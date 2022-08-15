В одном из своих интервью Руслан Мехтиевич признался, что это была сильная школа, и выразил сожаление, что в своё время не нашлось мудрых и авторитетных государственных личностей, способных скорректировать пути развития страны и сохранить ее целостность. Но это другая история. А сегодня мы вспоминаем заслуженного строителя, который внёс неоценимый вклад в развитие строительной отрасли страны, вырастил не одно поколение последователей, дал им основы строительной специальности и научил с любовью и ответственностью выполнять взятые на себя обязательства.

— Строитель от Бога, — говорит о нём дипломированный специалист СКГМИ Борис Гиреев. — Волею судьбы я оказался в числе первых работников открытого в 1993 году Русланом Мехтиевичем в Назрани проектного института «Ингушпроект» — первой проектной организации в молодом субъекте Федерации. Когда в Чечне вспыхнула так называемая «первая война», он перевел в Ингушетию из Грозного свой институт — «Чеченингушгражданпроект», которым руководил долгое время. Вернее, все, что от него осталось: документацию, методическую литературу и т. д. Стоит ли объяснять, каких усилий и личного мужества ему и его коллегам эта работа стоила: в любой момент транспортная связь Грозный — Назрань в то жуткое время могла оказаться под бомбежками и перекрестным огнем сепаратистов и «федералов».

Кстати, единственный представитель «вражеского» ингушского народа, который окончил школу с золотой медалью в годы депортации. Самое удивительное, что для получения этой награды пришлось получить личное разрешение вождя народа Сталина. Потом Руслан с отличием завершил учебу в Уральском политехническом институте, где с ним (на год старше) учился первый Президент России Борис Ельцин.

Если сказать о нём коротко — мужественный человек, талантливый строитель, настоящий профессионал, который стоял у истоков возрождения ингушской государственности.

— Меня переполняло чувство гордости, что это мой земляк, что он ингуш, — говорит заслуженный строитель Чечено-Ингушетии Билан Чахкиев. — Впервые с Русланом я познакомился на строительном участке школы в Грозном, где я был старшим прорабом. Руслан, будучи директором проектного института, приехал на участок. Ознакомившись с проводимыми работами, сделал мне весомое замечание, причём спокойно, рассудительно и убедительно, как говорится, со знанием дела. До этого я не придавал должного внимания этой детали. Я сразу понял, что имею дело с настоящим специалистом, и меня тогда переполняло чувство гордости за своего земляка.

Руслан Мехтиевич Солтамаков родился 8 января 1935 года в г. Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). Его отец, Мехти Бексултанович, был образованным человеком, учился в Московском землеустроительном институте, но вынужден был оставить учёбу на четвертом курсе в связи со смертью матери и тяжёлым материальным положением семьи.

Руслан с детства был смышленым ребёнком и потому в школу пошёл сразу же во второй класс. Но уже в феврале 1944 года был депортирован вместе со своим народом.

В Северном Казахстане семья жила в первое время в Советском районе, в совхозе имени Кирова. В 1947 году они переехали в Петропавловск, где Руслан Мехтиевич окончил школу с золотой медалью. И как сказано выше, для получения этой награды пришлось получить личное разрешение Сталина. Но несмотря на это, комсомолец и медалист не был принят ни в один вуз Казахстана. «Спецпереселенец» никому не был нужен. Но Руслан был не из робкого десятка. Он написал письма во все близлежащие вузы страны. И вот пришёл ответ из Челябинска — его готовы зачислить на инженерно-строительный факультет. Оставалось только получить разрешение комендатуры на выезд.

...Я получу высшее образование вопреки всем заслонам

Вот с таким порывом и рванул по дороге самостоятельной жизни Руслан Солтамаков. Получив допуск в комендатуре, он с другом детства Иваном Баяновым отправился в дорогу. Ехали они на одном поезде. В Кургане их пути расходились, Руслан должен был пересесть на другой поезд, а Иван ехал в Свердловск, поступать на факультет журналистики. Уж больно не хотелось Руслану расставаться с другом, и он вдруг принял кардинальное решение: будь что будет, еду в Свердловск!

