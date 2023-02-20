И вот, кажется, этот императив (пардон — требование) наконец-то услышан законодателями: 16 февраля они приняли во втором и третьем чтениях правительственный закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке. Первое чтение закона прошло в декабре 2022 года. В пояснительной записке к документу говорилось, что принятие такого закона позволит завершить «правовое оформление статуса русского языка как государственного языка».

Отмечается, что документ вносит изменения в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного в едином многонациональном государстве. Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматика и справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка. Прописаны и сферы, где русский язык обязательно нужно использовать как государственный: это государственные и муниципальные информационные системы, образовательная среда, информация для потребителей товаров, работ и услуг. Если присутствует текст на иностранном языке, то перевод должен быть выполнен шрифтом такого же размера, типа и цвета.

А вообще, честно признаться, долгие годы не мог взять в толк, почему власти закрывают глаза на это явление и даже потворствуют ему. Ведь понятно же было, что разворачивается форменное издевательство над здравым смыслом, над «великим и могучим». И если в мегаполисах, в той же Москве, подобострастие ко всему заграничному, завораживающим названиям фирм еще как-то объяснимо — их хозяева вели там агрессивную рекламную кампанию задолго до того, как начали раскидывать свои щупальца по всей стране, то происходящее у нас, в Ингушетии, буквально ошарашивает своим абсурдом: фасады супер-пупер-маркетов, мелких торговых точек, различных частных и не очень организаций сплошь покрыты вывесками с иностранными словечками. Да так, что аж в глазах рябит. Не удивлюсь, если многие их владельцы понятия не имеют о значении этих надписей. Конечно же, нужно менять подобную картину восприятия мира. Постепенно, шаг за шагом. Но и в кампанейщину ее, как у нас зачастую любят делать, нельзя превращать. Уж слишком щепетильная тема. К тому же нам предстоит не менее острая борьба и на другом таком же фронте: речь идет о сохранении ингушского языка.

Стоит отметить, что тренд, или проще говоря франчайзинг (ужас!), на русификацию забугорных названий замечен именно с началом СВО. К примеру, громкое переименование совершила компания Wildberries, которая теперь называется «Ягодки», бывший McDonald’s в России теперь называется «Вкусно и точка». Вместе с тем исследователи рынка считают, что убежденность советских людей в превосходстве качества заграничных товаров над отечественными генетически передалась жителям новой России. И эта вера практически неистребима.