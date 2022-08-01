Широкая общественность хорошо знакома с его объемными трудами. Это, прежде всего, работы, посвященные языкам, а также сравнительно-сопоставительному анализу русского и ингушского языков и лексикографические изыскания.

Сам Куркиев А. С., как специалист в области общего и частного языкознания современного русского и ингушского языков, придавал своей работе серьезное значение, говоря, что сравнительное языкознание, изучение нахских, иберийско-кавказских языков — существенная часть его жизни и деятельности.

Труды заслуженного деятеля науки Российской Федерации Алимбека Куркиева раскрывают личность исследователя с разных сторон. Это и собиратель полевого материла, и статист, и аналитик. Причём география его респондентов широка: горная Ингушетия, плоскостные районы республики. Среди информантов — старожилы, обычные носители ингушской речи, о которых мы знаем лишь благодаря изысканиям автора. Он прошел все этапы становления личности ученого: от ассистента до доктора наук.

Родился Куркиев Алимбек Сосланбекович 24 июля 1932 года в интеллигентной семье. Все лучшие качества этого человека были обусловлены средой, в которой он рос и воспитывался. Родителей Алимбека Сосланбековича отличала безукоризненная честность, принципиальность, верность делу партии и своему Отечеству.

К примеру, мать ученого, Хава Мурцаловна Куркиева (в девичестве Альтемирова), 1913 года рождения, была человеком широких взглядов. Закончив в 1932 году биофак Горского пединститута во Владикавказе Ингушской АО, а затем аспирантуру при Ингушском НИИ краеведения по специальности «Педагогика», она работала научным работником Ингушского НИИ и параллельно преподавала в одной из школ Владикавказа.

После объединения Ингушетии с Чечней вся её деятельность была связана с руководящими должностями. А на момент депортации Хава Мурцаловна являлась директором назрановской школы. В местах ссылки, несмотря на то что спецпереселенцам и «врагам народа» велено было руководящей работы не давать, Хава Куркиева сначала преподавала и затем стала завучем Смирновской средней школы Кустанайской области. Как отличник народного просвещения Казахской ССР, она дважды награждалась грамотой Министерства просвещения Казахстана и была участницей ВДНХ.

С 1959 года и до последних дней своей жизни Хава Куркиева работала в обкоме партии и Министерстве культуры ЧИАССР. Она числилась в списке ведущих государственных, политических и общественных деятелей Чечено-Ингушетии.

Не менее интересна и биография отца Алимбека — Сосланбека Хадисовича Куркиева. Родился он в 1906 году в с. Гамурзиево Ингушской автономной области. Вся жизнь этого человека прошла в государственных структурах. Сосланбек Хадисович считался опытным партийцем, но волна репрессий не обошла и его. 30 ноября 1937 года он был арестован вместе с первым секретарем Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) Егоровым В. Г. «как не оправдавший доверие партии, за притупление большевистской бдительности, примиренческое отношение к врагам народа и требующий политической проверки». По решению НКВД г. Грозного осужден Военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа на 7 лет ИТЛ.

В 1943 году жена Сосланбека — Хава Мурцаловна поехала за ним в г. Маргилан Узбекской ССР, назвав себя женой красного командира. Таким образом, судьба вновь соединила их.

Вскоре С. Куркиев освободился, но не успел почувствовать свободу, как вновь вместе с народом был подвергнут тотальной репрессии и выслан в Казахстан.

С наступлением политической оттепели, в 1956 году, Сосланбек Хадисович пишет письмо Никите Хрущеву с ходатайством о восстановлении его в партии. Просьба была удовлетворена. Это явилось толчком и для направления его жены Хавы Куркиевой на курсы Высшей партийной школы при ЦК КПСС (г. Москва). Сделано это было с учетом того, что в республике, которая будет восстановлена, нужды будут высококвалифицированные кадры.

Сосланбек Куркиев являлся активным членом комиссии по восстановлению ЧИАССР и до конца своей жизни честно и преданно служил Отечеству. Его имя было увековечено на Аллее славы на проспекте Победы в довоенном Грозном.

Алимбек рос очень смышлёным мальчиком. Годы его обучения в средней школе совпали с трагическими событиями в жизни ингушей — депортацией в Сибирь и Казахстан. Начав учебу в 1940 году в школе № 19 в Грозном, он окончил её уже в Казахстане, в год смерти Сталина. В том же году, преодолев ограничения для спецпереселенцев, благодаря усилиям отца Алимбек Куркиев поступает на филологический факультет Уральского пединститута имени Пушкина, который он успешно оканчивает в 1957 году.

Трудовую деятельность А. С. Куркиев начал в 1958 году в восстановленной, реабилитированной республике. Острая нехватка кадров этого периода делает незаменимой работу учителя средней школы г. Назрани. Через год его переводят на должность инспектора районо Назрановского района Чечено-Ингушской АССР. Уже тогда Куркиев решил посвятить себя науке.

Долгое время будущий ученый работал в вузах, совмещая преподавательскую работу в высшей школе с научно-исследовательской деятельностью. В конце 1959 года Алимбек Куркиев переводится в Чечено-Ингушский государственный университет имени Льва Толстого, где он проработал 34 года. Но в связи с начавшейся военной кампанией в Чечне Алимбек Сосланбекович был вынужден переселиться в Ингушетию, где он вначале является старшим научным сотрудником Ингушского НИИ истории, языка, литературы и искусства (директор Х. А. Акиев), а затем был приглашен в новый Ингушский госуниверситет в качестве заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин. С 1996 года профессор Куркиев заведовал кафедрой русского языка.