По прибытии на место он сразу же пошёл в НКВД, так сказать, покаяться в содеянном. Полковник там оказался на редкость удивительным человеком. «Ты совершил преступление, — сказал он, — которое по закону тянет на 20 лет каторжных работ, но за твоё стремление учиться и верность дружбе, прощаю тебя». Таким образом, офицер НКВД дал ему путёвку в жизнь. И вместо каторги Руслан Солтамаков получил право быть студентом Уральского политехнического института, за что всю жизнь был благодарен тому самому полковнику НКВД из Свердловска.

Руслан Мехтиевич рассказывал ещё об одной интересной встрече в приёмной комиссии Уральского политехнического института. Понимая свою неординарную ситуацию, Руслан сразу же зашёл к ректору вуза. По случайному совпадению, ректор оказался участником спецоперации по выселению ингушей и чеченцев в Казахстан. Он в те годы командовал сапёрным батальоном, и их срочно отозвали с фронта на Кавказ, якобы на строительные работы. Он очень обрадовался, узнав, что молодой человек — ингуш, и что «ингуши ещё живы», поскольку понимал чудовищность этой бесчеловечной акции. Проявляя понимание и сочувствие к абитуриенту, его большое желание поступить на физико-технический факультет, он всё же не мог пойти против системы, ограничивающей права выбора «спецпереселенцам» той или иной специальности. Здесь всё ещё оставались ограничения, несмотря на то, что было уже время оттепели. В итоге, Руслану Солтамакову был предложен строительный факультет.

Уже на второй день занятий Руслана Солтамакова поставили старостой группы, хотя были там и ветераны войны, и люди постарше него. Это было такое негласное доверие, оказанное руководством вуза студенту-спецпереселенцу. Оно стоило многого! На втором курсе Руслан возглавил студенческий отряд по сбору урожая, который оказался в числе самых передовых и получил почётную грамоту Свердловского обкома ВЛКСМ.

...Я теперь полноправный гражданин своей страны!

Сегодня к значению «получил паспорт» мы относимся как к рядовому случаю, имеющему место в жизни каждого человека к определённому возрасту. Но так было не всегда.

В октябре 1954 года Руслану Мехтиевичу вручили паспорт! Это значило, что он теперь такой же гражданин, как и все. «Радости моей не было конца, — говорил он. — Теперь я мог ходить на занятия по военной подготовке, мог стать офицером запаса» (его не допускали раньше на эти занятия, потому как он по статусу был «спецпереселенец», и это сильно било по самолюбию).

В последующем Руслан Мехтиевич не раз избирался в комсомольские комитеты курса и факультета. Кстати, состоял в них вместе с экс-президентом России Борисом Ельциным, который учился на два курса выше, был лично знаком и даже поддерживал с ним связь по рабочим моментам после окончания вуза.

Учёбу на год в связи с болезнью и по семейным обстоятельствам Руслану Солтамакову пришлось прервать, но в это время он успел поработать мастером на стройках города Петропавловска. Позже, вернувшись к учёбе, он продолжил ее совмещать с работой сменного мастера в тресте «Тагилстрой» (Нижний Тагил), таким образом закрепляя полученные знания на практике.

Руслан Мехтиевич всегда с особой благодарностью вспоминал своих педагогов: и школьных, и вузовских, говорил, «что это люди из старой русской интеллигенции, не от мира сего». Вспоминал и своих наставников, настоящих мастеров, среди которых было немало репрессированных, отсидевших срок. «Время общественного порыва, вызванного победой в Великой Отечественной войне, выпестовало из коллективов строителей в основном надежных исполнителей, — говорил Руслан Мехтиевич, — и слова «авось», «тяп-ляп», «пойдет» мало кому были известны и потребляемы.

