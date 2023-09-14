Сегодня мы поговорим об одном из такие героев, славном сыне ингушского народа Артахе Асланбековиче Льянове, который до конца своих дней верой и правдой служил любимой Родине. Достаточно сказать, что в 19-летнем возрасте Артах добровольно становится красноармейцем и с этого времени не расстается с армией.

Детство у Артаха Льянова проходило, как и у его сверстников, родившихся в начале прошлого века, когда люди жили очень бедно. Он родился и рос в обычной крестьянской семье, где денег хватало только на самое необходимое. В семье Льяновых было пять сыновей и одна дочь. Артах был старшим и, учитывая то, что он не сможет посещать школу, самостоятельно стал учиться грамоте. К двенадцати годам подросток спокойно читал, писал и даже умел считать. Тем самым он помогал своему отцу продавать дрова, которые они вместе рубили в лесу и отвозили в город Владикавказ по воскресеньям. Это был единственный источник дохода семьи.

Из автобиографии А. А. Льянова: «Я, сын трудового горца Асланбека Льянова, родился 1 мая 1905 года в селении Длинная Долина Назрановского округа Терской области. До Октябрьской революции наша семья жила бедно, но в 1917 году нам дали землю, и мои родители стали заниматься землепашеством. Учился я самоучкой, потому что хотел стать военным, и поэтому добровольцем пошел служить в Красную Армию. Мои два брата тоже работают в милиции».

Службу в армии Артах Льянов начинает в Горской 28-й стрелковой дивизии, откуда его, как одного из смекалистых и активных, отправляют учиться в Северо-Кавказскую горскую национальную кавалерийскую школу. Здесь Артах быстро показал себя блестящим воином, о нем отзывались как о прекрасном кавалеристе, которого уважали и ценили.

В 1928 году А. Льянова отправляют в 91-й кавалерийский полк 12-й кавалерийской дивизии. В должности комвзвода он прослужит два года, а в мае 1930 года получит новое назначение в окружную отборочную комиссию для поступления в школу летчиков.

Надо сказать, что это было время полного расцвета авиации. Именно в 30-х годах прошлого столетия в стране начали строить авиационные центры, конструкторские бюро и лётные школы. Повсеместно открывались аэроклубы, куда молодежь шла с большим интересом и увлечением.

После окончания учебы Артах Льянов был направлен на стажировку в 13-ю авиабригаду 44-й эскадрильи. Блестящие знания в области летного дела позволили молодому красноармейцу стать курсантом 3-ей военной авиашколы имени Ворошилова, где он учился на младшего летчика-наблюдателя. Чуть позже он окончил месячные курсы инструкторов по учебной части воздушной стрельбы. А в январе 1932 года был назначен помощником командира аэродрома в авиашколе города Энгельса, что в Саратовской области. Прослужив здесь два года, Артах Льянов получает приказ о переброске его в военную часть 1729, которая находилась недалеко от города Краснодара. Здесь он будет служить в качестве старшего летчика-наблюдателя, и в этой должности приказом наркома обороны ему присвоили звание капитана. В начале 1938 года его откомандируют в военную часть 6789 города Армавира.

Когда грянула финская кампания, эскадрилья под командованием Артаха Льянова поднялась в небо одной из первых. В декабре 1939 года ингушский офицер принимает первое боевое крещение в небе над финнами.

Как следует из личных записей кадрового офицера А. Льянова, его биографию неоднократно проверяли на «вшивость». Об этом он пишет в своей автобиографии, где отмечает, что при проверке никаких замечаний не имел. Став высококлассным летчиком, настоящим профессионалом летного дела, Артах Льянов готовил курсантов. Рассказывают, что они любили его за умение доходчиво объяснять, отмечали его человечность, простоту, открытость.

К этому времени наш герой уже пять лет как был женат на красавице — девушке из хорошей порядочной семьи. Хава Тоховна Наурузова (из тейпа Богатыревых) после замужества так и не сменила свою девичью фамилию, посчитав это излишним. Жена Артаха была очень грамотной женщиной. Она блестяще владела русским языком и своим детям прививала любовь к изучению языка и чтению. Кроме воспитания детей, она содержала весь дом и хозяйство.

