после завершения военной спецоперации по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, нас ждут позитивные изменения. Мир уже сегодня начинает становиться другим и многие свои позиции США и Европа потеряют. Это перспектива, которую они себе сами и подготовили, а что касается ситуации настоящего периода, Россия не только обязательно обеспечит свою геополитическую безопасность, но найдет и накажет садистов, виновных в мучениях и гибели своих солдат, смерти мирных жителей Украины.

Пройдет определенное время, об этом свидетельствуют страницы истории многих политических ситуаций, которые пережило мировое сообщество, и секретные факты антироссийской политики стран НАТО и США станут известны. Это неизбежно.

А пока Россия, ее Вооруженные силы, все институты государства и весь народ, решают задачу обеспечения мира на Донбассе, обеспечения безопасности современных и будущих поколений россиян. И нет никакого сомнения, что эти цели будут достигнуты.