Трудовой путь строителя

В 1959 году по окончании института Руслан Солтамаков вернулся в Петропавловск, где жила семья, и вышел на работу в строительный трест «Главспецпромстрой». Здесь ему пришлось сооружать жилищно-гражданские объекты и промплощадки судостроительного завода. Одновременно он преподавал в техникуме студентам строительных специальностей. Там же начал осваивать строительство крупнопанельных домов серии 1-464, так называемые хрущевки — первые дома этой серии в Западной Сибири и Казахстане. Это был прорыв в улучшении жилищных условий населения.

Потом были стройки в Чечено-Ингушетии, куда семья Солтамаковых вернулась в 1961 году. Полученный в Петропавловске опыт пригодился в Грозном, точнее в Аргуне, где собирались строить домостроительный комбинат по изготовлению конструкций для сборки домов той самой серии 1-464. Он принял в этом деле самое активное участие, создавал и обучал будущих специалистов, сколачивал первую бригаду, которой предстояла сборка первого дома.

В 1963 году Руслана Мехтиевича назначают главным инженером предприятия. Ещё два года ушло на обучение и укомплектование цехов и на строительных площадках, ввод в эксплуатацию всех производственных мощностей и сборку первого крупнопанельного дома.

Когда стало ясно, что дело крепко поставлено на ноги, Руслана Мехтиевича переводят на должность главного инженера управления капитального строительства Совета министров ЧИАССР. Всё это время он параллельно сотрудничал со строительным факультетом Грозненского нефтяного института в качестве консультанта и руководителя дипломного проектирования у студентов.

Это был период внедрения в строительство многих новинок, актуальность которых со временем только возрастала. Дело в том, что ЧИАССР — регион с 7-8-балльными землетрясениями, просадочными грунтами и водонасыщенными глинистыми грунтами. Значительная часть предложений Солтамакова, направленных на преодоление этих каверз природы, была принята ведущими проектными институтами страны.

В 1967 году сложилась угрожающая обстановка в строительстве крупнопанельных домов, когда из-за нарушения технологии изготовления железобетонных конструкций и их монтажа в готовых жилых домах возникли трещины. В течение 3-4 месяцев Руслану Солтамакову удалось отладить технологию изготовления, транспортировки и монтажа панелей, дать рекомендации по усилению конструкций домов, усилить их и ввести в эксплуатацию. Эти решения по усилению были согласованы с институтом «ЦНИИЭП жилища».

Вскоре постановлением бюро горкома КПСС он был возвращён на ДСК и назначен начальником комбината.

Руслан Мехтиевич был членом КПСС с 1964 года, постоянно избирался членом райкомов и горкома КПСС Грозного и депутатом районного и городского советов Грозного, пока не был исключен из партии в 1983 году. Но об этом чуть ниже. Антикоррозийные покрытия, линии изготовления арматурных изделий и закладных деталей, заводская отделка панелей, комплектация их и методы монтажа снискали комбинату славу на всём Северном Кавказе. ДСК помогал и соседним республикам опытом, кадрами и оборудованием. «Израненные, разбитые, вопреки всем техническим расчетам эти дома не рухнули под бомбами и снарядами во время военных чеченских кампаний, — говорил Руслан Солтамаков, — а если и валились, то только подкошенные под корень взрывчаткой. Значит, трудился не зря!»

В 1969 году Солтамаков попал в аварию и по состоянию здоровья вынужден был сменить место работы на более спокойное. Он стал главным инженером в проектном институте «Чеч-Инггражданпроект». Здесь Руслан Солтамаков более конкретно и серьезно занялся вопросами сейсмостойкости зданий и сооружений, а также строительством на просадочных грунтах.

Помимо прочего, им была создана улучшенная планировка серии жилых домов 1-464 для регионального использования. Он внес в планировочные решения, следовательно, и в конструктивные, достаточные изменения, сделавшие планировку более привлекательной и удобной. Причем это было выполнимо при минимальной необходимости изменений заводского оборудования. Госстрой РСФСР практически без замечаний одобрил ее к применению в бывшей ЧИАССР.

