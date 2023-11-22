Острый лимфобластный лейкоз — что это такое

Острый лимфобластный лейкоз у детей — злокачественное заболевание системы кроветворения, когда пораженными оказываются клетки костного мозга. Если говорить простыми словами, то это процесс, когда опухолевыми клетками вытесняются нормальные здоровые клетки крови. Это сопровождается лихорадкой и жаром, нарушениями в свертываемости крови, в результате чего появляются гематомы, лопаются капилляры. Ребенок начинает часто болеть инфекционными заболеваниями, быстро устает, теряет массу тела и т. д.

ВАЖНО! ОЛЛ — самое частое злокачественное заболевание у детей. Оно составляет 25% от всех онкологических патологий у детей и подростков до 18 лет. В 80-90% всех случаев заболеваний детской лейкемией ставят диагноз острый лимфобластный лейкоз у детей.

По своей сути лимфобластная лейкемия, это нарушение процесса созревания лимфоцитов в органах кроветворения. Лимфоцитами называют белые клетки крови, которые борются с инфекциями. Они устраняют чужеродные микроорганизмы из тканей человека. При остром лимфоцитарном лейкозе моментально увеличивается число бластов — белых незрелых клеток крови. Они замещают собой здоровые кровяные клетки, что и вызывает у детей симптомы лимфоидного лейкоза.

Подробнее об остальных видах лейкоза у детей читайте на сайте https://www. childhood-cancer-support. com/ru-ru/статьи/Лейкоз-у-детей-симптомы-диагностика-и-лечение/a721.aspx.

Какие бывают виды лимфобластной лейкемии

По международной классификации, которую в свое время приняла Всемирная Организация Здравоохранения, а также согласно международному классификатору болезней (МКБ-10) ОЛЛ делят на две большие группы, которые в свою очередь подразделяются на более мелкие подгруппы.

1. ОЛЛ из В-клеток предшественников (В-ОЛЛ).

2. ОЛЛ из Т-клеток предшественников (Т-ОЛЛ).

B-клеточный ОЛЛ

В этом случае идут мутации незрелых клеток, являющихся предшественниками B-лимфоцитов, ответственных за синтезирование антител, которые ответственны за гуморальный иммунитет. По прогнозу выживаемости B-клеточный ОЛЛ считают наиболее позитивным вариантом. Но все равно прогноз при остром лимфобластном лейкозе зависит от целого комплекса факторов.

T-клеточный ОЛЛ

При остром T-клеточном лимфобластном лейкозе мутациям подвергаются незрелые клетки-предшественники лимфоцитов, которые влияют на формирование антител. Эти антитела отвечают за клеточный иммунитет. При T-клеточном лимфобластном лейкозе у детей прогноз зачастую менее благоприятный. Тем не менее, он также хорошо лечится и характеризуется неплохими показателями выживаемости.

Как выглядят симптомы острого лимфобластного лейкоза у детей

Наблюдая за ребенком, необходимо разбираться, какие симптомы могут подать знак о грозной болезни. Родители должны насторожиться при проявлении следующих признаков:

● слабость, быстрая утомляемость;

● уменьшение массы тела, ухудшение аппетита;

● высокая температура, жар (лихорадка);

● увеличение лимфатических узлов;

● частые кровотечения из слизистых оболочек;

● легко появляющиеся синяки (гематомы);

● суставные боли, боли в костях.

При раке крови опухолевые клетки быстро вытесняют нормальные не только в костном мозге, но и в других тканях и органах. Это вызывает дальнейшие осложнения острого лимфобластного лейкоза. Могут появиться:

● боли в животе, тошнота и рвота;

● боли в конечностях;

● поражения ЦНС — нарушение координации, зрения, менингеальные симптомы (головные боли, судороги, рвота, нарушение сознания);

● увеличение селезенки, печени, у мальчиков — яичек.

Все эти признаки развиваются оттого, что лейкозные клетки без лечения размножаются в костном мозге практически без всяких препятствий. При этом полностью подавляется формирование нормальных кровяных клеток, которые необходимы организму.

Как диагностируют острый лимфобластный лейкоз

Чтобы различить и определить B- и T-клеточный ОЛЛ, используют специальный вид исследования — иммунофенотипирование. Определенную подгруппу ОЛЛ устанавливают после комплексного обследования маленького пациента. От этого зависит алгоритм лечения лимфобластного лейкоза и перспективы продолжительности жизни.