Первенец у супругов Артаха и Хавы родился в 1936 году. Его назвали Борисом. Через два года на свет появился второй сын — Узбек. А ровно за месяц до начала Великой Отечественной войны, 21 мая 1941 года, в семье Льяновых родился третий мальчик, которого назвали Батырбеком. Тогда они жили в Кировограде. Сюда свою семью боевой капитан Артах Льянов перевез тремя месяцами раньше, когда окончил Гомельскую авиашколу и в звании капитана стал командовать эскадрильей. Здесь и застала нашего героя Великая Отечественная война.

Уходя на фронт, Артах попрощался с женой, со старшими сыновьями и, подняв новорожденного Батырбека высоко на руки, сказал: «Ты родился перед самой войной! Это, скорее всего, хороший знак! Значит, ты будешь очень хорошим или военным, как папа». Пообещав вернуться живым и невредимым, Артах уехал на сборы и больше оттуда не вернулся...

Судьба распорядилась так, что спустя пять месяцев после начала войны отважный летчик поднялся в небо над оккупированной Украиной в свой последний сокрушительный бой с врагом. Его истребитель, который однополчане ласково называли «льяновской чайкой», был подбит, и горящий самолет Льянова упал прямо на скопление военной техники во вражеском тылу. На счету Артаха Льянова к тому времени было уже тринадцать уничтоженных нацистских самолетов, но в этой ноябрьской схватке преимущество оказалось на стороне врага.

Жена офицера вскоре получила извещение о геройской гибели мужа, но в каком месте покоится ее муж, ей так и не сообщили.

Много попыток узнать о месте гибели и захоронения Артаха Асланбековича предпринимали сначала его братья, которые объездили всю Украину в надежде найти могилу своего брата, затем и его сыновья, которые направляли в различные органы власти и в архив Министерства обороны РФ запросы соответствующего характера. Но, как говорится, воз и ныне там... Конечно, все мы понимаем, что непросто будет найти останки сгоревшего самолета через много лет после происшествия, но в их сердцах до сих пор теплится надежда, что это когда-нибудь произойдет.

Братья Артаха и его старшие сыновья уже покоятся на том свете, и единственный оставшийся в живых наследник героя — сын Батырбек не может смириться с такой ситуацией, когда его отец до сих пор считается без вести пропавшим. С болью в душе и с комом в горле он говорит, что найти могилу отца — это его самое заветное желание.

Вот что он нам рассказал: "Мой старший брат помнил отца, и он часто рассказывал, как отец брал его на аэродром и обещал научить летному делу. Наверное, так и случилось бы, если бы отец остался жив. Мне было всего несколько месяцев от роду, когда отец погиб, и поэтому о нём я знаю только по рассказам матери и старших родственников. Знаю, что мой отец был очень статным, бравым офицером, это видно и по фотографии папы, на которой изображено крепкое, мужественное лицо. Рассказывают, что в детстве моего отца прозвали именем одного из мифических героев, живших в Ингушетии в далекой древности. И даже сегодня многие называют его Мадак, вспоминая, каким сильным, мужественным и отважным человеком был мой отец Артах Льянов. Жаль, что судьба не уготовила нам счастья жить с ним подольше. Но это не в наших силах.

Мой отец очень рано лишился родителей, но несмотря на это, он был достойным сыном своих предков и оставался таким до конца своей жизни, которую он не пожалел ради общей победы. Когда умерли его родители, мой отец взял на себя нелегкую обязанность быть ответственным за судьбу многодетной семьи, помогал братьям и сестре, переживал за их будущее. А в быту мой отец был очень скромным, ненавязчивым и очень добродушным человеком. Так о нем отзывались все, кто близко знал и общался с ним.

Также я должен сказать, что наша мать стойко выдержала и пережила смерть своего мужа. Трех малолетних сыновей она поднимала практически одна. Она часто рассказывала нам про отца и всегда говорила, что папа был очень ответственным и прямолинейным, никогда не лгал и любил говорить правду в лицо.

