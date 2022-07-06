Профессия

К 75-летию Руслана Катиева

Один из тех, кто стоял у истоков ГТРК «Ингушетия»

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Руслан Катиев

Принято считать, что технический персонал телевидения — это не только служба поддержки, но и глаза, уши и сердце медиаиндустрии.

Руслан Хамидович Катиев пришел на телевидение, когда технический прогресс стремительно охватил медиахолдинг и когда в стране активизировался рост социальной напряженности. Росло внутриполитическое беспокойство в бывших советских республиках, вызванное стремлением к собственной независимости. На ночве этнических и территориальных споров зарождались новые конфликты, в результате которых сотни тысяч граждан стали беженцами и вынужденными переселенцами.

В этот период, 4 июня 1992 года, на карте России зарождался новый субъект — Ингушская Республика, которая нуждалась в профессиональных кадрах. Важное место в устройстве молодого государства играли электронные и печатные СМИ. Через два месяца в Москве было принято решение о создании в регионе важного электронного ресурса — телерадиокомпании. В сентябре 1992 года приказом министра печати и информации новой России Михаила Полторанина Катиев Руслан Хамидович был назначен первым заместителем председателя и генеральным директором филиала ВГТРК ГТРК «Ингушетия».

В эти дни, будучи на заслуженном отдыхе, Катиев Руслан Хамидович отмечает свое 75-летие. Становление и развитие регионального телерадиовещания неразрывно связано с его именем. Для Ингушетии это время также было чрезвычайно напряженным и требовало от руководителей высочайшей работоспособности и ответственности, большого опыта и терпения, быстрой ориентации в ситуации, умения строить отношения с людьми и властью, а самое главное — обучения и подготовки технических кадров.

Работая в сложных общественно-политических, социально неприспособленных для полноценной работы условиях, Руслан Катиев проявил себя не только как высококвалифицированный руководитель, знающий специфику телерадиовещания, но и будучи требовательным к себе и подчиненным заложил в них дух и пульс времени, любви к избранной профессии, понимания «А кто, если не мы?».
Умело планируя работу, сочетая нестандартные ситуации с задачами, ему удалось в короткие сроки мобилизовать имеющиеся ресурсы и подготовить профессиональный слаженный коллектив инженерно-технического блока. И не только эти вопросы были у него в числе приоритетных. В период работы в структуре филиала Руслана Хамидовича волновало буквально всё: от отсутствующего на рабочем столе шуруповерта до микрофона в студии, от фотогеничности и тембра голоса диктора до костюма интервьюируемого, от состояния телекамеры до температуры в аппаратной.

Показателем заслуг Руслана Катиева в сфере становления и развития ингушского телерадиовещания стало присвоение ему звания заслуженного работника культуры Республики Ингушетия, грамоты и благодарности руководства республики и ВГТРК. В ряду этих признаний следует отметить еще очень важные особенности характера этого неуёмного человека — организаторский талант, доброту, утонченный юмор и человечность, чем и снискал к себе глубокое уважение сотрудников коллектива.

В канун юбилея распоряжением Главы региона Руслан Катиев представлен к награждению юбилейной медалью «30 лет образования Республики Ингушетия».

Коллеги и друзья выражают Руслану Хамидовичу признательность за личный вклад в развитие регионального телерадиовещания, желают ему здоровья на долгие годы, оптимизма, никогда не опускать руки, радоваться каждому дню. Мира, благополучия, любви родных и близких.

К поздравлениям присоединяется и коллектив республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия».

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