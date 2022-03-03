В рамках встречи обсудили возможность проведения выставки творческих материалов на базе республиканского парламента. Гости представили образцы учебно-методических материалов для учителей начальных классов на ингушском языке, разработанные ими. Также деятели образования и культуры продемонстрировали раздаточный материл для обучающихся: раскраски, прописи, графические дорожки, содержащие национальные мотивы в дизайне.

Паров отметил важность и необходимость использования учебных материалов на родном языке, особенно для детей. «В ином случае мы не получим взрослого читателя», — подчеркнул он.

В завершение встречи глава комитета Народного собрания республики по национальной политике, связям с общественностью и религиозными организациями поблагодарил художественного руководителя сельского Дома культуры и учителя за плодотворный труд, вклад в сохранение и приумножение культурного наследия, а также пожелал вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт состоялся круглый стол, посвященный проблемам сохранения и развития родного языка.

Представители творческой интеллигенции и сферы образования выступили с предложением о введении в общеобразовательных школах республики дополнительного часа на изучение ингушского языка. Также решено реализовать совместный проект республиканского детского журнала «СелаӀад» и студии «Выдох», объединившей в стенах ДК сельского поселения Зязиков-Юрт любителей изящной словесности. Это будет кружок родного языка, в который станут привлекать школьников.

Еще одна идея, родившаяся в ходе дискуссии, касается создания в Ингушетии гимназии интернатного типа, в стенах которой можно было бы воспитывать национальную элиту.

Ученические конференции, творческие встречи, круглые столы с участием литераторов и лингвистов, открытые уроки, мастер-классы лучших учителей ингушского языка и литературы, семинары призваны оказывать влияние на отношение учащихся к школе, к учебным предметам, к родному языку и к литературному наследию в целом.

Знание родного языка придает человеку силу и уверенность, оптимизм и веру в будущее.