В 1972 году Руслан Солтамаков назначается директором Института «Грозгипросельхозстрой» РСФСР, который за несколько лет до этого был создан в Грозном. В зону его обслуживания входили Северный Кавказ, Архангельская область, Средний и Южный Урал, Нечернозёмная зона России и Приморский край. Институт имел достаточный опыт работы в сейсмических районах в сложных инженерно-геологических условиях, был ведущим в зоне по использованию геотермальных вод, проектированию тепличных хозяйств и т. д.

В 1978 году Солтамаков окончил высшие инженерные курсы при Госстрое СССР.

Снят с должности, исключен из партии, судим...

Да, жизнь вносит свои коррективы. В «номенклатурный период» развития страны Руслану Мехтиевичу приходилось идти на определённые обострения с существующими ограничениями. Руководить многочисленным коллективом, обеспечивать выполнение планов, создавать агропромышленные производства и сельские поселения, при этом осознавая, что можно было зачастую сделать лучше, экономичнее и долговечнее, рождало неудовлетворенность результатами деятельности, которую ограничивали мелкой опекой, нередко непонятными условиями и ограничениями власти. В результате по сфабрикованным обвинениям республиканского народного контроля, решением бюро обкома КПСС в феврале 1983 года он был снят с работы и исключен из партии. За потворство ему были освобождены от должностей второй секретарь Чечено-Ингушского обкома партии Л. Магомадов, первый заместитель председателя Совета министров ЧИАССР Т. Дидигов, заведующий строительным отделом обкома КПСС Ю. Героев.

Была ещё и попытка обвинить Руслана Солтамакова в тяжких грехах, но за три года, пока длилось следствие, против него ничего не смогли «накопать». Но и оправдать его следователи тоже не могли, это означало бы «дискредитацию партийных органов, отстранивших от работы руководителей республики».

В итоге суд вынес решение — удержание 20% зарплаты в течение года.

Закончилась полным разочарованием и дальнейшая борьба Руслана Мехтиевича за восстановление в партии. Там, в верхах, в Комитете партийного контроля ЦК КПСС, у него состоялась беседа с руководством, которая свелась к выяснению, «кто из перечисленных какой нации». Солтамаков, никогда не деливший людей по национальности, потерял к партии всякий интерес.

Сфабриковать дело, исключить из партии, уволить с работы — всё это возможно было в нашей системе, практика это показывала, и не раз. Но вот отнять дело, которому он посвятил всю свою жизнь, не получилось ни у кого. О его заслугах и профессионализме говорили дела.

После увольнения из «Грозгипросельхозстроя» Солтамаков вернулся в «Чеч-Инггражданпроект», а через два года — в Чечено-Ингушское управление строительства начальником технического отдела

«Выдающийся человек. Масштабная личность. Об этом говорят его дела, — писал в своей статье «Большое видится не только издалека» известный журналист Абу Гадоборшев. — Когда в середине 80-х прошлого столетия во многих регионах страны выявилась аварийная ситуация в стадии монтажа в каркасных зданиях серии ИИС-4, в том числе и в Грозном, Руслану Мехтиевичу удалось найти причину этого явления и отстоять свою точку зрения перед проектировщиками этих зданий «ТБИЛЗНИИЭП» и внести изменения в проектную часть зданий. Это дало стране огромный экономический эффект».

В 1987-1989 годах Грозному грозил экономический коллапс — угроза остановки нефтеперерабатывающих и химических предприятий, да и жизни граждан грозили большие неприятности. Проблема была в том, что в течение трёх лет не могли ввести в эксплуатацию станцию биологической очистки сточных вод. Для исправления ситуации комиссия Минюгстроя СССР и проектировщики станции «Промстройпроект» из Ростова-на-Дону дали предложения, в 7-8 раз превышающие затраты в сравнении с тем, что предложил Солтамаков. К тому же он ввёл станцию в эксплуатацию в течение полугода.