Родословная моей матери имела хорошие корни, она была на достойном счету среди ингушей. Родом она была из села Базоркино (ныне Чермен), и в этом селе до сих пор красуется большой добротный дом, построенный моим дедушкой по матери. А мой дядя Богатырев Магомед в самые сложные 30-е годы работал в Назрани начальником железнодорожного вокзала, но однажды за ним пришли из НКВД, его забрали, и о нём с тех пор нет ни духу ни слуху. Был человек и пропал, без суда и следствия. А семью моей матери вслед за этим и вовсе раскулачили.

Старшая сестра моей матери Тучи была замужем за Чахкиевыми, а младшая сестра Люба вышла замуж за Долаковых. Они с моей матерью были очень дружны и близки, и прожили хоть и нелегкую, но достойную жизнь.

Когда началась война и мать получила похоронку на отца, ей стало боязно находиться одной с тремя детьми в чужом городе, где периодически слышны были разрывы бомб. Мама рассказывала, что в Кировограде отчетливо было слышно, как бомбили Киев, и здесь опасно было оставаться. И тогда она решается переехать к сестре Тучи, которая жила в селе Урупинка Акмолинской области Казахской ССР. Получается, что нас никто не выселял в Казахстан, мы туда добровольно уехали еще за несколько лет до депортации чеченцев и ингушей. Поэтому нас не считали спецпереселенцами и отношение к нам было соответствующее, как к семье офицера, геройски погибшего на фронте. В спецкомендатуре мы не отмечались, и по тем деньгам получали очень хорошую пенсию. Но моя мать делила эти деньги на себя и своих сестер и содержала одновременно три семьи.

Так получилось, что через некоторое время из Казахстана мы переехали в город Ташкент, и я как сегодня помню, как к нам приезжали офицеры, чтобы записать нас, меня и старших братьев, в курсанты суворовского училища, но мать, ещё не до конца оправившаяся от потери мужа, категорически отказалась пускать нас в военное учреждение. Как бы высокие офицерские чины ее ни уговаривали, она не дала своего согласия, чтобы мы пошли по стопам отца. Она боялась потерять и нас. Затем маму вызвали в военкомат г. Ташкента и нам выделили трёхкомнатную квартиру, дали корову, и с нас не брали никаких налогов, так как мама считалась вдовой офицера. В общем, детство наше прошло в достатке. Только не хватало папы, который мечтал, чтобы его сыновья стали военными летчиками.

Сегодня мы по праву гордимся такими людьми, ставим их в пример и стараемся соответствовать им. Лично я всегда гордился своим папой, зная, что он геройски погиб, защищая Родину«.

В 1957 году семья Льяновых из Ташкента переезжает жить в Грозный. Здесь тоже им дали квартиру и их семья содержалась на полном государственном обеспечении, пока младшему Батырбеку не исполнилось 18 лет. В Грозном они быстро освоились. Шло время. Дети повзрослели. Старший Борис женился, стал отцом двоих детей — сына Тимура и дочери Зареты. Узбек, к большому сожалению, ушел совсем молодым, не успев жениться и оставить после себя наследника.

В 1961 году Батыр был призван в армию как срочник. Служил во Владивостоке подводником. Четыре года, шесть месяцев и 20 дней он отдал под водой на Тихом океане. После армии вернулся в Грозный и устроился водителем. Обзавелся семьей. Жена Казебан родила ему сына Магомеда и дочь Римму, точь-в-точь похожую на свою бабушку Хаву.

«У Риммы и характер бабушкин: строгая, гордая, властная, — смеётся Батырбек. — И при этом она с отличием окончила школу, получила высшее образование с красным дипломом и сейчас работает в школе учителем английского языка. У нее три дочери. Магомед тоже имеет два высших образования, и он отец двоих детей».