За достижения в научной и преподавательской деятельности ему были присвоены звания заслуженного деятеля науки ЧИАССР, заслуженного деятеля науки РИ, почетного работника высшего образования РФ.

Каким бы ни был размах его научной деятельности, главным делом всей его жизни оставался, конечно же, анализ богатого лексического материала ингушского языка. Поэтому неудивительно, что основные интересы Куркиева А. С. лежат в области лексики, лексикологии русского, ингушского языков, двуязычной лексикографии. В этой области им написан и опубликован целый ряд научно-исследовательских работ.

Степень кандидата филологических наук Куркиев получил в 1966-1967 гг. за диссертацию «Местоимения в нахских языках». Кандидатскую диссертацию он защитил в Тбилиси под руководством Арнольда Степановича Чикобава — ученого с мировым именем.

Следующую степень доктора филологических наук А. С. Куркиев получил спустя 20 лет. Свою докторскую диссертацию «Основные вопросы лексикологии ингушского литературного языка», которой руководил известный специалист нахских и дидойских языков Давид Сильвестрович Имнайшвили, он тоже защитил в Тбилиси — в Институте языкознания Академии наук Грузинской ССР.

Алимбек Сосламбекович всегда с теплотой отзывался о своих наставниках. Особенно часто он вспоминал Давида Сильвестровича, который с первых дней работы над докторской диссертацией обозначил соискателю, что работать нужно исключительно самостоятельно.

Обе степени успешно утвердила Всесоюзная аттестационная комиссия (г. Москва). По решению ВАК от 27 мая 1970 года ученому А. Куркиеву присуждается звание доцента, и 29 декабря 1988 года — звание профессора по кафедре русского языка.

Страстная, трепетная любовь к родному краю проходит через всю жизнь Алимбека Куркиева и живет в нем до последних лет. Этой влюбленностью дышит и его большой труд — монография «Основные вопросы лексикологии ингушского языка» (Грозный, 1979), посвященная научному руководителю Давиду Сильвестровичу Имнайшвили.

А в 2005 году в издательстве «Сердало» (г. Магас) вышел «ГIалгIай-эрсий дошлорг» — «Ингушско-русский словарь», который автор подписал так: «Светлой памяти выдающегося лингвиста с мировым именем, академика Арнольда Степановича Чикобава посвящается». Значимость данного словаря заключается в том, что он значительно превышает объем предшествующего словаря, изданного в 1927 году, и наглядно свидетельствует о богатстве словарного состава ингушского языка.

За период работы в высшей школе А. С. Куркиев опубликовал 58 работ и две подготовил в виде компьютерной верстки: одна посвящена ингушским пословицам и поговоркам, другая — патронимической лексике ингушей. Изыскания автора дают возможность увидеть, какие богатые задатки ученого таились в нем, и как они реализовывались.

Как подчеркивают многие коллеги и ученики профессора, в молодом возрасте Алимбек Сосланбекович был склонен думать, что главная его задача — раскрыть свою индивидуальность, найдя себя в языкознании. И время показало, что он не ошибся в выборе. Хронология его работ дает возможность яснее представить интеллектуальное и духовное развитие ученого-лингвиста, увидеть, насколько точным и закономерным является движение его мысли.

По воспоминаниям людей, близко общавшихся с Куркиевым, можно понять, что Алимбек Сосланбекович был непримиримым противником лжи, высокомерия, фальши и непорядочности. Он всегда оставался равнодушным к внешним проявлениям славы, похвалам, наградам, вниманию прессы. Его больше радовало непринужденное общение в своей естественности и простоте.

Вот как о нем писала ныне покойная Мадина Алаудиновна Котиева, которая много лет подряд работала с нашим героем в одном коллективе: «Иногда могло казаться, что он холодный созерцатель. Но на деле в нем всегда было горячее желание находиться на активной стороне жизни. Критическое осмысление действительности было продиктовано особой требовательностью к себе, способностью отзываться на острые проблемы и конфликты времени. Алимбек Сосланбекович всегда взволнованно и тревожно следил за политическими событиями, происходившими в судьбе ингушского народа. Несмотря на то, что его мнение не всегда совпадало с мнением других, но чистота и патриотизм оставались неизменно постоянными. Это говорило о том, что в казавшемся пассивном наблюдателе бурлили страсти человека действия. Также в полной мере Куркиеву были присущи и нравственная чуткость, и совестливость, и обостренное чувство долга. Он самоотверженно служил науке, презирая карьеру, успех. Трезвость мышления, умение считаться с реальностью помогали ему быть мужественным и стойким в периоды тяжелых испытаний, личных и общественных».

Люди, с которыми был знаком Куркиев А. С., говорят о нем, как о человеке демократичном в своей жизненной позиции. В его отношении к людям не было никакой писаной или неписаной табели о рангах: как утверждают его коллеги и знакомые, с любым он разговаривал всерьез и с полной искренностью, будучи противником всякой чиновничьей иерархии. Для каждого он находил свой тон, свои слова, умея войти в сферу интеллектуальных интересов любого из нас. И в то же время ни коей мере не поступался своими убеждениями и гордо берег свою независимость.

Сегодня Алимбека Сосланбековича Куркиева по праву причисляют к таким людям, которые имеют весомые заслуги перед нашим обществом. Причём круг читателей, интересующихся его методиками, где обсуждаются проблемы сопоставительного языкознания, широк. Это простые труженики, студенты, преподаватели, ученые.

Прошло девять лет, как Алимбека Куркиева нет с нами. Он умер 1 августа 2013 года, оставив на земле хорошие и достойные дела. От ассистента до доктора наук А. С. Куркиев преодолел большой трудовой путь в педагогике и научной сфере и передал своим наследникам большой запас знаний.