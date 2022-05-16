При реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» особое место занимает контроль со стороны общественников ― зачастую от их пожеланий и замечаний зависит, будет ли сдана дорога в эксплуатацию или нет. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минавтодора республики.

«Инспекционные проверки объектов, в которых принимают участие общественные контролеры, регулярно проходят в Ингушетии. В рядах общественных контролёров нашего региона − представители Общероссийского народного фронта, межрегионального общественного движения «Убитые дороги», представители республиканского общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», а также инициативные группы местных жителей», — сказал представитель ведомства.

По его словам, активисты общественных организаций региона в течение всего дорожного сезона 2021 года инспектировали ход работ и готовые объекты. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности дорожного движения. Помимо ремонта дорожного полотна в 2021 году обустроены пешеходные переходы, отремонтированы тротуары, установлены светофорные объекты, барьерные ограждения, искусственные неровности, дорожные знаки, нанесена разметка. Общественники не только проводили инспекционные выезды на объекты, но и доводили до подрядных организаций обращения и предложения жителей по благоустройству и организации дорожного движения.

Как отметил координатор проекта ОНФ в Ингушетии «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Хаваж Тебоев, инспекционные выезды общественников в текущем году начались сразу после схода снега, оценивалось состояние автомобильных дорог, отремонтированных в предыдущие годы. Так, общественники побывали на улице Муталиева в Назрани, которая была отремонтирована в 2021 году в рамках нацпроекта. Выявленные ими дефекты были устранены в рамках гарантийных обязательств за счёт подрядной организации. Кроме того, представители общественности изучили состояние дорожного покрытия запланированных к ремонту дорог, оценили целесообразность выбора объектов как на региональной дорожной сети, так и на местных дорогах.

«Общественный контроль ― один из важнейших элементов реализации дорожного нацпроекта. Мы стараемся уделять взаимодействию с жителями особое внимание и учитывать пожелания людей при приемке объектов», — прокомментировала заместитель министра автомобильных дорог Макка Хабриева.

Напомним, что всего в 2022 году в Ингушетии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 13 объектов улично-дорожной сети. В общей сложности — это 17,1 км дорог.

В республике по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Минавтодором Ингушетии ведутся работы по обустройству автодорог элементами дорожной инфраструктуры.

Повышение безопасности дорожного движения — одна из главных целей национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, на объектах нацпроекта в Ингушетии в 2021 году установлено более 500 дорожных знаков, более 60 пог. м барьерного ограждения, 42 тыс. пог. м дорожной разметки, 332 пог. м пешеходного ограждения, уложено 16 искусственных неровностей, обустроено более 40 пешеходных переходов.

В целях повышения безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП были установлены колесоотбойные брусы, перильные ограждения и светофорные объекты типа Т7 с искусственным освещением на солнечных батареях.

«Наша основная задача — обезопасить людей на дорогах. Нами выявляются потенциально опасные участки, на которых происходят аварии. Для них разрабатывается комплекс необходимых мер. Например, ограничивается скоростной режим, устанавливаются барьерные ограждения, применяются иные способы повысить дисциплину водителей: устанавливаются искусственные неровности (они же «лежачие полицейские»), камеры фотовидеофиксации. По разработанному плану повышения безопасности дорожного движения в текущем году планируем установить более 350 дорожных знаков, 21 светофорный объект, 364 пог. м барьерного ограждения, 39 тыс. пог. м дорожной разметки, более 30 пешеходных переходов и установить 102 сигнальных столбика», — сказал нашему изданию министр автомобильных дорог Батыр Хаматханов.