В конце 90-х стало понятно, что мирная жизнь в Чечне даёт трещину и постепенно рушится. Правда, несмотря на многие неутешительные прогнозы, жители Грозного и других населенных пунктов до последнего верили, что здравый смысл победит, и власти не будут так жестоко глумиться над мирными жителями. Но это оказалось только безбрежной мечтой.

Небольшой пригородный поселок Карпинский курган, где жила семья Льяновых, начали бомбить вслед за центром Грозного, и людям стало понятно, что надо спасаться. Когда в дом Батырбека попал снаряд, выехать самим из зоны боевых действий у них кое-как получилось, а вот имущество спасти не удалось. В итоге, сгорело практически всё, что находилось в доме, в том числе и фотографии с документами, которые очень многое могли бы нам сегодня рассказать. Среди сгоревших бумаг были и личные документы боевого летчика Артаха Льянова, в том числе и похоронка, а также его летные очки, бортовой планшет, военная форма и другие вещи, которые вдова героя очень трепетно берегла...

В силу своей грамотности, Хава Тоховна хорошо понимала, чем может закончиться государственный переворот, который произошел в Чечне с приходом Джохара Дудаева в 1991 году. Поэтому она с болью восприняла весть о юридическом прекращении существования Чечено-Ингушской АССР в январе 1993 года. Хава Наурузова прожила после этого ровно год и ушла из жизни в январе 1994 года в возрасте 84 лет.

«Мама не увидела, как началась война в Грозном и как убивали ни в чем неповинных мирных людей, — говорит Батырбек. — Может быть, это и к лучшему. Но нам ее так не хватало. Сколько я её помню, она никогда не забывала помянуть отца и не переставала давать милостыню. Кроме этого, она была очень мудрой женщиной, могла разрядить любую обстановку, и, может быть, если бы она была жива в момент начала обстрела нашего поселка, многое удалось бы сохранить».

Один из чудом уцелевших свидетелей далекого времени — листок с автобиографией, написанной рукой Артаха в 1938 году, в семье Б. Льянова хранится сегодня как самый дорогой раритет.

«Вот автобиография, написанная рукой моего отца, — показывает нам Батырбек пожелтевший старый лист бумаги, на котором аккуратным почерком запечатлена жизнь 33-летнего бравого командира эскадрильи, ингушского воина Артаха Асланбековича Льянова. — Отсюда мы видим, что главное для папы было — служить Родине. Став профессионалом высокого класса, мой отец успешно готовил новое поколение летчиков, которое должно было в будущем встать на защиту своего Отечества. И сегодня эта автобиография отца, сохранившаяся до наших дней, является единственным доказательством того, какими званиями и регалиями обладал Льянов А. А. перед войной и в каком статусе он проходил службу.

Хотел бы обратить ваше внимание на один интересный момент из текста автобиографии Льянова А. А., где значится, что мой отец проходил чистку партии в 1929 году в ст. Кущевка и 1935 году в г. Краснодаре, но никаких замечаний не имел. Это говорит о том, что мой отец был безупречным офицером».

В конце нашего разговора Батырбек Артахович признался, что намерен продолжить поиски сведений об отце.

«Мне мучительно больно и тяжело мириться с тем, что останки моего отца до сих пор не найдены и не преданы земле, как этого требует мусульманский обычай. А для таких дел не бывает прошедшего времени и срока давности. Много раз я писал в Министерство обороны по этому поводу и продолжаю писать, но ничего толкового пока не вижу. Также я обращался к депутатам, но и здесь всё осталось безрезультатным. Когда мэром Назрани был Алихан Тумгоев, он обещал назвать одну из улиц в новостройках за каналом именем Артаха Льянова, но после того, как его сменили, и этот вопрос был закрыт, и, насколько я знаю, именем моего отца в Ингушетии ничего не названо».

История нашей страны, славные страницы ингушского народа немыслимы в отрыве от участников Великой Отечественной войны, которые золотыми буквами вписали в летопись свои имена. А сохранение памяти о наших предках — это сохранение наследия исторического прошлого ингушей для будущих потомков, которое мы должны беречь как зеницу ока.