Заслуги специалиста были отмечены и признаны на федеральном уровне. И позже его много раз привлекали в различные комиссии по ликвидации чрезвычайных происшествий и техногенных катастроф.

В строительной отрасли Республики Ингушетия

Изменились времена. Поменялась система.

В 1989 году Руслан Мехтиевич перешёл в проектный кооператив «Концепция» (г. Грозный). Затем он создал свой проектный кооператив «Асият» (г. Назрань).

После образования Республики Ингушетия участвовал в создании и потом возглавил работу проектного института «Ингушпроект».

В 1995 году по состоянию здоровья перешёл на более спокойную работу — в частное предприятие «Декор» в Центр развития предпринимательства — главным специалистом, и государственную — Госкоминвестстрой Республики Ингушетия.

С 2004 по 2010 год работает главным специалистом института «РосНИПИУрбанистика» (г. Санкт-Петербург), и консультантом Министерства строительства РИ.

Руслан Мехтиевич с гордостью говорил, что за всё время строительных работ у него не погиб ни один человек, и ни одного из своих работников он не отдал под суд. Этому он придавал самое главное значение. А потом дополнял, что не обрушилось ни одно здание и сооружение.

Будет верным отметить, что в течение сорока лет службы в строительной отрасли Руслан Солтамаков являлся одним из технических руководителей строительного комплекса страны. Он постоянно находился в поиске новых технических решений, обогащал свои знания, делился с молодыми строителями и последователями своим опытом.

А каким он был строителем, говорят многие здания и сооружения в Сибири, действующие там же предприятия ВПК, микрорайоны Грозного, Аргуна, начатое строительство монолитных домов в конце 80-х в Грозном, строительные объекты в Ингушетии.

«Анализ предлагаемых проектных решений, прогнозирование многих возможных аварийных ситуаций позволили избежать аварий в построенных после 1993 года зданиях — в школе-лицее, телебашне, Национальном банке РИ, здании администрации президента РИ. Внести пришлось коррективы в планы и порядок застройки Магаса, — говорил Солтамаков в одном из своих интервью газете «Ингушетия». — И мне дорого всё, что сделано своими руками, продумано своими мозгами и сделано на благо живущим на Земле. Я благодарен многим своим коллегам, друзьям, единомышленникам и оппонентам, служившим со мной рядом, способствовавшим моему росту, совершенствованию моих профессиональных навыков. Многих из них уже нет в мире этом. Остались единицы. Без них не сложился бы и я».

У Руслана Мехтиевича было много друзей, его коллеги всегда поддерживали с ним хорошие отношения, несмотря на то что с годами их разделяли большие расстояния. Они всегда были на связи, обменивались новостями и фотографиями, которые хранятся в семейном архиве, в том числе и стихи Николая Снурницына, бывшего коллеги, друга и соратника, посвященные совместным годам работы в проектном институте в Грозном и лично Руслану Мехтиевичу.

С возрастом человек многое переосмысливает, говорил Руслан Мехтиевич, молодым присущи максимализм, категоричность, нетерпимость, а с возрастом совсем другие приоритеты, другое восприятие мира. Он напутствовал им читать больше, мыслить, думать о путях достижения решений, которые должны удовлетворить и их, и окружающих.

«Ищите нужные, полезные знания, — говорил он, — подкрепляйте их опытом и не тратьте времени на «изобретение велосипеда». И самое главное, в отношениях с людьми поступайте так, как бы вам хотелось, чтобы поступали с вами. И всегда помните, всему в мире этом приходит свой черед и свой конец».

В январе 2021 года Руслан Солтамаков ушёл из жизни, оставив о себе доброе имя, как о настоящем человеке, как о человеке настоящей мужской профессии.