Физическое обследование. Сбор анамнеза

Диагностика острого лимфобластного лейкоза начинается на первом приеме у врача-онколога гематолога. Доктор выслушивает жалобы, отмечает наличие характерных для ОЛЛ признаков, собирает данные из истории семьи, касающиеся онкологических заболеваний.

Во время непосредственного осмотра врач наблюдает за ребенком, оценивает его общее состояние, соотношение веса и роста, внешний вид — анемичность, бледность, наличие синяков (гематом). Особое внимание доктор всегда обращает на состояние лимфатических узлов, размеры селезенки и печени, у мальчиков — на размеры яичек.

Анализы крови

При подозрении на наличие острого лимфобластного лейкоза анализ крови все пациенты сдают в обязательном порядке. Это клинический общий анализ крови. По результатам этого анализа определяют, какие произошли изменения в крови, каков уровень анемии и нужно ли переливать кровь или ее компоненты. Помимо этого, по анализу определяют стадию болезни и уточняют группу риска. Чтобы оценить, как далеко распространилась болезнь, назначают биохимический общетерапевтический анализ крови, а также коагулограмму для определения степени риска развития осложнений из-за проблем со свертываемостью крови.

Цитохимическое исследование костного мозга

Для этого у пациента берут пункцию костного мозга, после чего материал исследуют с помощью химических реакций, которые как бы делают клетки разноцветными. Такое исследование выполняют самым первым, поскольку оно дает возможность четко отличить ОЛЛ от иных видов лейкемии.

Иммунофенотипирование

Методика позволяет точно определить T- или B-клеточную природу лимфобластного лейкоза, уточнить группу риска и составить протокол лечения. Метод диагностики в условиях лаборатории клеток-предшественниц костного мозга заключается в отслеживании реакции антител на антигены клеток, к которым прикреплены флуоресцентные метки.

Также для точной диагностики острого лимфобластного лейкоза применяют и другие методики:

● люмбальная (спинномозговая) пункция;

● цитогенетическое и молекулярно-генетическое исследование;

● компьютерная томография;

● рентген;

● ультразвуковое исследование.

Методы лечения острой лимфобластной лейкемии

Основными направлениями лечения острого лимфобластного лейкоза являются трансплантация стволовых клеток, химиотерапия и лучевая терапия. Не так давно в этот список вошла и высокотехнологичная таргетная терапия.

Химиотерапия

Это наиболее востребованная схема консервативного лечения ОЛЛ. Правильное название — комбинированная цитостатическая терапия. Ее суть — введение цитостатиков внутривенным, внутримышечным, инректальным (с помощью прокола оболочки спинного мозга) способом.

Цитостатики подавляют слишком быстрый рост, деление и развитие злокачественных кровяных клеток. Комбинации препаратов, их конкретная дозировка в каждом случае определяется индивидуально. Недостаток лечения в том, что препараты влияют не только на измененные клетки, но и на нормальные.

Таргетная терапия

Это передовая методика лечения ОЛЛ у детей. Она подразумевает введение лекарств, которые действуют прямо на опухолевые клетки, никак не влияя на здоровые.

Трансплантация костного мозга

Способ лечение правильно называется «трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК)». Она входит в протоколы лечения первичного ОЛЛ у детей, находящихся в группе низкого риска. Ее применяют в случае рецидива, с некоторыми видами ОЛЛ (с неблагоприятным прогнозом), а также больным из групп высокого риска.

Лучевая терапия

Методика предполагает воздействие радиации на опухолевые клетки с помощью внешних источников излучения. В других случаях в организм напрямую вводят радиоактивные вещества. Методика применяется редко из-за большого числа возможных побочных эффектов и только для пациентов с низким прогнозом выживаемости.

Прогнозы

Современные протоколы лечения дают возможность добиться стойкой ремиссии и полного выздоровления у 80% детей, заболевших лейкемией. Современные схемы лечения значительно снизили число осложнений от лечения.

Источник: https://www. childhood-cancer-support. com/ru-ru/статьи/статьи/Острый-лимфобластный-лейкоз-у-детей/a946.aspx

Программа La Fondation La Roche-Posay (Ля Фондейшн Ля Рош Позэ) и CCI (Международная Ассоциация по борьбе с детским раком).

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