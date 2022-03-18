Впрочем, представители старшего поколения ингушей это поняли еще во время военных действий в Чечне в 90-годах прошлого века, когда прибывших на Северный Кавказ радикалов приветствовали на Западе, как освободителей народов этого макрорегиона от гнета России.

Для молодых (тех, кто контртеррористическую операцию в Чечне не помнит) показательно то, что сегодня происходит на Украине. Здесь такая же история: Запад готов воевать с Россией «до последнего украинца» и открыто призывает наемников также убивать и умирать «за справедливость и демократию» в этой стране, ну и плюс 2 тыс. долларов в сутки.

«Солдаты удачи» были всегда и будут, они созданы для войны. Совсем другое дело, когда в различные чужие конфликты втягивают молодежь, в частности, прикрываясь религией. Вот это касается и нас тоже — напрямую. Сегодня ингуши (в массе своей — молодежь) живут, работают и учатся в различных регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Они вливаются в различные интернациональные команды, в которых могут оказаться люди с вполне определенными целями — вербовка.

Молодых людей легко сбить с пути, не потому что они глупые сами по себе, нет. Просто у них нет жизненного опыта, им хочется чего-то добиться, как-то проявить себя, они не упустят возможность заиметь легкие деньги, особо не задумываясь о последствиях. Вербовщики — это психологи, их натаскивают именно для этой цели, а различные неправительственные организации (?) и фонды спонсируют их деятельность, чтобы чужими руками жар загребать.

За примером далеко ходить не надо. Мы помним разгул международных террористов на Северном Кавказе, которые вовлекали в преступную деятельность против собственного народа молодых ингушских парней. Потери исчисляются сотнями, а для нашего малочисленного народа это, практически, катастрофа.

Все западные страны (теперь уже стало ясно) заинтересованы в том, чтобы в различных регионах России были свои радикалы, которых можно использовать в подходящий момент. Не исключение здесь и член НАТО — Турция.

В частности, как отмечают эксперты, турецкая неправительственная организация Gyf (фонд помощи молодежи) был создана в 2020 году в Стамбуле в качестве альтернативы «Фонда защиты прав и свобод человека» — IHH.

Gyf позиционируется как благотворительна организация, которая оказывает помощь и предоставляет гранты на обучение в Турецких вузах для молодежи стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан). Возглавляет этот фонд Ахмет Течим.

Фактически организация занимается вербовкой выходцев из стран СНГ, для участия в боевых действиях, предоставляющим геополитический интерес для Анкары, а именно — Сирия, Ливия, Йемен и Ирак. Деятельность осуществляется под предлогом отбора молодежи на обучение в Турции, где им предлагают вступить в турецкое гражданство с предварительной службой в армии. Далее из указанного контингента формируются отряды по национальному признаку для нивелирования неприязни и национальной вражды.

Подобные националистические отряды в настоящее время действуют в районе Джебель аль-Завия сирийской провинции Идлиб, где базируется подконтрольная Турции группировка «Кувват аль-Гураба», состоящая из выходцев из Узбекистана.

Не секрет то, что Турция пытается задействовать российскую исламскую молодежь в проведении информационных, научных, мероприятий и акций. Некоторые попадают под это влияние и оказываются потом в зоне боевых действий, где они просто «расходный материал».

Каково отцу и матери растит наследника, вкладывая в него все, и узнать, что тот вдруг оказался в Сирии и погиб непонятно за чьи интересы?

Кончено, власть должна заботиться о гражданах, но в не меньшей, а даже в большей степени ответственны за это и родители. Они обязаны интересоваться их жизнью, когда дети находятся за пределами Ингушетии, знать, с кем они водят дружбу, бить тревогу при малейшем подозрении. Наша молодежь не должна погибать за интересы Турции или других стран НАТО, не для этого растили сыновей и дочерей.