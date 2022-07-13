По информации Гильдии межэтнической журналистики, как и в прошлом году, заявки и конкурсные материалы принимаются через электронную форму:

— до 5 сентября от СМИ Сибирского федерального округа,

— до 15 сентября от СМИ Северо-Кавказского федерального округа,

— до 1 октября — от СМИ из всех остальных шести федеральных округов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в оргкомитете конкурса, в 2022 году на «СМИротворце» будет 8 номинаций: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Культурный код», «Поколение мультимедиа» и «Блоги».

Отмечается, что номинация «ЭТНОзвук» — наследник традиционной номинации «Радио». Уже второй год на конкурс можно подавать не только программы, прозвучавшие в радиоэфире, но и материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах в Сети.

На рассмотрение в специальной номинации 2022 года «Культурный код» оргкомитет принимает журналистские материалы, подготовленные в рамках освещения, продвижения и популяризации событий Года культурного наследия народов России, а также материалы, рассказывающие о материальном и нематериальном культурном богатстве этносов страны.

Маргарита Лянге, руководитель оргкомитета конкурса «СМИротворец-2022»: «Многие забытые ремесла сейчас возрождаются, в регионах появляются ремесленные кластеры и фестивали, народные мастера объединяются в ассоциации. Культурное наследие народов нашей страны все чаще становится объектом туристического и бизнес интереса. Хочется понять, как эти тенденции показывают журналисты».

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа».

Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».

Участниками конкурса в основных номинациях могут быть авторы и журналистские коллективы федеральных, региональных и этнических СМИ, чьи материалы были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ; в специальных номинациях — студенты профильных факультетов вузов, чьи материалы были размещены в СМИ, сообществах социальных сетей, видеохостингах; блогеры, чьи оригинальные материалы размещены в социальных сетях и на специальных платформах.

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в сообществах социальных сетей, видеохостингах и на специальных платформах в период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г.

Прочитать положение о конкурсе и подать работы на конкурс можно на официальном сайте «СМИротворца».

Награждение победителей федерального конкурса пройдет в ноябре в Москве.

Напомним, конкурс «СМИротворец-2022» проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.